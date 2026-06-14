Η Μπαρτσελονέτα ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Final-4 στο Champions League ανδρών, επικρατώντας με 17-16 της Προ Ρέκο.

Μετά το τέλος του μικρού τελικού στο Final-4 του Champions League ανδρών, στον οποίον ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη και ν' ανέβει στο βάθρο, ακολούθησε ο μεγάλος τελικός στον οποίο αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μπαρτσελονέτα. Οι Καταλανοί σε έναν τελικό με 33 τέρματα επικράτησαν της Προ Ρέκο και πανηγύρισαν το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας τους.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να έχουν εξαιρετικά ποσοστά στις επιθέσεις με παίκτη παραπάνω. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σκορ να είναι υψηλό, ωστόσο καμία από τις φιναλίστ να μην παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα. Με το ισόπαλο 6-6 ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, στην οποία οι Ιταλοί πήραν τα ινία στο ματς φτάνοντας και στο +3 (8-11).

Βέβαια, η Μπαρτσελονέτα κατάφερε να μειώσει το σκορ στο τέλος του ημιχρόνου, με την πολυνίκη του θεσμού Προ Ρέκο να έχει το ελάχιστο προβάδισμα στην αρχή του δεύτερου μισού στον τελικό (11-12). Η παραγωγή σκορ στο τρίτο οκτάλεπτο μειώθηκε αισθητά, αλλά η τυπικά γηπεδούχος μπόρεσε να καλύψει το τη διαφορά φέρνοντας το ματς στα ίσα (14-14).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο λύθηκαν οι διαφορές των δύο ομάδων. Η καταλανική ομάδα πήρε το προβάδισμα και απέκτησε απόσταση δύο τερμάτων (16-14). Η Προ Ρέκο μείωσε με τον Κοντέμι, όμως ο Μπούριαν είχε άμεση απάντηση για να επαναφέρει το +2 για την Μπαρτσελονέτα (17-15).

Ένα γκολ του Ιόκι Γκράτα κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της Προ Ρέκο, όμως στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης η Μπαρτσελονέτα με εξαιρετικές άμυνες κράτησε το προβάδισμά της. Το 17-16 ήταν το τελικό σκορ στο ματς με τους Καταλανούς να πανηγυρίζουν τη νίκη και συνάμα την κατάκτηση του τίτλου.

Τα οκτάλεπτα: 6-6, 5-6, 3-2, 3-2

Μπαρτσελονέτα: Αγκίρε, Μουνιαρίθ 2, Βελότο 1, Βαλς 2, Σαναχούγια 2, Ετσενίκε, Χ. Μπούστος, Μπούριαν 3, Ταχούλ 2, Κασαμπέγια, Μπιελ 3, Α. Μπούστος 1, Ντελμάς, Γκομίλα 1.

Προ Ρέκο: Νικοσία, Ντι Φούλβιο 2, Γρανάδος 2, Κανέλα, Φοντέλι 2, Ντούρικ, Πρεσιούτι 2, Παβιλάρντ, Ιόκι Γκράτα 3, Μπούριτς, Κοντέμι 3, Ίρβινγκ, Νέγκρι, Κάζια 2.