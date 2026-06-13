Τεντόγλου: Οι ισχυροί άνεμοι δεν... αναγνώρισαν το τεράστιο άλμα του
Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα στα 8,54 μ., αλλά η επίδοση συνοδεύτηκε από άνεμο +4,3 μ./δ., σημαντικά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των +2,0 μ./δ. για καταγραφή ως επίσημη επίδοση. Στη διάρκεια του αγώνα σημείωσε επίσης άλματα στα 8,23 μ. (+3,7) και 8,42 μ. (+2,3), ενώ στις δύο τελευταίες προσπάθειές του δεν ολοκλήρωσε το άλμα.
Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Τεντόγλου είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στον Βόλο το επόμενο Σαββατοκύριακο, με τον τελικό του μήκους ανδρών να είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 20 Ιουνίου.
Αποτελέσματα μήκους ανδρών
- Μίλτος Τεντόγλου – 8,54 μ. (+4,3)
- Πιότρ Ταρκόφσκι – 7,90 μ. (+1,2)
- Φίλιπ Πράβντιτσα – 7,84 μ. (+1,9)
- Νίκος Σταματονικολός – 7,81 μ. (+2,4)
- Κρίστιαν Πούλι – 7,80 μ. (+1,9)
- Κάσπερι Βέχμαα – 7,59 μ. (+1,6)
- Αντρέας Μαχαλεκίδης – 7,46 μ. (+2,3)
- Ανδρέας Αντωνακόπουλος – 7,31 μ. (+2,7)
- Γεώργιος Κωστάκης – 6,22 μ. (+2,7)
- Τζέικομπ Χριστιανόπουλος – 5,01 μ. (+2,2)
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