Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού έραψε χθες (12/06) το τέταρτο αστέρι της, επικρατώντας στα πέναλτι με 17-14 της Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League Final 4 στη Μάλτα.

Το τέταρτο αστέρι του πάντως έραψε φέτος και ο μπασκετικός Ολυμπιακός, νικώντας την Ρεάλ Μαδρίτης στο καταμέστο «Telecom Center». Τότε στους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, ξεκίνησε την πανηγυρική του ομιλία με τη φράση «Να το πάρουμε λίγο αλλιώς», συνοδευόμενη με το ερυθρόλευκο σύνθημα «Παίρνω θέση στην κερκίδα».

Η πολίστρια των «χρυσών» κοριτσιών του Ολυμπιακού επέλεξε να πανηγυρίσει με τη σειρά της σαν ένας άλλος Coach B και ξεκίνησε και εκείνη να φωνάζει μέσα στο κολυμβητήριο το εν λόγω συνθήμα, κρατώντας παράλληλα στα χέρια της την πολύτιμη κούπα.

Για την ιστορία, η Χριστίνα Σιούτη είναι φίλαθλος του μπασκετικού Ολυμπιακού, όποτε δεν αποκλείεται να βρισκότανε τα ξημερώματα της 25ης Μαίου στον Πειραιά και να εμπνεύστηκε από τον Έλληνα τεχνικό.