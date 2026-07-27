Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο Γιανάι υποσχέθηκε κατάκτηση Euroleague στην ανανέωση Γκινάτ
Συνεχίζει να φτιάχνει το ρόστερ της η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τομέρ Γκινάτ μέχρι το 2030. Τη σεζόν που πέρασε, είχε 3.3 πόντους και 1.9 ριμπάουντ σε 14 ματς
Πάντως την παράσταση έκλεψε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Οφέρ Γιανάι και με ανάρτηση υποσχέθηκε πως όταν αποσυρθεί ο παίκτης με τη φανέλα της ομάδας, θα το κάνει ως πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ισραήλ.
Η ανάρτηση του
«Αυτή τη φορά στα Εβραϊκά, για να είναι ξεκάθαρο σε όλους.
Ο Τόμερ Γκινάτ θα αποσυρθεί με τη φανέλα της Χαποέλ Τελ Αβίβ ως πρωταθλητής του Ισραήλ και πρωταθλητής της Ευρώπης.
Αυτή είναι υπόσχεση! Και τέτοια που θα κάνω τα πάντα για να την τηρήσω.
Καλή επιτυχία Τομέρ Γκινάτμ καλή επιτυχία Χάποελ Τελ Αβίβ»
הפעם בעברית, שיהיה ברור לכולם.— Ofer (@OferYannay) July 27, 2026
תומר גינת יפרוש במדי הפועל תל אביב כשהוא אלוף ישראל ואלוף אירופה.
זו הבטחה! וכזו שאעשה הכל לעמוד בה.
בהצלחה @TomerGinat בהצלחה @HapoelTLVBC
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