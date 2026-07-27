Παίκτης του Περιστερίου και τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Τάι Νίκολς, όπως ανακοίνωσε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

Κάτοικος Περιστερίου για ακόμη έναν χρόνο θα είναι ο Τάι Νίκολς.

Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου ο Αμερικανός να συνεχίσει να βοηθάει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του.

Ο Τάι Νίκολς ήταν από τους κορυφαίους του Περιστερίου την περσινή σεζόν, έχοντας σε 23 αγώνες της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL είχε 14.65 πόντους ανά αγώνα, 2.7 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.5 κλεψίματα σε 27.17 λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Τάι Νίκολς για έναν ακόμη χρόνο (2026-2027).

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα του Συλλόγου ενισχύοντας με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή, προκειμένου το Περιστέρι να υλοποιήσει τους στόχους του τη νέα σεζόν.

Στην πρώτη του χρονιά (2025-2026) στην ομάδα ο Τάι Νίκολς σε 23 αγώνες της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL είχε 14.65 πόντους ανά αγώνα, 2.7 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.5 κλεψίματα σε 27.17 λεπτά συμμετοχής.

Στα playoffs της Stoiximan GBL σε δυο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ είχε 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ στον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη σε 32.56 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με τον ΠΑΟΚ είχε 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 31.15 λεπτά συμμετοχής.

Στο FIBA Europe Cup έπαιξε σε 14 παιχνίδια έχοντας 16.4 πόντους ανά αγώνα, 2.8 ριμπάουντ, 4.6 ασίστ και 2.6 κλεψίματα σε 27 λεπτά συμμετοχής».