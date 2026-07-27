ΛεΜπρόν Τζέιμς: Και επίσημα στους Σίξερς
Με κάθε επισημότητα οι Σίξερς ανακοίνωσαν τη συμφωνία με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, που προκάλεσε «σεισμό» στο ΝΒΑ. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων στο «Χ», μέσα από τις οποίες παρουσίαζε το deal με τον «Βασιλιά».
Μάλιστα, μετά την πρώτη ανάρτηση προχώρησαν σε μια δεύτερη όπου έγραψαν: «Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι παίκτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς». Και ακολούθησε άλλη μια με τη φανέλα του ΛεΜπρόν και δίπλα της ένα στέμμα. Όπως είναι λογικό πλέον στη Φιλαδέλφεια θα κινούνται όλοι πλέον στον ρυθμό του ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Οι δημοσιεύσεις των Σίξερς:
— Philadelphia 76ers (@sixers) July 27, 2026
LEBRON JAMES IS A PHILADELPHIA 76ER.— Philadelphia 76ers (@sixers) July 27, 2026
July 27, 2026
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