Παίκτης των Σίξερς και με τη... βούλα είναι πλέον ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Με κάθε επισημότητα οι Σίξερς ανακοίνωσαν τη συμφωνία με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, που προκάλεσε «σεισμό» στο ΝΒΑ. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων στο «Χ», μέσα από τις οποίες παρουσίαζε το deal με τον «Βασιλιά».

Μάλιστα, μετά την πρώτη ανάρτηση προχώρησαν σε μια δεύτερη όπου έγραψαν: «Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι παίκτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς». Και ακολούθησε άλλη μια με τη φανέλα του ΛεΜπρόν και δίπλα της ένα στέμμα. Όπως είναι λογικό πλέον στη Φιλαδέλφεια θα κινούνται όλοι πλέον στον ρυθμό του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι δημοσιεύσεις των Σίξερς: