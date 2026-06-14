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Ολυμπιακός: Οι οπαδοί ετοιμάζονται να υποδεχθούν τις πρωταθλήτριες Ευρώπης στο «Καραϊσκάκης»
14/06/2026
ΠΟΛΟ

Ολυμπιακός: Οι οπαδοί ετοιμάζονται να υποδεχθούν τις πρωταθλήτριες Ευρώπης στο «Καραϊσκάκης»

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Την πιο θερμή υποδοχή επιφυλάσσει ο κόσμος του Ολυμπιακού στην ομάδα πόλο γυναικών, με τους οπαδούς των Ερυθρολεύκων να μαζεύονται στο «Γ.Καραϊσκάκης» στις 13:00 για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης.

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Ο Ολυμπιακός στέφθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήτης Ευρώπης στο πόλο, επικρατώντας της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι, στον τελικό του Final 4 του Champions League στη Μάλτα.

Σπουδαία διάκριση για τις παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα, που ετοιμάζονται να επαναπατριστούν σήμερα (14/6) στις 11:30.

Φυσικά, ο κόσμος της ομάδας θα συνεχίσει να είναι δίπλα τους, με τους οργανωμένους να απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους φιλάθλους να δώσουν το «παρών» στις 13:00 στο «Γ.Καραϊσκάκης» όπου θα καλωσορίσουν όλοι τις πρωταθλήτριες Ευρώπης.

Το κάλεσμα της Θύρας 7

«ΟΛΟΙ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 13:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Parking να ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ τις ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ της ΕΥΡΩΠΗΣ όπως τους αξίζει.

Για αυτό το απίθανο που μας χάρισαν. Οι Ευρωπαίες θα έρθουν και το λιγότερο που αξίζει από πλευράς μας είναι να βρεθούμε εκεί να τις αποθεώσουμε.

Ολυμπιακά, Πειραιώτικα και ΜΑΓΚΙΚΑ!»

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