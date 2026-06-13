Μπριτ φαν ντεν Ντόμπελστιν: Η Ολλανδέζα που μιλά ελληνικά και χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό

Παρακολουθώντας τον τελικό του Ολυμπιακού κόντρα στη Φερεντσβάρος, σκεφτόμουν πως αν τελικά η κούπα ερχόταν στον Περαιά, θα έγραφα για την Ιωάννα Σταματοπούλου και πως άξιζε να πάρει το τρόπαιο του 4ου «ερυθρόλευκου» Champions League στο σπίτι της.

Ναι, η Άμπι Άντριους με τα πέντε γκολ έβγαλε τον Ολυμπιακό από το επιθετικό αδιέξοδο και αναδείχθηκε MVP του τουρνουά, ναι η Στεφανία Σάντα ήταν αυτή που με τσαμπουκά ισοφάρισε σε 14-14, στα 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου, όμως η Σταματοπούλου ήταν αυτή που κράτησε τον Ολυμπιακό.

Η 29χρονη διεθνής τερματοφύλακας τελείωσε τον τελικό με 14/28 αποκρούσεις στα σουτ εντός εστίας (50%), όμως στη διάρκεια του τελικού και στις αρχές της 3ης περιόδου βρισκόταν στο 66,7% (10/15).

Αλλά τα σπορ κρύβουν απρόβλεπτες καταστάσεις και ίσως την κούπα τελικά θα πρέπει να πάρει στο σπίτι της η Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν.

Η 24χρονη διεθνής τερματοφύλακας από την Ολλανδία ήταν αυτή που στη διαδικασία των πέναλτι, «καθάρισε» για τον Ολυμπιακό. Ένα πρώτο μήνυμα για την ικανότητά της το είχαμε πάρει στις 27 Μαΐου και στον 1ο τελικό των play offs του πρωταθλήματος κόντρα στη Βουλιαγμένη, όταν είχε αποκρούσει τις εκτελέσεις των Φουράκη και της συμπατριώτισσά της, Γιάουστρα και ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 1-0.

Όμως άλλο ο 1ος τελικός του πρωταθλήματος, που δεν βγάζει πρωταθλητή κι άλλο η «ρωσική» ρουλέτα που κρίνει ένα Champions League. O τεχνικός Γιώργος Ντόσκας είχε την έμπνευση, η Φαν ντεν Ντόμπελστιν έπεσε στο νερό κι αποδείχθηκε ο άσος στο μανίκι: Κατά σειρά οι Μπέα Ορτίθ, Σίλαγκι κι Ελευθερία Πλευρίτου απέτυχαν να τη νικήσουν και κάπως έτσι το τρόπαιο άρχισε το ταξίδι του προς τον Πειραιά.

Έμαθε ελληνικά σε λιγότερο από ένα χρόνο

Η Μπριτ Φαν Ντεν Ντόμπελστιν ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό στις 31 Ιουλίου 2025, άφησε τη θέση της βασικής τερματοφύλακα στην Ντε Τσάαν, στην οποία αγωνιζόταν από το 2017, έχοντας κατακτήσει πέρυσι το Euro Cup, και ήρθε στα μέρη μας, γνωρίζοντας πως θα είναι αναπληρωματική της Σταματοπούλου, τώρα απλά οι φίλοι του Ολυμπιακού θα ρωτούν «ποια είναι αυτή η κοπέλα;».

Το αξιοσημείωτο για την Μπριτ Φαν Ντεν Ντόμπελστιν είναι ότι σε αυτό το σύντομο διάστημα, μπόρεσε να μάθει ελληνικά και να μιλά σε πολύ καλό επίπεδο.

«Δεν ξέρω πώς νιώθω, πραγματικά, νιώθω ευτυχισμένη, ξέρω τα ελληνικά δεν είναι εύκολα, όμως έχω φίλους Έλληνες, δεν τα καταλαβαίνω όλα καλά» έλεγε ελάχιστα λεπτά μετά το τέλος του τελικού στην ΕΡΑ Σπορ και μέσα στη συγκίνηση της στιγμής, μπέρδευε τα λόγια της με τα αγγλικά, προσθέτοντας «νιώθω διπλά ευτυχισμένη, γιατί έκανα τις συμπαίκτριές μου χαρούμενες».