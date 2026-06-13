Στα «κυανόλευκα» θα είναι για ακόμη μία χρονιά η Αλεξία Τζούρκα, με τον Εθνικό ν' ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασία του με τη διεθνή τερματοφύλακα.

Έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση στο φετινό πρωτάθλημα της Waterpolo League γυναικών και όντας του χρόνου στους ομίλου του Champions League γυναικών, ο Εθνικός θέλει να δημιουργήσει ένα ικανό ρόστερ για τις αυξημένες υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Βασικό μέλημα της ομάδας του Πειραιά είναι να... θωρακίσει τα γκολποστ, πράγμα που πέτυχε με την ανανέωση της Αλεξίας Τζούρκα.

Η ανακοίνωση του Εθνικού

«Ο Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αλεξία Τζούρκα για τη σεζόν 2025-2026!

Η Αλεξία αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν πραγματικό «φύλακα άγγελο» κάτω από τα δοκάρια της ομάδας μας. Με σταθερότητα, πάθος, αγωνιστική προσωπικότητα και καθοριστικές επεμβάσεις σε κρίσιμες στιγμές, έχει κερδίσει επάξια την εμπιστοσύνη συμπαικτριών, προπονητικού επιτελείου και φιλάθλων.

Παράλληλα, αποτελεί μέλος της Εθνικής Ομάδας Γυναικών της Ελλάδας, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αποδεικνύοντας την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται.

Η παραμονή της στο ρόστερ διασφαλίζει συνέχεια, εμπειρία και σιγουριά σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά, με τον Εθνικό να συνεχίζει να χτίζει πάνω σε γερές βάσεις και υψηλές φιλοδοξίες.

Αλεξία, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε μαζί!

Μαζί συνεχίζουμε. Μαζί ονειρευόμαστε».