Την τέταρτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πανηγύρισε η Εθνική γυναικών, επικρατώντας στο κλειστό της Νεάπολης στην Λάρισα με 3-2 της Πορτογαλίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρήκε πολλές περισσότερες λύσεις στην επίθεση έχοντας 40% αποτελεσματικότητα έναντι 30% της Πορτογαλίας, τη στιγμή που «κέρδισε» τις μάχες σε μπλοκ (17-15) και άσσους (7-4).

Πρώτη σκόρερ ήταν η Ανθούλη με 25 πόντους (23/54 επ., 2 μπλοκ) ενώ πολλά πράγματα πήρε η Εθνική και από τις Χατζηευστρατιάδου (12 πόντοι) και Τοντάι (14 πόντοι).

Η Εθνική συνεχίζει να έχει μόνο νίκες, φτάνοντας τους 11 βαθμούς.

Το ματς

Ο Απόστολος Οικονόμου παρέταξε την ομάδα με τρεις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στο Κόσοβο. Οι Κωνσταντινίδου, Χατζηευστρατιάδου και Μπακοδήμου αντικατέστησαν τις Τάνη, Παπαγεωργίου και Τικμανίδου αντίστοιχα.

Η Εθνική ξεκίνησε καλύτερα παίρνοντας προβάδισμα με 4-0 με τα καλά σερβίς της Κωνσταντινίδου και δύο πόντους της Ανθούλη. Οι πορτογαλίδες αντέδρασαν μετά το τάιμ άουτ που κάλεσε ο προπονητής τους, και μείωσαν σε 4-3 για να φτάσουν στο 8-8 με άσσο.

Σε εκείνο το σημείο όμως η πίεση της Μπακοδήμου στο σερβίς σε συνδυασμό με τα καλά ποσοστά της Ανθούλη στο τρανζίσιον έδωσαν νέο σημαντικό προβάδισμα στην Εθνική (16-10).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνέχισε να αυξάνει την τιμή της διαφοράς φτάνοντας 20-11 και το 22-12 με την Τοντάι και κατακτώντας το πρώτο σετ με σκορ 25-15 χάρη σε μπλοκ της Μπακοδήμου.

Επιβλητική ήταν η Εθνική και στο ξεκίνημα του δευτέρου σετ. Οι αθλήτριες του Απόστολου Οικονόμου προηγήθηκαν με 3-0 με επίθεση της Μπακοδήμου και 5-1 με μπλοκ άουτ της Ανθούλη για να φτάσουν στο 11-6 με την Τοντάι. Η Πορτογαλία όμως αντέδρασε και μείωσε σε 16-12 και 19-16. Σε εκείνο το σημείο η Εθνική «κόλλησε» και έμεινε πίσω με 20-22 και 21-24. H Εθνική αντέδρασε και ισοφάρισε σε 24-24 με άσσο της Κωνσταντινίδου και λάθος της Πορτογαλία, αλλά τελικά η Καβαλένκα με κόντρα μπάλα έδωσε το σετ στην Πορτογαλία (24-26).

Παράσταση για έναν ρόλο αποδείχθηκε πως ήταν το τρίτο σετ, με την Εθνική να παίρνει προβάδισμα 5-1 με άσσο της Κωνσταντινίδου και 7-1 με την Χατζηευστρατιάδου. Από εκεί και πέρα λίγα άλλαξαν, με τη γαλανόλευκη να φτάνει στο 12-3 και το 15-6, για να κατακτήσει το σετ με 25-16 με την Ανθούλη στο τρανζίσιον, έπειτα από εξαιρετική άμυνα της Αντωνακάκη.

Η Εθνική προηγήθηκε με 5-3 στο ξεκίνημα του τρίτου σετ με την Ανθούλη, αλλά η Πορτογαλία άλλαξε το σκηνικό και χάρη στο μπλοκ της πήρε προβάδισμα με 6-8. Η Ελλάδα αντέδρασε με μπλοκ της Κωνσταντινίδου (10-11) και άσσο της ίδιας αθλήτριας (13-13) ενώ η Ανθούλη έδωσε προβάδισμα δύο πόντων (18-16). Η Εθνική έμεινε μπροστά έως το 21-20 με που διαμόρφωσε η Μπακοδήμου αλλά οι Πορτογαλίδες με ένα σερί πέντε πόντων πήραν το σετ (21-25).

Στο τάι-μπρέικ η Εθνική παρουσιάστηκε αποφασισμένη. Προηγήθηκε με 4-0 με την Μπάκα και 6-1 με μπλοκ της Τοντάι, η οποία λίγο αργότερα διαμόρφωσε το 9-3 με επίθεση. Η Πορτογαλία μείωσε έως το 12-8, αλλά η Εθνική βρήκε τις λύσεις και επικράτησε με 15-8 στο τάι-μπρέικ με επίθεση της Ανθούλη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-10, 21-11, 25-15

2ο σετ: 8-2, 16-11, 20-21, 24-26

3ο σετ: 8-2, 16-6, 21-12, 25-14

4ο σετ: 6-8, 16-14, 21-20, 21-25

5ο σετ: 5-1, 10-3, 12-5, 15-8

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσσους, 67 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και της Πορτογαλίας προήλθαν από 4 άσσους, 44 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-15, 24-26, 25-14, 21-25, 15-08) σε 127′

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 12 (6/12 επ., 6 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 5 (3 άσσοι, 2 μπλοκ), Τοντάι 14 (10/19 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Μπακοδήμου 17 (15/46 επ., 2 μπλοκ, 39% υπ. – 15% άριστες), Μπάκα 16 (13/35 επ., 3 μπλοκ, 47% υπ. – 26% άριστες), Ανθούλη 25 (23/54 επ., 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 56% υπ. – 11% άριστες), Κλέπκου, Παπαγεωργίου 1 (1 άσσος), Τσιτσιγιάννη.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Χιούγκο Σίλβα): Καβαλκάντι 12 (5/13 επ., 7 μπλοκ), Γκάρτσες 4 (1/3 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μοντέιρο 10 (9/34 επ., 1 άσσος, 56% υπ. – 29% άριστες), Καβαλένκα 18 (17/53 επ., 1 μπλοκ), Μάγια 13 (9/31 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 28% υπ. – 19% άριστες), Γκάρτσες 1 (1 άσσος) / Ροντρίγκες (λ, 37% υπ. – 21% άριστες), Κάμπος Ρ., Κάμπος Ι., Φιγκέιρας, Κασάμα 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ).