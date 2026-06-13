Σάκκαρη: Ξεκίνημα στα... βαθιά στο τουρνουά του Νότιγχαμ
Έπειτα το πρόωρο τέλος των υποχρεώσεών της στο τουρνουά του Λονδίνου, η Μαρία Σάκκαρη θ' αγωνιστεί στη διοργάνωση του Νότιγχμαμ. Η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε την αντίπαλό της στην πρεμιέρα, καθώς και το μονοπάτι της στο θεσμό.
Η 30χρονη τενίστρια μπαίνει από νωρίς στα... βαθιά, καθώς στην πρεμιέρα θα κληθεί ν' αντιμετωπίσει την άλλοτε Νο.4 του κόσμου Κινγουέν Τζενγκ. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού μπορεί να βρίσκεται στο Νο.122 του κόσμου αλλά αυτό οφείλεται από την απουσία της στα τουρνουά του tour την περασμένη χρονιά.
Η νικήτρια της αναμέτρησης θα βρεθεί αντιμέτωπη στον δεύτερο γύρο με μία εκ των Τάλια Γκίμπσον ή Φρανσέσκα Τζόουνς. Η πιθανότερη αντίπαλος στα προημιτελικά μοιάζει να είναι η Ίβα Γιόβιτς, που τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι στα ημιτελικά του Queen's.
Στο Νο.2 του ταμπλό είναι η Λέιλα Φερνάντες, που έχει μαζί της τις Αν Λι, Έμα Ναβάρο και Μακάρτνι Κέσλερ.
Πιθανοί προημιτελικοί βάσει rankings στο ταμπλό
- Ίβα Γιόβιτς - Μαρία Σάκκαρη
- Μαρί Μπούζκοβα - Ζακλίν Κριστιάν
- Μακάρντι Κέσλερ - Έμα Ναβάρο
- Αν Λι - Λειλά Φερνάντες
Nottingham | WTA 250 | Main Draw— 💚 (@VenusGauff) June 13, 2026
Emma Raducanu chose to take a WC here instead of playing Berlin
Fun first round matches:
Jovic - Pliskova
Zheng - Sakkari
Dart - Boulter (🇬🇧 vs 🇬🇧) pic.twitter.com/FYPLu0XcMu
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