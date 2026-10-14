Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπεσίκτας 100-82: Με πλουραλισμό και εκρηκτικό τρίτο 10λεπτο

Γιάννης Πάλλας
Η Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν κυριαρχική (100-82) απέναντι στην Μπεσίκτας για την 5η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας επιθετικό πλουραλισμό και πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό τρίτο 10λεπτο.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πάτησε... γκάζι στο τρίτο 10λεπτο και επιβλήθηκε (100-82) της Μπεσίκτας για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μετράει πλέον 3 νίκες και 2 ήττες, ενώ οι τούρκοι του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς έχουν 2 νίκες και 3 ήττες.

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, όσους σημείωσε και ο Βασίλιε Μίτσιτς (16 πόντους) έχοντας παράλληλα 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από 15 πόντους πέτυχαν ο Αμίρ Κόφι, ο Ζακ ΛεΝτέι και ο Αντόνιο Μπλέικνι. Από την Μπεσίκτας ο Άντε Ζίζιτς είχε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ και ο Εβγκένι Ομορούγι είχε 12 πόντους.

Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπεσίκτας: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Χάποελ είχε τον έλεγχο (18-13 στο 7.30'') με τον Βασίλιε Μίτσιτς να κυριαρχεί στο παρκέ. Η Μπεσίκτας με τους Άντε Ζίζιτς και Γουένιεν Γκέιμπριελ προσπέρασε (26-27 στο 13'), αλλά οι Ισραηλινοί έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +4 (43-39 στο 20') με τους Μίτσιτς και Κόφι να κάνουν τη δουλειά για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πολύ καλή επίδοση στα τρίποντα (4/9, 44.4%).

Η Μπεσίκτας είχε καλύτερη δημιουργία (9 ασίστ έναντι μόλις 3 ασίστ των γηπεδούχων) και 2 περισσότερα ριμπάουντ συνολικά (19 έναντι 17) τα οποία της επέτρεπαν να είναι σε απόσταση δυο κατοχών.

 

Ωστόσο στο τρίτο 10λεπτο ο Ελάιτζα Μπράιαντ και ο Αντόνιο Μπλέικνι με την αρωγή του Ζακ ΛεΝτέι «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 32-16 και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +20 (75-55 στο 30'). Η διαφορά αυτή αποδείχθηκε ασφαλείας, καθώς στην τελευταία περίοδο η Μπεσίκτας δεν μπόρεσε να βρει λύσεις και να επιστρέψει γνωρίζοντας την ήττα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ήταν εντυπωσιακή η Χάποελ στο τρίτο 10λεπτο, όπου με το επιμέρους 32-16 «καθάρισε την μπουγάδα» και έκτοτε δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλο της.

MVP O… Ζακ ΛεΝτέι τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους (1/2 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 6 κερδισμένα φάουλ σε 20:33 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ελάιτζα Μπράιαντ (16 πόντους), Βασίλιε Μίτσιτς (16 πόντους), Αντόνιο Μπλέικνι (15 πόντους) και Αμίρ Κόφι (15 πόντους).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Άντε Ζίζιτς είχε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 20:12 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο PIR.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Νταν Οτούρου, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 6 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 18:38 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 11/20 τρίποντα (55%) της Χάποελ Τελ Αβίβ έπαιξαν τον κυρίαρχο ρόλο στην άνετη επικράτηση κόντρα στην Μπεσίκτας.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 43-39, 75-55, 100-82.

Hapoel IBI Tel Aviv2PT FG3PT FGFTREBBLKFOULS
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFACDPIR+/-
0J. Toppin00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
1E. German00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
2A. Blakeney22:55152/728.6%3/560.0%2/366.7%033120000215
3E. Bryant *25:27162/633.3%1/1100.0%9/1090.0%011203003715
7A. Coffey *25:42155/862.5%1/333.3%2/366.7%257200020218
12I. Wainright19:2760/00.0%2/366.7%0/00.0%01112000416
13T. Satoransky *21:1751/250.0%1/1100.0%0/00.0%04430100219
16Z. Leday *20:33154/666.7%1/250.0%4/4100.0%156011002622
21T. Odiase20:2163/650.0%0/00.0%0/00.0%10100130226
22V. Micic24:39163/3100.0%2/540.0%4/4100.0%033303005516
25D. Oturu *18:3863/560.0%0/00.0%0/00.0%23500210228
51B. Caboclo01:0100/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
Team / Coaches12300000003
TOTAL200:0010023/4353.5%11/2055.0%21/2487.5%7273412511422028118

Head coach: Dimitris Itoudis

Besiktas Istanbul2FG3FGFTREBBLKFOULS
Head coach: Dusan AlimpijevicMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFACDPIR+/-
#Players
1D. Dotson *21:1552/450.0%0/00.0%1/1100.0%011610003210
5D. Dejulius03:5800/20.0%0/00.0%0/00.0%0110000100-2
6B. Ugurlu16:2942/450.0%0/10.0%0/00.0%0002130020-1
9C. Morgan22:3852/366.7%0/10.0%1/1100.0%03300210115
11M. Birsen00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
12S. Wilbekin20:1691/520.0%1/425.0%4/4100.0%01120100114
20E. Omoruyi *17:22123/560.0%2/366.7%0/00.0%00011300459
21A. Brown *19:3691/250.0%2/2100.0%1/250.0%01120000318
24J. Nowell *17:3571/520.0%1/520.0%2/2100.0%1011000151-4
30F. Korkmaz20:5142/450.0%0/10.0%0/00.0%07710110306
32W. Gabriel *19:48104/944.4%0/00.0%2/450.0%23501102446
41A. Zizic20:12176/966.7%0/00.0%5/683.3%549401002528
Team33600000006
TOTAL200:008224/5246.2%6/1735.3%16/2080.0%1124351941224282075
@Photo credits: INTIME
     

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