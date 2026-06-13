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Ολυμπιακός: Η Πλευρίτου «κοιμήθηκε» με το τρόπαιο του Champions League!
13/06/2026
ΠΟΛΟ

Ολυμπιακός: Η Πλευρίτου «κοιμήθηκε» με το τρόπαιο του Champions League!

Γιάννης Μπαλαντινάκης

Η αρχηγός της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, Βασιλική Πλευρίτου, κοιμήθηκε αγκαλιά με το τρόπαιο του Champions League!

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Ο Ολυμπιακός κατάφερε χθες (12/06) και βγήκε νικητής σε έναν τελικό-θρίλερ απέναντι στην ουγγρική Φερεντσβάρος, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι, χάρη στη μαγική εμφάνιση της Ολλανδής τερματοφύλακας, Μπριτ φαν ντεν Ντόμπελστιν και «έραψε» το τέταρτο αστέρι της ιστορίας του.

Φυσικά οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι, με τις παίκτριες, αλλά και τον κόσμο που βρέθηκε στη Μάλτα για το Final 4 να γίνονται «ένα» και να γιορτάζουν με τη ψυχή τους αυτή την κούπα.

Μετά το... πάρτι, το τρόπαιο του Ολυμπιακού κατέληξε στην αγκαλιά της αρχηγού της ομάδας Βασιλική Πλευρίτου, η οποία κοιμήθηκε μαζί του, ποστάροντας μία φωτογραφία στα social media, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Καλημέρα! Μην την ξυπνήσετε! Μόλις πήρε το Champions League. Το τέταρτο!»

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