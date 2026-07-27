Lebron Effect: Ο ΛεΜπρόν εκτοξεύει την οικονομική δραστηριότητα της Φιλαδέλφεια

O ΛεΜπρόν Τζέιμς εκτοξεύει την οικονομική δραστηριότητα της Φιλαδέλφεια και αλλάζει την πόλη!

O ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ψάξει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, αφού μετέφερε τα ταλέντα του στους Σίξερς. Η... μετακόμιση του «βασιλιά» στη Φιλαδέλφεια έφερε ραγδαία αύξηση στις τιμές για ένα «μαγικό» χαρτάκι από τους οπαδούς των Σίξερς. Πλέον το φθηνότερο εισιτήριο κυμαίνεται στα 283 δολάρια και μάλιστα για αγώνα της pre-season.

Η Φιλαδέλφεια έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη φέτος, δημιουργώντας μια πανίσχυρη πεντάδα με Μάξεϊ, Ετζκομπ, Μπράουν, ΛεΜπρόν και Εμπίντ. Αλλά η έλευση του ΛεΜπρόν τα επισκιάζει όλα και θα φέρει άνεμο αλλαγής στην πόλη.

Το περίφημο Lebron Effect που ότι αγγίζει γίνεται χρυσός. Σύμφωνα με την Τhe Boyd Company, η πρώτη σεζόν του King James με τους Σίξερς προβλέπεται να παράγει 250–430 εκατομμύρια δολάρια σε περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα για τη Φιλαδέλφεια.

Επηρεάζει τους πάντες μια μόνο κίνηση; Σπάνια, αλλά όταν μιλάμε για τον ΛεΜπρόν τα λόγια περιττεύουν και η Φιλαδέλφεια θα το νιώσει στο... πετσί της την επόμενη σεζόν. Mια πόλη που έχει να δει χαρά στο ΝΒΑ από το 1983 και τις εποψές του Μόουζες Μαλόουν.