Οι μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ: Το επίσημο του «Βασιλιά» ΛεΜπρόν και οι κινήσεις σε Euroleague και Stoiximan GBL

Η μεταγραφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς κυριάρχησε όπως ήταν λογικό στο μεταγραφικό σκηνικό, με τις ομάδες της Euroleague να συνεχίζουν δυναμικά τον σχεδιασμό τους ενόψει της νέας σεζόν, ενώ δεν έλειψαν και οι σημαντικές κινήσεις στη Stoiximan GBL.

Η επίσημη ανακοίνωση των Σίξερς για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς κυριάρχησε όσον αφορά την μεταγραφική επικαιρότητα. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη συμφωνία με τον «Βασιλιά», σε μία κίνηση που προκάλεσε «σεισμό» στο ΝΒΑ.

Οι Σίξερς αποκάλυψαν τη μεταγραφή μέσα από σειρά αναρτήσεων στο «Χ», με τη δεύτερη να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι παίκτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς», ενώ στη συνέχεια δημοσίευσαν τη φανέλα του μαζί με ένα στέμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον οργανισμό.

Στην Ευρώπη, η Αναντολού Εφές επισημοποίησε την απόκτηση του Κόλιν Μάλκολμ έως το καλοκαίρι του 2028. Ο Αμερικανός άσος που αγωνίστηκε τις δύο τελευταίες σεζόν σε Παρί και Χάποελ Τελ Αβίβ, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την τουρκική ομάδα.

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε με τη σειρά της τον Έι Τζέι Λόσον, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο έως το 2028, αφήνοντας το ΝΒΑ για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Euroleague. Παράλληλα, η Χάποελ Τελ Αβίβ κράτησε στο δυναμικό της τον Τομέρ Γκινάτ, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών μέχρι το 2030, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να συνεχίζει τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού ρόστερ.

Μεταγραφική κίνηση πραγματοποίησε και η Βαλένθια, η οποία απέκτησε τον MVP της τρίτης κατηγορίας της Ισπανίας, Γουίλντενς Λεβέκ. Ο 26χρονος φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε, αλλά θα παραχωρηθεί δανεικός στη Μενόρκα, ώστε να συνεχίσει την εξέλιξή του στη δεύτερη κατηγορία της χώρας.

Σημαντική εξέλιξη υπήρξε και στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς ο Ίφε Λούντμπεργκ ανανέωσε το συμβόλαιό του για ακόμη τρία χρόνια, ενώ η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Βρετανού φόργουορντ Τόσαν Ευμπουομουάν μέχρι το 2028. Ο παίκτης προέρχεται από τους Greensboro Swarm της G-League, όπου είχε μέσο όρο 17,4 πόντους.

Το παζλ των κινήσεων στην Euroleague συμπλήρωσε η Φενέρμπαχτσε, η οποία έκανε δικό της τον Τζόνι Γιούζανγκ με μονοετές συμβόλαιο. Ο 25χρονος γκαρντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν τόσο στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς όσο και στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κωνσταντινούπολη.

Στην Ελλάδα, ο Κολοσσός Ρόδου ενίσχυσε την περιφέρειά του με την απόκτηση του πολύπειρου Σι Τζέι Χάρις, ενώ η Καρδίτσα ανακοίνωσε τον Κρις Σμιθ, ο οποίος αποχώρησε από τον Ηρακλή μετά από μία γεμάτη σεζόν με 12,1 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Τέλος, το Περιστέρι διατήρησε στο ρόστερ του τον Τάι Νίκολς, με τον Αμερικανό γκαρντ να ανανεώνει τη συνεργασία του για τη σεζόν 2026-27. Ο Νίκολς αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας την περασμένη χρονιά στη Stoiximan GBL, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 14,65 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1,5 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

