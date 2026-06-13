Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση στο διεθνές μίτινγκ Dromia, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές επιδόσεις στο μήκος. Ωστόσο, οι ισχυροί ευνοϊκοί άνεμοι δεν επέτρεψαν την επίσημη αναγνώριση των κορυφαίων αλμάτων του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα στα 8,54 μ., αλλά η επίδοση συνοδεύτηκε από άνεμο +4,3 μ./δ., σημαντικά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των +2,0 μ./δ. για καταγραφή ως επίσημη επίδοση. Στη διάρκεια του αγώνα σημείωσε επίσης άλματα στα 8,23 μ. (+3,7) και 8,42 μ. (+2,3), ενώ στις δύο τελευταίες προσπάθειές του δεν ολοκλήρωσε το άλμα.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Τεντόγλου είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στον Βόλο το επόμενο Σαββατοκύριακο, με τον τελικό του μήκους ανδρών να είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 20 Ιουνίου.

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