Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Champions League γυναικών, κατακτώντας το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του τμήματος γυναικών, με τις Ερυθρόλευκες να σηκώνουν την κούπα στον ουρανό της Μάλτας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση μιας ιδανικής σεζόν για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης, η αρχηγός της ομάδας Βασιλική Πλευρίτου θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλαν στο να είναι ο Ολυμπιακός στην κορυφή του ελληνικού, αλλά και ευρωπαϊκού πόλο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είναι εδώ και 16 χρόνια στο πλευρό όλων των αθλητών του σωματείου συμβάλλοντας στις επιτυχίες τους εντός κι εκτός Ελλάδας.

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