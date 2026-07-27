H Bαλένθια έκανε δικό της τον πολυτιμότερο παίκτη της τρίτης κατηγορίας της Ισπανίας, αλλά τον έστειλε δανεικό.

Συνεχιζει να κινείται η Βαλένθια στην μεταγραφική περίοδο. Η ομάδα που έφτασε μέχρι τo Final Four της Euroleague ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον MVP της 3ης κατηγορίας της Ισπανίας, τον Γουίλντενς Λεβέκ.

Πάντως τον έστειλε δανεικό στην Μενόρκα που παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 ο Λεβέκ αναδείχθηκε πολυτιμότερος στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας με 16.8 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1.2 μπλοκ.

O Λεβέκ είναι 26 ετών και αγωνίζεται σαν power forward και ως center.

Πριν από λίγες μέρες η Βαλένθια ανακοίνωσε την επιστροφή του Λούκας Μαρί, ο οποίος γυρίζει στην Ισπανία μετά την πορεία του στο NCAA.