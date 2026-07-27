Παίκτης της Φενέρμπαχτσε για τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Τζόνι Γιούζανγκ, όπως ανακοίνωσε ο τούρκικος σύλλογος.

Στη Φενέρπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζόνι Γιούζανγκ. Ο 25χρονος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με την τούρκικη ομάδα για μονοετές συμβόλαιο, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων της, τη νέα σεζόν.

Ο Τζόνι Γιούζανγκ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τους Τίμπεργουλβς και σε 21 ματς, είχε μ.ο 2 πόντους σε 4.2 λεπτά συμμετοχής.

Ολοκλήρωσε τη χρονιά, με τη Ζενίτ Αγίας Πατρούπολης, μετρώντας μ.ο 14.6 πόντους, ανά ματς, 2.5 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και είναι έτοιμος για το επόμενο... βήμα της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Ο Τζόνι Γιούζανγκ στη Φενέρμπαχτσε!



Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε ήρθε σε συμφωνία για μονοετές συμβόλαιο με τον Αμερικανό γκαρντ Τζόνι Γιούζανγκ(2,01 μ., γεννημένος το 2001).

Ο Γιούζανγκ αγωνίστηκε στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ (NCAA) με το Κεντάκι τη σεζόν 2019-20 και με το UCLA τις σεζόν 2020-22. Το 2021, φορώντας τη φανέλα του UCLA, είχε μέσο όρο 22,8 πόντους ανά αγώνα, επίδοση που του χάρισε θέση στην κορυφαία πεντάδα του τουρνουά. Τη σεζόν 2021-22 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της περιφέρειας Pac-12.

Μετά την ολοκλήρωση της κολεγιακής του καριέρας, υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο στο NBA με τους Γιούτα Τζαζ το 2022. Στις 7 Απριλίου 2024 σημείωσε 27 πόντους απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, καταγράφοντας ατομικό ρεκόρ καριέρας στο NBA.

Το 2025 μεταγράφηκε στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ενώ στις 28 Φεβρουαρίου 2026 υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Με τη ρωσική ομάδα αγωνίστηκε σε 17 αγώνες τη σεζόν 2025-26, έχοντας κατά μέσο όρο 14,0 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ.

Ευχόμαστε η συμφωνία αυτή να αποδειχθεί επιτυχημένη τόσο για τον σύλλογό μας όσο και για τον Τζόνι Γιούζανγκ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε τη σεζόν 2026-27».