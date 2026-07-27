Βαλένθια: Πήρε τον MVP της τρίτης κατηγορίας της Ισπανίας
Συνεχιζει να κινείται η Βαλένθια στην μεταγραφική περίοδο. Η ομάδα που έφτασε μέχρι τo Final Four της Euroleague ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον MVP της 3ης κατηγορίας της Ισπανίας, τον Γουίλντενς Λεβέκ.
Πάντως τον έστειλε δανεικό στην Μενόρκα που παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 ο Λεβέκ αναδείχθηκε πολυτιμότερος στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας με 16.8 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1.2 μπλοκ.
O Λεβέκ είναι 26 ετών και αγωνίζεται σαν power forward και ως center.
Πριν από λίγες μέρες η Βαλένθια ανακοίνωσε την επιστροφή του Λούκας Μαρί, ο οποίος γυρίζει στην Ισπανία μετά την πορεία του στο NCAA.
Benvingut, @WildensLeveque! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 27, 2026
Cas 👉 Valencia Basket incorpora a Wildens Leveque, que jugará cedido en Hestia @BasquetMenorca la próxima temporadahttps://t.co/4yfF6GtX6D
Val 👉 Valencia Basket incorpora a Wildens Leveque, que jugarà cedit en Hestia Menorca la pròxima… pic.twitter.com/Knv3xfu1v9
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