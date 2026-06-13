Η Μαργαρίτα «ψήφισε» Βασιλική στην... κόντρα της οικογένειας Πλευρίτου

Η πολυαναμενόμενη μονομαχία ανάμεσα στην Ελευθερία και τη Βασιλική Πλευρίτου στον τελικό του Champions League της Μάλτας, είχε τελικά «ερυθρόλευκο» χρώμα.

Η πιο μικρή της οικογένειας Πλευρίτου, η 28χρονη Βασιλική στο τέλος πανηγύρισε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, απέναντι στην 29χρονη Ελευθερία.

Η Ελευθερία έδωσε τα πάντα προκειμένου με το σκουφάκι της Φερεντσβάρος να κατακτήσει το 4ο Champions League της καριέρας της, έχοντας ήδη τρία με τον Ολυμπιακό.

Και πώς πήγε να τα φέρει η ζωή, ήταν αυτή που στην τελευταία φάση πήρε το σουτ-νίκης, όμως το μπλοκ της Σοφίας Τορνάρου έστειλε τον τελικό στα πέναλτι και στο προσωπικό ρεσιτάλ της Ολλανδής τερματοφύλακας Μπριτ φαν ντεν Ντόμπελστιν.

Και στο τέλος, η μεγαλύτερη της οικογένειας, η Μαργαρίτα «ψήφισε» Βασιλική.

Η Μαργαρίτα που αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό, κι έπαιξε στον Πανιώνιο, ήταν η αρχηγός του Ολυμπιακού στην τελευταία κατάκτηση του Champions League το 2022 στον Πειραιά.

Τώρα είδε την αδελφή της Βασιλική, που έφθασε στα τέσσερα τρόπαια του Champions League, να τη διαδέχεται στην αρχηγία και να καμαρώνει δίπλα της.

Μαζί με τον πατέρα της και τη μητέρα της, εμφανίστηκαν στο κολυμβητήριο φορώντας μπλουζάκι με την Ελευθερία και τη Βασιλική, που έγραφε «Plevritou VS Plevritou», καθώς για πρώτη φορά αδελφές ήταν αντίπαλες σε τελικό του Champions League.

«Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Μόνο όσοι έχουν παίξει σε αυτόν τον σύλλογο μπορούν να νιώσουν την ατμόσφαιρα και το πάθος που σου δίνουν οι οπαδοί μας. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που καταφέραμε να υλοποιήσουμε όλους μας τους στόχους αυτή τη σεζόν. Ενα ακόμα ευρωπαϊκό τρόπαιο! Εχω την τύχη να είμαι και στα τέσσερα Champions League.

Eίναι πολύ σημαντικό που δεν παρατήσαμε το ματς, γιατί στα τελευταία λεπτά ήμασταν πίσω για δύο γκολ. Και το σημαντικό είναι, ότι δεν τα παρατήσαμε. Τα πέναλτι είναι και λίγο θέμα τύχης. Αλλά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στην Μπριτ (σ.σ. Φαν Ντεν Ντόμπελστιν)» δήλωσε η Βασιλική Πλευρίτου στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού.

