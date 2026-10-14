Η Χάποελ Τελ Αβίβ πάτησε... γκάζι στο τρίτο 10λεπτο και επιβλήθηκε (100-82) της Μπεσίκτας για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μετράει πλέον 3 νίκες και 2 ήττες, ενώ οι τούρκοι του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς έχουν 2 νίκες και 3 ήττες.
Ο Ελάιτζα Μπράιαντ τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, όσους σημείωσε και ο Βασίλιε Μίτσιτς (16 πόντους) έχοντας παράλληλα 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από 15 πόντους πέτυχαν ο Αμίρ Κόφι, ο Ζακ ΛεΝτέι και ο Αντόνιο Μπλέικνι. Από την Μπεσίκτας ο Άντε Ζίζιτς είχε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ και ο Εβγκένι Ομορούγι είχε 12 πόντους.
Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπεσίκτας: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Χάποελ είχε τον έλεγχο (18-13 στο 7.30'') με τον Βασίλιε Μίτσιτς να κυριαρχεί στο παρκέ. Η Μπεσίκτας με τους Άντε Ζίζιτς και Γουένιεν Γκέιμπριελ προσπέρασε (26-27 στο 13'), αλλά οι Ισραηλινοί έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +4 (43-39 στο 20') με τους Μίτσιτς και Κόφι να κάνουν τη δουλειά για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πολύ καλή επίδοση στα τρίποντα (4/9, 44.4%).
Η Μπεσίκτας είχε καλύτερη δημιουργία (9 ασίστ έναντι μόλις 3 ασίστ των γηπεδούχων) και 2 περισσότερα ριμπάουντ συνολικά (19 έναντι 17) τα οποία της επέτρεπαν να είναι σε απόσταση δυο κατοχών.
Ωστόσο στο τρίτο 10λεπτο ο Ελάιτζα Μπράιαντ και ο Αντόνιο Μπλέικνι με την αρωγή του Ζακ ΛεΝτέι «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 32-16 και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +20 (75-55 στο 30'). Η διαφορά αυτή αποδείχθηκε ασφαλείας, καθώς στην τελευταία περίοδο η Μπεσίκτας δεν μπόρεσε να βρει λύσεις και να επιστρέψει γνωρίζοντας την ήττα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ήταν εντυπωσιακή η Χάποελ στο τρίτο 10λεπτο, όπου με το επιμέρους 32-16 «καθάρισε την μπουγάδα» και έκτοτε δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλο της.
MVP O… Ζακ ΛεΝτέι τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους (1/2 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 6 κερδισμένα φάουλ σε 20:33 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ελάιτζα Μπράιαντ (16 πόντους), Βασίλιε Μίτσιτς (16 πόντους), Αντόνιο Μπλέικνι (15 πόντους) και Αμίρ Κόφι (15 πόντους).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Άντε Ζίζιτς είχε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 20:12 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο PIR.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Νταν Οτούρου, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 6 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 18:38 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 11/20 τρίποντα (55%) της Χάποελ Τελ Αβίβ έπαιξαν τον κυρίαρχο ρόλο στην άνετη επικράτηση κόντρα στην Μπεσίκτας.
Τα δεκάλεπτα: 22-18, 43-39, 75-55, 100-82.
|Hapoel IBI Tel Aviv
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BLK
|FOULS
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|PIR
|+/-
|0
|J. Toppin
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|E. German
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|A. Blakeney
|22:55
|15
|2/7
|28.6%
|3/5
|60.0%
|2/3
|66.7%
|0
|3
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|15
|3
|E. Bryant *
|25:27
|16
|2/6
|33.3%
|1/1
|100.0%
|9/10
|90.0%
|0
|1
|1
|2
|0
|3
|0
|0
|3
|7
|15
|7
|A. Coffey *
|25:42
|15
|5/8
|62.5%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|2
|5
|7
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|18
|12
|I. Wainright
|19:27
|6
|0/0
|0.0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|1
|6
|13
|T. Satoransky *
|21:17
|5
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|3
|0
|1
|0
|0
|2
|1
|9
|16
|Z. Leday *
|20:33
|15
|4/6
|66.7%
|1/2
|50.0%
|4/4
|100.0%
|1
|5
|6
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|6
|22
|21
|T. Odiase
|20:21
|6
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|0
|2
|2
|6
|22
|V. Micic
|24:39
|16
|3/3
|100.0%
|2/5
|40.0%
|4/4
|100.0%
|0
|3
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|5
|5
|16
|25
|D. Oturu *
|18:38
|6
|3/5
|60.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|3
|5
|0
|0
|2
|1
|0
|2
|2
|8
|51
|B. Caboclo
|01:01
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team / Coaches
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|TOTAL
|200:00
|100
|23/43
|53.5%
|11/20
|55.0%
|21/24
|87.5%
|7
|27
|34
|12
|5
|11
|4
|2
|20
|28
|118
Head coach: Dimitris Itoudis
|Besiktas Istanbul
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|BLK
|FOULS
|Head coach: Dusan Alimpijevic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|PIR
|+/-
|#
|Players
|1
|D. Dotson *
|21:15
|5
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0
|1
|1
|6
|1
|0
|0
|0
|3
|2
|10
|5
|D. Dejulius
|03:58
|0
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|6
|B. Ugurlu
|16:29
|4
|2/4
|50.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|0
|2
|0
|-1
|9
|C. Morgan
|22:38
|5
|2/3
|66.7%
|0/1
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0
|3
|3
|0
|0
|2
|1
|0
|1
|1
|5
|11
|M. Birsen
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|S. Wilbekin
|20:16
|9
|1/5
|20.0%
|1/4
|25.0%
|4/4
|100.0%
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|20
|E. Omoruyi *
|17:22
|12
|3/5
|60.0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|0
|4
|5
|9
|21
|A. Brown *
|19:36
|9
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|8
|24
|J. Nowell *
|17:35
|7
|1/5
|20.0%
|1/5
|20.0%
|2/2
|100.0%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|1
|-4
|30
|F. Korkmaz
|20:51
|4
|2/4
|50.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|7
|7
|1
|0
|1
|1
|0
|3
|0
|6
|32
|W. Gabriel *
|19:48
|10
|4/9
|44.4%
|0/0
|0.0%
|2/4
|50.0%
|2
|3
|5
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|4
|6
|41
|A. Zizic
|20:12
|17
|6/9
|66.7%
|0/0
|0.0%
|5/6
|83.3%
|5
|4
|9
|4
|0
|1
|0
|0
|2
|5
|28
|Team
|3
|3
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|TOTAL
|200:00
|82
|24/52
|46.2%
|6/17
|35.3%
|16/20
|80.0%
|11
|24
|35
|19
|4
|12
|2
|4
|28
|20
|75
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