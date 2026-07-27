Παίκτης της Μπαρτσελόνα για την επόμενη διετία θα είναι ο Τόσαν Ευμπουομουάν, όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος.

Συνεχίζει τις μεταγραφικές κινήσεις η Μπαρτσελόνα ενόψει τη νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τόσαν Ευμπουομουάν.

Ο ισπανικός σύλλογος έδωσε τα «χέρια» με τον Βρετανό φόργουορντ μέχρι το 2028. Ο Ευμπουομουάν στην τελευταία του σεζόν στην Αμερική έπαιξε για τους Greensboro Swarm στην G-League, έχοντας μ.ο 17,4 πόντους σε 10 αγώνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπασρτσελόνα:

«Η Μπαρτσελόνα και ο Τόσαν Ευμπουομουάν κατέληξαν σε συμφωνία για την ενσωμάτωση του Βρετανού παίκτη στο μπάσκετ της Μπάρτσα, με συμβόλαιο που θα τον δεσμεύει με τον σύλλογο για δύο σεζόν, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2028. Οι οπαδοί της Μπάρτσα θα μπορούν να απολαύσουν τον 25χρονο πάουερ φόργουορντ ύψους 2,03 μέτρων, ο οποίος θα ενισχύσει το εσωτερικό παιχνίδι της νέας Μπάρτσα του Σέκουλιτς.

Θα είναι η πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μετά από μια επαγγελματική καριέρα στην οποία εναλλάσσει την παρουσία του στο NBA (50 παιχνίδια) με καλούς ρόλους στην G-league (99 παιχνίδια). Είναι ένας αθλητικός παίκτης που ταιριάζει σε ένα γρήγορο επιθετικό σύστημα παιχνιδιού, με καλή διείσδυση στη ρακέτα για να σκοράρει πόντους κοντά στο ρινγκ, αλλά και καλά ποσοστά από απόσταση.

Γεννημένος στις 16 Φεβρουαρίου 2001 στο Νιούκαστλ , ο Ευμπουομουάν προπονήθηκε στο κολεγιακό μπάσκετ στο Πρίνστον. Μεταξύ 2019 και 2023 έπαιξε 83 παιχνίδια σε τρεις σεζόν, στις οποίες είχε μέσο όρο 4,1 πόντους στην πρώτη, 16 στη δεύτερη και 15,2 στην τελευταία.

Μετά από ένα λαμπρό τελικό στάδιο στο πανεπιστήμιο, το 2023 έκανε το άλμα στο NBA, όπου έκανε το ντεμπούτο του με τους Memphis Grizzlies και αργότερα μεταγράφηκε στους Detroit Pistons. Σε συνολικά 17 παιχνίδια είχε μέσο όρο 2,5 πόντους στο Μέμφις και 7 στο Ντιτρόιτ. Ταυτόχρονα έπαιξε στην G-league με τους Motor City Cruise, όπου είχε μέσο όρο 15,1 πόντους, 8,2 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ σε 32 παιχνίδια.

Τις επόμενες σεζόν έπαιξε επίσης για τους Μπρούκλιν Νετς (2024/25), με μέσο όρο 9,5 πόντους σε 28 αγώνες, και τους Νιου Γιορκ Νικς. Οι πιο αξιοσημείωτες εμφανίσεις του, ωστόσο, συνέχισαν να είναι στην G-League με τους Οντάριο Κλίπερς (19 πόντους κατά μέσο όρο σε 18 αγώνες), τους Λονγκ Άιλαντ Νετς (19,4 πόντοι σε 13 αγώνες), τους Γουέστσεστερ Νικς (17,7 πόντοι σε 12 αγώνες) και τους Μέιν Σέλτικς (19,4 πόντοι σε 9 αγώνες).

Στην τελευταία του περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπερασπίστηκε την ομάδα Greensboro Swarm. Αφού είχε μέσο όρο 17,4 πόντους σε 10 αγώνες, ολοκλήρωσε μια εξαιρετική πορεία στα Play-offs, με 17,4 πόντους, 6,8 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ. Χάρη σε αυτές τις εμφανίσεις, αναδείχθηκε MVP των τελευταίων τελικών της G-league και τώρα θα βρεθεί στο Palau Blaugrana για να ενισχύσει τη θέση «4».

