Η Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν κυριαρχική (100-82) απέναντι στην Μπεσίκτας για την 5η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας επιθετικό πλουραλισμό και πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό τρίτο 10λεπτο.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πάτησε... γκάζι στο τρίτο 10λεπτο και επιβλήθηκε (100-82) της Μπεσίκτας για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μετράει πλέον 3 νίκες και 2 ήττες, ενώ οι τούρκοι του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς έχουν 2 νίκες και 3 ήττες.

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, όσους σημείωσε και ο Βασίλιε Μίτσιτς (16 πόντους) έχοντας παράλληλα 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από 15 πόντους πέτυχαν ο Αμίρ Κόφι, ο Ζακ ΛεΝτέι και ο Αντόνιο Μπλέικνι. Από την Μπεσίκτας ο Άντε Ζίζιτς είχε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ και ο Εβγκένι Ομορούγι είχε 12 πόντους.

Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπεσίκτας: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Χάποελ είχε τον έλεγχο (18-13 στο 7.30'') με τον Βασίλιε Μίτσιτς να κυριαρχεί στο παρκέ. Η Μπεσίκτας με τους Άντε Ζίζιτς και Γουένιεν Γκέιμπριελ προσπέρασε (26-27 στο 13'), αλλά οι Ισραηλινοί έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +4 (43-39 στο 20') με τους Μίτσιτς και Κόφι να κάνουν τη δουλειά για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πολύ καλή επίδοση στα τρίποντα (4/9, 44.4%).

Η Μπεσίκτας είχε καλύτερη δημιουργία (9 ασίστ έναντι μόλις 3 ασίστ των γηπεδούχων) και 2 περισσότερα ριμπάουντ συνολικά (19 έναντι 17) τα οποία της επέτρεπαν να είναι σε απόσταση δυο κατοχών.

Ωστόσο στο τρίτο 10λεπτο ο Ελάιτζα Μπράιαντ και ο Αντόνιο Μπλέικνι με την αρωγή του Ζακ ΛεΝτέι «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 32-16 και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +20 (75-55 στο 30'). Η διαφορά αυτή αποδείχθηκε ασφαλείας, καθώς στην τελευταία περίοδο η Μπεσίκτας δεν μπόρεσε να βρει λύσεις και να επιστρέψει γνωρίζοντας την ήττα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ήταν εντυπωσιακή η Χάποελ στο τρίτο 10λεπτο, όπου με το επιμέρους 32-16 «καθάρισε την μπουγάδα» και έκτοτε δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλο της.

MVP O… Ζακ ΛεΝτέι τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους (1/2 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 6 κερδισμένα φάουλ σε 20:33 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ελάιτζα Μπράιαντ (16 πόντους), Βασίλιε Μίτσιτς (16 πόντους), Αντόνιο Μπλέικνι (15 πόντους) και Αμίρ Κόφι (15 πόντους).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Άντε Ζίζιτς είχε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 20:12 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο PIR.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Νταν Οτούρου, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 6 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 18:38 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 11/20 τρίποντα (55%) της Χάποελ Τελ Αβίβ έπαιξαν τον κυρίαρχο ρόλο στην άνετη επικράτηση κόντρα στην Μπεσίκτας.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 43-39, 75-55, 100-82.

Hapoel IBI Tel Aviv 2PT FG 3PT FG FT REB BLK FOULS # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D PIR +/- 0 J. Toppin 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E. German 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 A. Blakeney 22:55 15 2/7 28.6% 3/5 60.0% 2/3 66.7% 0 3 3 1 2 0 0 0 0 2 15 3 E. Bryant * 25:27 16 2/6 33.3% 1/1 100.0% 9/10 90.0% 0 1 1 2 0 3 0 0 3 7 15 7 A. Coffey * 25:42 15 5/8 62.5% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 2 5 7 2 0 0 0 2 0 2 18 12 I. Wainright 19:27 6 0/0 0.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 4 1 6 13 T. Satoransky * 21:17 5 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 4 4 3 0 1 0 0 2 1 9 16 Z. Leday * 20:33 15 4/6 66.7% 1/2 50.0% 4/4 100.0% 1 5 6 0 1 1 0 0 2 6 22 21 T. Odiase 20:21 6 3/6 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 1 3 0 2 2 6 22 V. Micic 24:39 16 3/3 100.0% 2/5 40.0% 4/4 100.0% 0 3 3 3 0 3 0 0 5 5 16 25 D. Oturu * 18:38 6 3/5 60.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 3 5 0 0 2 1 0 2 2 8 51 B. Caboclo 01:01 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team / Coaches 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 TOTAL 200:00 100 23/43 53.5% 11/20 55.0% 21/24 87.5% 7 27 34 12 5 11 4 2 20 28 118

Head coach: Dimitris Itoudis