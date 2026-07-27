Εφές: Ανακοίνωσε Μάλκολμ μέχρι το 2028
Δεν σταματά να ενισχύεται η Εφές. Οι Τούρκοι έκαναν δικό τους με κάθε επισημότητα τον Κόλιν Μάλκολμ. Τα τυπικά απέμεναν όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta για τον... γάμο Εφές-Μάλκολμ και την Δευτέρα είχαμε την ανακοίνωση.
Στις τελευταίες δύο σεζόν, ο παίκτης έδινε λύσεις στην περιφέρεια της Παρί και της Χάποελ Τελ Αβίβ. Θα αγωνίζεται στην Εφές μέχρι το 2028.
Στη σεζόν 2022-2023 πήρε το Basketball Champions League με τη Βόννη, ενώ σςτη συνέχεια κατέκτησε το Eurocup με την Παρί την αγωνιστική περίοδο 2023-24.
Ailemizin en yeni üyesi Collin Malcolm!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 27, 2026
Son iki sezonda Paris Basketball ve Hapoel Tel Aviv formaları giyen Collin Malcolm ile 2 sezonluk anlaşmaya vardık.
2022-2023 sezonunda Telekom Baskets Bonn ile FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, 2023-2024 sezonunda da Paris Basketball… pic.twitter.com/8T0bSWoX58
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