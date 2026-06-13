Στον τελικό του διπλού στη Στουτγκάρδη θα λάβει μέρος ο Στέφανος Σακελλαρίδης, νικώντας με 2-6, 6-4, 10-5 τους Φρανσίσκο Καμπράλ και Νίκολα Μέκτιτς στον ημιτελικό.

Έχοντας περάσει άνευ αγώνος στην ημιτελική φάση του διπλού στην Στουτγκάρδη, ο Στέφανος Σακελλαρίδης μαζί με τον Ντανίλ Γκλίνκα προκρίθηκαν στον τελικό του τουρνουά. Το δίδυμο έπαιξε κόντρα στους Φρανσίσκο Καμπράλ και Νίκολα Μέκτιτς, επικρατώντας με 2-6, 6-4, 10-5.

Αυτός θα είναι ο πρώτος τελικός του Σακελλαρίδη σε τουρνουά της ATP, στον οποίο μαζί με τον παρτενέρ του θα βρεθούν κόντρα στους Γιάνικ Χάνφμαν και Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Σημειώνεται πως Σακελλαρίδης και Γκλίνκα μπήκαν την τελευταία στιγμή στο ταμπλό ως αναπληρωματικοί και έφτασαν στα ημιτελικά κερδίζοντας μόνο έναν αγώνα, αφού οι Αλεξάντερ Μπούμπλικ/Νικ Κύργιος αποσύρθηκαν από τα προημιτελικά.