ΛεΜπρόν: Θα μένει Νέα Υόρκη, με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφεια
O ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ψάξει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, αφού μετέφερε τα ταλέντα του στην πόλη της αδελφικής αγάπης και ανακοινώθηκε την Δευτέρα. Η... μετακόμιση του «βασιλιά» στη Φιλαδέλφεια έφερε ραγδαία αύξηση στις τιμές για ένα «μαγικό» χαρτάκι από τους οπαδούς των Σίξερς, ενώ η μετακίνηση του θα επηρεάσει και ολόκληρη την πόλη.
Σύμφωνα με την Τhe Boyd Company, η πρώτη σεζόν του King James με τους Σίξερς προβλέπεται να παράγει 250–430 εκατομμύρια δολάρια σε περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα για τη Φιλαδέλφεια.
Κάτοικος Νέας Υόρκης και θα παίρνει ελικόπτερο
LeBron James will be a resident of New York City while playing for the Sixers, per @WindhorstESPN.— Evan Sidery (@esidery) July 27, 2026
LeBron is officially set to commute daily from NYC to Philadelphia, potentially via helicopter. pic.twitter.com/41EKjSYpnM
Πάντως παρόλο που ο King James θα αγωνίζεται στους Σίξερς, αυτό δεν σημαινει πως θα μένει και στην Φιλαδέλφεια. Όπως τόνισε ο γνωστός insider και καλός φίλος του ΛεΜπρόν, Μπράιαν Γουίντχορστ, ο νέος σταρ των Σίξερς θα είναι κάτοικος Νέας Υόρκης.
Μάλιστα τονίζεται πως είναι έτοιμος να κάνει καθημερινά μετακινήσεις από τη Νέα Υόρκη στη Φιλαδέλφεια, πιθανώς με ελικόπτερο. ΛεΜπρόν είναι, ότι θέλει κάνει. Φέτος θα διεκδικήσει το 5ο πρωτάθλημα της καριέρας του, θέλοντας να φέρει δόξα σε 4η διαφορετική ομάδα μετά τους Χιτ, τους Καβς και τους Λέικερς.
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