Ο Τομέρ Γκινάτ θα είναι παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ μέχρι το 2030, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας να υπόσχεται πως θα πανηγυρίσει και Εuroleague.

Συνεχίζει να φτιάχνει το ρόστερ της η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τομέρ Γκινάτ μέχρι το 2030. Τη σεζόν που πέρασε, είχε 3.3 πόντους και 1.9 ριμπάουντ σε 14 ματς

Πάντως την παράσταση έκλεψε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Οφέρ Γιανάι και με ανάρτηση υποσχέθηκε πως όταν αποσυρθεί ο παίκτης με τη φανέλα της ομάδας, θα το κάνει ως πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ισραήλ.

Η ανάρτηση του

«Αυτή τη φορά στα Εβραϊκά, για να είναι ξεκάθαρο σε όλους.

Ο Τόμερ Γκινάτ θα αποσυρθεί με τη φανέλα της Χαποέλ Τελ Αβίβ ως πρωταθλητής του Ισραήλ και πρωταθλητής της Ευρώπης.

Αυτή είναι υπόσχεση! Και τέτοια που θα κάνω τα πάντα για να την τηρήσω.

Καλή επιτυχία Τομέρ Γκινάτμ καλή επιτυχία Χάποελ Τελ Αβίβ»