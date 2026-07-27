Ο Έι Τζέι Λόσον θα φοράει τη φανέλα της Μπασκόνια για τα επόμενα δυο χρόνια.

Η Μπασκόνια έπεισε τον Έι Τζέι Λόσον (26χρ., 1.98) και υπέγραψε διετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Οι Βάσκοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα σύνολο που θα έχει αθλητικότητα και ταλέντο και ο Καναδός γκαρντ διαθέτει όλα όσα θέλουν για να ενισχύσει το ρόστερ τους. Οι διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα ήταν εντατικές και ο παίκτης πείστηκε να αφήσει το ΝΒΑ και να αγωνιστεί στην Ευρώπη.

Ο Έι Τζέι Λόσον έχει 107 συμμετοχές στο NBA και την τελευταία διετία αγωνίζονταν στους Τορόντο Ράπτορς και τη θυγατρική τους. Στο «μαγικό κόσμο» είχε 4.2 πόντους μέσο όρο και 1.8 ριμπάουντ σε 24 παιχνίδια, ενώ στη G-League οι αριθμοί ήταν εντυπωσιακοί με 20.8 πόντους μέσο όρο, 5 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ.

Η ανακοίνωση της Μπασκόνια αναφέρει:

«Ο Καναδός παίκτης με διαβατήριο από την Τζαμάικα, Έι Τζέι Λόσον, γίνεται νέος παίκτης της Μπασκόνια για τις επόμενες δύο σεζόν. Ο 26χρονος περιφερειακός, ύψους 2,00 μέτρων, φτάνει στη Βιτόρια μετά από μια εξαιρετική πορεία στο NBA, όπου έχει παίξει 107 αγώνες.

Ο Λόσον ξεκίνησε την καριέρα του στην NCAA με τους SOUTH CAROLINA GAMECOCKS, για να κάνει το άλμα στη G-League την περίοδο 2020-2021 με τους College Park Skyhawks. Ο Καναδός παίκτης έκανε το ντεμπούτο του στην NBA με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς την περίοδο 2021-2022 και, αφού πέρασε από τους Ντάλας Μάβερικς, τις δύο τελευταίες περιόδους αγωνίστηκε στους Τορόντο Ράπτορς. Την τελευταία σεζόν, μεταξύ G-League και NBA, ο Λόσον είχε μέσο όρο 13,7 πόντων, 3,6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και μέσο δείκτη απόδοσης 12,4.

Η Μπασκόνια εντάσσει στις τάξεις της για τις επόμενες δύο σεζόν έναν δυναμικό παίκτη, με ένταση και σκοράρισμα».