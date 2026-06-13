Η Μελίνα Καριπίδου θα παραμείνει γι' ακόμη μία χρονιά στον ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση του «Δικέφαλου του Βορρά» ν' ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου της 27χρονης αθλήτριας.

Αυτή θα είναι η τέταρτη χρονιά που η αρχηγός του ΠΑΟΚ θα παραμείνει στην ομάδα, βοηθώντας τη να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις εντός και εκτός συνόρων.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα πόλο γυναικών, ΠΑΟΚ Domus Ergo, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με την αθλήτρια, Μελίνα Καριπίδου, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η αρχηγός του Δικεφάλου, γεννημένη το 1999 και με ύψος 160cm, συνεχίζει για τρίτη σερί και τέταρτη συνολικά χρονιά σε μία ιδιαίτερη σεζόν, η οποία έχει και την ευρωπαϊκή πρόκληση.

Για την ανανέωση συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ Domus Ergo, η Μελίνα Καρiπίδου δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, acpaok.gr:

'Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω στον ΠΑΟΚ για ακόμη μία χρονιά. Η περσινή σεζόν ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ξεχωριστή για την ομάδα μας και εύχομαι να αποτελέσει τη βάση, ώστε με πολλή δουλειά και συνέπεια να παρουσιαστούμε ακόμα καλύτερες και πιο βελτιωμένες τη νέα χρονιά"».