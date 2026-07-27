Ενίσχυση για την Εφές, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόλιν Μάλκολμ μέχρι το 2028 για κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

Δεν σταματά να ενισχύεται η Εφές. Οι Τούρκοι έκαναν δικό τους με κάθε επισημότητα τον Κόλιν Μάλκολμ. Τα τυπικά απέμεναν όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta για τον... γάμο Εφές-Μάλκολμ και την Δευτέρα είχαμε την ανακοίνωση.

Στις τελευταίες δύο σεζόν, ο παίκτης έδινε λύσεις στην περιφέρεια της Παρί και της Χάποελ Τελ Αβίβ. Θα αγωνίζεται στην Εφές μέχρι το 2028.

Στη σεζόν 2022-2023 πήρε το Basketball Champions League με τη Βόννη, ενώ σςτη συνέχεια κατέκτησε το Eurocup με την Παρί την αγωνιστική περίοδο 2023-24.