Την παραμονή του Σταύρου Κασαμπαλή ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.

Μετά τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τον «χορό» των ανανεώσεων.

Έπειτα από τους Πρωτοψάλτη, Βουλκίδη, Νίλσεν, Σπίριτο, Γκάσμαν και Χανδρινό, στους «πράσινους» θα παραμείνει τη νέα σεζόν και ο διεθνής πασαδόρος Σταύρος Κασαμπαλής.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Σταύρο Κασαμπαλή για το βόλεϊ ανδρών.

Ο διεθνής πασαδόρος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι και τη νέα σεζόν, αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Σταύρος Κασαμπαλής σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι ακόμα μία σεζόν στην ομάδα που τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε καταφέρει να χτίσουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο. Η νέα σεζόν έχει καινούργια δεδομένα, πιο δύσκολες προκλήσεις και εμείς είμαστε φτιαγμένοι για τα δύσκολα. Εύχομαι να έχουμε την υγεία μας, τον κόσμο δίπλα μας και καθαρό μυαλό για να ζήσουμε μεγάλες στιγμές».