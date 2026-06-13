Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στον μικρό τελικό του Champions League ανδρών από τη Φερεντσβάρος με 16-13 και δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο του θεσμού.

Μετά το τμήμα γυναικών, το τμήμα ανδρών του Ολυμπιακού δεν κατάφερε να κλείσει τη σεζόν με βάθρο. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στον μικρό τελικό από τη Φερεντσβάρος με σκορ 16-13 και τερμάτισαν τέταρτοι στο Final-4 του Champions League ανδρών.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει πολύ δυνατά στο ματς και να παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων (0-2). Ωστόσο, η Φερεντσβάρος με σερί 3-0 κατάφερε ν' ανατρέψει το εις βάτος της σκορ (3-2). Μάλιστα, οι Ούγγροι κατάφεραν να διατηρήσουν τη διαφορά του ενός τέρματος, με τον Μάντιτς στο τέλος του πρώτου οκτάλεπτου να πετυχαίνει ένα buzzer beater για το 5-4.

Οι Ούγγροι στο δεύτερο οκτάλεπτο πήραν απόσταση δύο τερμάτων (6-4) με γκολ του Βίγκβαρι. Όμως, όπως έγινε στο πρώτο οκτάλεπτο με το comeback των Μαγυάρων έτσι έγινε και με τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν σερί 4-0 και πέρασαν μπροστά στο σκορ (6-8). Παρόλα αυτά, το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, βλέποντας τη Φερεντσβάρος με τον Βάμος και Νάγκι να διαμορφώνουν το 9-9, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μισού.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα. Δύο γκολ του Νικολαΐδη έφεραν σε ρόλο... οδηγού τους τυπικά φιλοξενούμενους. Ωστόσο, ακόμη μία φορά οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να διατηρήσουν ή και να διευρύνουν την υπέρ απόστασή τους στο σκορ. Οι παίκτες της Φερεντσβάρος με γκολ των Μάντιτς και Γιάνσικ έφεραν στα ίσα το ματς, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στο τέταρτο οκτάλεπτο (11-11).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο του ματς οι Μαγυάροι είχαν τον πρώτο λόγο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να προηγήθηκε με 11-12, ωστόσο η... μπαγκέτα του σκοραρίσματος μεταφέρθηκε στους Ούγγρους. Το σύνολο του Νιέκι έφτασε στο +2 τη διαφορά του, την οποία διαχειρίστηκε πολύ καλά για να φτάσει στο τέλος να τη διευρύνει με ακόμη ένα γκολ. Το 16-13 ήταν το τελικό σκορ, με τους περυσινούς πρωταθλητές Ευρώπης να πανηγυρίζουν το χάλκινο μετάλλιο.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 4-5, 2-2, 5-2

Φερεντσβάρος (Μπάλαζ Νιέκι): Ζάκονι, Μάντιτς 3, Μάνχερτζ 1, Νάγκι 2, Βάμος 3, Φέκετε 2, Αργυρόπουλος 1, Βάργκα, Βίγκβαρι 2, Γιάνσικ 1, Ντε Τόρο, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1, Λουγκόσι.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 2, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής 2, Κάκαρης, Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.