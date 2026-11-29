Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας του ΠΑΣ Γιάννινα με 100-84, ενώ ο Αθηναϊκός κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τον Άρη με 115-64.

Με νίκες και 100άρες συνέχισαν στην Allwyn WBL 1, Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός.

Οι «πράσινες» στο ντεμπούτο του Κοβαλέφσκι επικράτησαν εντός έδρας του ΠΑΣ Γιάννινα με 100-84.

Το «τριφύλλι» επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στις εγχώριες διοργανώσεις, πραγματοποιώντας επιμέρους σερί στο τρίτο δεκάλεπτο 30-18 και μπόρεσε να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκός ξεχώρισε η Κέιβ που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, ενώ στον αντίποδα η Τζόρνταν με 25π.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 51-44, 81-62, 100-84

Παναθηναϊκός (Κοβαλέφσκι): Σταμολάμπρου 11(1), Κριμίλη 15(1), Κέιβ 26, Κάρτερ 12(2), Πρινς 14, Μπετζέντι 13(1), Χατζηγιακουμή 2, Φόρμαν 7(2), Δαμουλάκη, Κωτούλα.

ΠΑΣ Γιάννινα (Μασλαρινός): Γουίλερ 15, Τζόρνταν 25(4), Τζουντ 26(3), Σαρηγιαννίδου 10, Γιαπιτζόγλου 6, Μούγιοβιτς 2, Τζημορώτα.

Άρης(Γ) - Αθηναϊκός (Γ): 64-115

Επιβλητικός ήττα ο Αθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη... διαλύοντας τον Άρη με 115-64.

Το σύνολο του Ηλία Ζούρου επέβαλε από το πρώτο λεπτό την κυριαρχία του στην αναμέτρηση και μπόρεσε να φτάσει άνετα προς την 8η νίκη το στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες η Φασούλα με 30 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε η Πάτι με 20π.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 33-56, 53-82, 64-115

Άρης (Κωτούλης): Πάτι 20(1), Ντάλα 11, Μιχαηλίδου Ε. 8(2), Ντέιβις 5(1), Μιχαηλίδου Κ. 5, Ιγγλέζου 5(1), Κερασοβίτη 8(2), Τουτουντζίεβα 2, Διαμαντοπούλου, Κοτζαμπάση.

Αθηναϊκός Qualco (Ζούρος): Βανλού 4, Φασούλα 30, Χρίστοβα 15(1), Παυλοπούλου 7(1), Πρινς 13, Αντίγκουε 7, Λούκα 12(2), Νατσισκάιτε 4, Ράτζα 7(1), Παρκς 12(1), Τάντιτς, Χαιριστανίδου 4.