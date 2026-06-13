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Ολυμπιακός: Ο πανηγυρισμός άλα Μπαρτζώκα της Σιούτη
13/06/2026
ΠΟΛΟ

Ολυμπιακός: Ο πανηγυρισμός άλα Μπαρτζώκα της Σιούτη

Γιάννης Μπαλαντινάκης

Η Χριστίνα Σιούτη πανηγύρισε το Champions League που κέρδισε η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, μιμούμενη τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

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Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού έραψε χθες (12/06) το τέταρτο αστέρι της, επικρατώντας στα πέναλτι με 17-14 της Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League Final 4 στη Μάλτα.

Το τέταρτο αστέρι του πάντως έραψε φέτος και ο μπασκετικός Ολυμπιακός, νικώντας την Ρεάλ Μαδρίτης στο καταμέστο «Telecom Center». Τότε στους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, ξεκίνησε την πανηγυρική του ομιλία με τη φράση «Να το πάρουμε λίγο αλλιώς», συνοδευόμενη με το ερυθρόλευκο σύνθημα «Παίρνω θέση στην κερκίδα».

Η πολίστρια των «χρυσών» κοριτσιών του Ολυμπιακού επέλεξε να πανηγυρίσει με τη σειρά της σαν ένας άλλος Coach B και ξεκίνησε και εκείνη να φωνάζει μέσα στο κολυμβητήριο το εν λόγω συνθήμα, κρατώντας παράλληλα στα χέρια της την πολύτιμη κούπα.

Για την ιστορία, η Χριστίνα Σιούτη είναι φίλαθλος του μπασκετικού Ολυμπιακού, όποτε δεν αποκλείεται να βρισκότανε τα ξημερώματα της 25ης Μαίου στον Πειραιά και να εμπνεύστηκε από τον Έλληνα τεχνικό.

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