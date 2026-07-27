Παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την επόμενη τριετία θα είναι ο Ίφε Λούντμπεργκ, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός σύλλογος.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ίφε Λούντμπεργκ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο ισραηλινός σύλλογος έκανε γνωστή την απόφασή του, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε οριστική συμφωνία.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 9.2 πόντους, 2.4 ασίστ και 2.2 ριμπάουντ μ.ο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μακάμπι Τελ Αβίβ:

«Η Μακάμπι ανανέωσε το συμβόλαιο του Ίφε Λούντμπεργκ για ακόμη τρία χρόνια

Ο Δανός γκαρντ, εξαιρετικός ηγέτης μέσα στο παρκέ, νταμπλούχος και πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των τελικών, παραμένει στα κιτρινομπλέ: «Είμαι ενθουσιασμένος που συνεχίζω αυτό το ταξίδι». Ο Όντεντ Κάτας δήλωσε: «Δέθηκε πολύ καλά με το προπονητικό επιτελείο και την ομάδα».

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Γκάμπριελ «Ίφε» Λούντμπεργκ (Gabriel Iffe Lundberg) για ακόμη τρεις σεζόν. Ο Δανός γκαρντ (1,93 μ., 31 ετών), που αγωνίζεται τόσο ως πόιντ γκαρντ όσο και ως σούτινγκ γκαρντ, εξελίχθηκε υπό τις οδηγίες του Όντεντ Κάτας σε ηγετική φυσιογνωμία εντός και εκτός γηπέδου.

Ο Λούντμπεργκ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην EuroLeague, όπου την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 11 πόντους και 3,6 ασίστ ανά αγώνα. Στο ισραηλινό πρωτάθλημα προσαρμόστηκε άμεσα, σημειώνοντας 17,5 πόντους και 4 ασίστ κατά μέσο όρο στη σειρά των τελικών. Απολαμβάνει τη ζωή στο Ισραήλ μαζί με την οικογένειά του και έχει ενσωματωθεί πλήρως στον σύλλογο, στους φιλάθλους, στους συμπαίκτες του και στις αξίες της ομάδας. Ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του νταμπλ από τη Μακάμπι την περασμένη σεζόν και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της σειράς των τελικών των playoffs.

«Είμαι κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένος που συνεχίζω αυτό το ταξίδι με τη Μακάμπι», δήλωσε ο Ίφε Λούντμπεργκ. «Μαζί με τον σύλλογο και τον προπονητή Όντεντ, πιστεύω ότι αυτό είναι το ιδανικό μέρος για να αξιοποιήσω πλήρως τις δυνατότητές μου και να βοηθήσω την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε τον τίτλο της EuroLeague».

«Η ανανέωση του Ίφε Λούντμπεργκ αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη φιλοσοφία της συνέχειας που ακολουθούμε», δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου ο πρόεδρος της Μακάμπι, Σιμόν Μιζράχι. Ο προπονητής Όντεντ Κάτας πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Ίφε συνεχίζει μαζί μας. Είναι ένας έμπειρος ηγέτης που προσαρμόστηκε εξαιρετικά στο προπονητικό επιτελείο και στην ομάδα. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της διατήρησης του βασικού κορμού μας».

Ο Γκάμπριελ Λούντμπεργκ γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1994 στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Πρόκειται για έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, που συνδυάζει δύναμη, ταχύτητα και αξιόπιστο σουτ από κάθε απόσταση. Διακρίνεται για την ωριμότητα, τη σταθερότητα, τη σκληράδα και την ικανότητά του να δημιουργεί τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπαίκτες του. Στο Τελ Αβίβ ζει μαζί με τη σύζυγό του, Καμίλα, και τον γιο τους, Τζέιμι.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Δανία, αγωνιζόμενος στις Falcon, BMS Herlev και Horsens IC, με την τελευταία να κατακτά το πρωτάθλημα Δανίας τη σεζόν 2015/16. Εκείνη τη χρονιά είχε μέσο όρο περίπου 14 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ ανά αγώνα, δείχνοντας από νωρίς την πολυδιάστατη επιθετική του ικανότητα.

Στη συνέχεια μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Μανρέσα, όπου τη σεζόν 2017/18 είχε κατά μέσο όρο 11,1 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά παιχνίδι, με 44% ευστοχία στα σουτ εντός παιδιάς. Εκεί εδραίωσε τη φήμη του ως παίκτης με εξαιρετική διείσδυση και αξιόπιστο περιφερειακό σουτ.

Η μεγάλη του έκρηξη ήρθε τη σεζόν 2020/21 με τη Ζιελόνα Γκόρα στην Πολωνία, όπου κατέγραψε 20,4 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 38% από τη γραμμή των τριών πόντων.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του άνοιξαν την πόρτα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπου πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του στην EuroLeague, με μέσο όρο 9,1 πόντους ανά αγώνα. Το 2022 υπέγραψε στους Phoenix Suns και έγινε ο πρώτος Δανός που αγωνίστηκε στο NBA. Έπαιξε σε τέσσερις αγώνες πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Βίρτους Μπολόνια, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ιταλίας.

Τη σεζόν 2024/25 φόρεσε τη φανέλα της Παρτιζάν Βελιγραδίου υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 9 πόντους ανά αγώνα και συμβάλλοντας σημαντικά στην κατάκτηση της Αδριατικής Λίγκας».