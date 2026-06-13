«Έγραψε» ιστορία ο Στέφανος Δημόπουλος στο κανό

Ο Στέφανος Δημόπουλος έγραψε ιστορία στο κανό, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατακτά μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Στέφανος Δημόπουλος άφησε για ακόμη μία φορά το στίγμα του στον ελληνικό αθλητισμό, αυτή τη φορά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μοντεμόρ -Ο-Βέλιο της Πορτογαλίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε τη τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο ολυμπιακό αγώνισμα του κανό των 1000 μ., κάνοντας μία εντυπωσιακή κούρσα και με προσωπικό ρεκόρ χρόνου (3.43,687) και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατακτά μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Στην πρώτη και τη δεύτερη θέση του βάθρου ανέβηκαν ο Τσέχος Μάρτιν Φούκσα και ο Ρώσος Ζαχάρ Πέτροβ αντίστοιχα, αμφότεροι με σπουδαία καριέρα και βιογραφικό.

Αύριο (14/06), ο Στέφανος Δημόπουλος θα διεκδικήσει ακόμα ένα μετάλλιο, αυτή τη φορά στο αγώνισμα των 500 μ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing:

«Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Στεφανος Δημοπουλος στον τελικό του C1 1000M στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών -Γυναικών!

Με μια καταπληκτική κούρσα και με ασύλληπτο χρόνο 3.43,687 κυριολεκτικά έκλεψε το μετάλλιο από τον Ιταλό Gabriele Casadei στη γραμμή τερματισμου!

Το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα C1 Ανδρών ήρθε για τη χώρα μας και προστέθηκε στη συλλογή του Στέφανου με προσωπικό ρεκόρ χρόνου!

Το’πες και το έκανες Στέφανε!

Θερμά συγχαρητήρια»