Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την αντίπαλο της που θ' αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του τουρνουά στο Νότιγχαμ, καθώς και το μονοπάτι της στον βρετανικό θεσμό.

Έπειτα το πρόωρο τέλος των υποχρεώσεών της στο τουρνουά του Λονδίνου, η Μαρία Σάκκαρη θ' αγωνιστεί στη διοργάνωση του Νότιγχμαμ. Η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε την αντίπαλό της στην πρεμιέρα, καθώς και το μονοπάτι της στο θεσμό.

Η 30χρονη τενίστρια μπαίνει από νωρίς στα... βαθιά, καθώς στην πρεμιέρα θα κληθεί ν' αντιμετωπίσει την άλλοτε Νο.4 του κόσμου Κινγουέν Τζενγκ. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού μπορεί να βρίσκεται στο Νο.122 του κόσμου αλλά αυτό οφείλεται από την απουσία της στα τουρνουά του tour την περασμένη χρονιά.

Η νικήτρια της αναμέτρησης θα βρεθεί αντιμέτωπη στον δεύτερο γύρο με μία εκ των Τάλια Γκίμπσον ή Φρανσέσκα Τζόουνς. Η πιθανότερη αντίπαλος στα προημιτελικά μοιάζει να είναι η Ίβα Γιόβιτς, που τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι στα ημιτελικά του Queen's.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι η Λέιλα Φερνάντες, που έχει μαζί της τις Αν Λι, Έμα Ναβάρο και Μακάρτνι Κέσλερ.

Πιθανοί προημιτελικοί βάσει rankings στο ταμπλό

Ίβα Γιόβιτς - Μαρία Σάκκαρη

Μαρί Μπούζκοβα - Ζακλίν Κριστιάν

Μακάρντι Κέσλερ - Έμα Ναβάρο

Αν Λι - Λειλά Φερνάντες