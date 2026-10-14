Σ' ένα ματς από το οποίο αποβλήθηκαν οι Πέιν και Στράζελ, η Μπάγερν Μονάχου σημείωσε την 2η νίκη της στην Euroleague καθώς πέρασε από την έδρα της Εφές κερδίζοντας την Αναντολού με 93-101.

Μετά την πρεμιέρα στην έδρα της Χάποελ, η Μπάγερν αγνοούσε τη νίκη στα τρία επόμενα παιχνίδια της Euroleague. Και την πέτυχε μέσα στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Εφές έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τους Ντουέιν Γουάσινγκτον (21π., 3/6ρ.) και Αντρέας Ομπστ (20π., 4/7τρ.).

Συνολικά η Μπάγερν είχε 13/30 τρίποντα ενώ ήταν πολύ εύστοχη στα δίποντα με 24/35 και 68,6%! Για την Εφές ο Ντάριο Σάριτς πέτυχε 21 πόντους έχοντας 6/9 δίποντα, 9/9 βολές και 6 ριμπάουντ ενώ οι Πέιν και Στράζελ πρόσθεσαν από 18 και 15 πόντους αντίστοιχα. Μάλιστα οι δύο τελευταίοι αποβλήθηκαν στο τέλος του αγώνα έχοντας συμπληρώσει αμφότεροι από δύο τεχνικές ποινές.

Αναντολού Εφές – Μπάγερν: Ο αγώνας

Άκρως ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στην πρώτη περίοδο, καθώς και οι δύο ομάδες έβρισκαν λύσεις και είχαν μοιραστεί σκορ και τις πρώτες εντυπώσεις (16-16) έως το πρώτο πεντάλεπτο. Ένα επιμέρους 2-8 της γερμανικής ομάδας, την έφερε στο +6 (18-24) λίγο πριν από το δεκάλεπτο (22-26) έχοντας αποκτήσει τα ηνία του αγώνα.

Έκτοτε οι Βαυαροί είχαν τον έλεγχο του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, με τον Ντουέιν Γουάσινγκτον (14π., 4/4διπ., 2/3τρ.) να ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα και τον Ομπστ να στέλνει τον δείκτη του σκορ και στο +9 για την Μπάγερν (38-47) πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισό του αγώνα (46-54). Οι φιλοξενούμενοι είχαν 15/23 δίποντα, 7/16 τρίποντα και 3/6 βολές ενώ η Εφές είχε μετρήσει για το ίδιο διάστημα 8/15 δίποντα, 4/14 τρίποντα και 18/19 βολές με 11 λάθη για 12 ασίστ.

Το σκηνικό όχι μόνο δεν άλλαξε μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου αλλά η Μπάγερν προηγήθηκε και με +13 (50-63 στο 24') έχοντας ολοκληρωτικά τον έλεγχο του αγώνα. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το κομβικό σημείο προκειμένου να ελέγξει απόλυτα το παιχνίδι και να κρατήσει σταθερά το προβάδισμα (68-75) στο σκορ.

Μάλιστα πέντε λεπτά πριν απο το τέλος οι Γερμανοί έφτασαν εκ νέου στο +12 (77-89) και η Εφές επιχείρησε για την τελευταία αντίδραση μειώνοντας στους πέντε πόντους (85-90) στα 02:55 για τη λήξη του αγώνα. Όμως ακολούθησαν πέντε αναπάντητοι πόντοι από τον Γιουκουμπάιτις για το 85-95 και τους... τίτλους τέλους του αγώνα.

MVP Ο… Ντουέιν Γουάσινγκτον, ο οποίος σε 20:22 λεπτά συμμετοχής είχε 21 πόντους με 5/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές και 2 ασιστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… Αντρέας Ομπστ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός σε εκτέλεση (20π., 4/7τρ.) και δημιουργία (6ασ.)

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ντάριο Σάριτς πραγματοποίησε πολύ καλό παιχνίδι με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… οι Ράσελ και Ντόζιερ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ... το 69% της Μπάγερν στα δίποντα όπως επίσης και τα 13 εύστοχα τρίποντα.

Tα δεκάλεπτα: 22-26, 46-54, 68-75, 93-101.

ANADOLU EFES ISTANBUL (Coach: Pablo Laso) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 32 M. STRAZEL * 29:07 15 2/3 1/5 8/8 37.5% 0 1 1 7 4 0 0 2 7 +11 25 5 D. SARIC * 32:54 21 6/9 0/1 9/9 60.0% 5 11 16 1 2 2 0 1 7 +19 32 22 C. PAYNE * 20:26 18 2/4 4/7 2/2 54.5% 0 1 1 4 1 1 0 3 1 +18 18 17 C. MALCOLM * 28:50 13 2/3 1/1 6/7 75.0% 1 4 5 1 1 1 0 2 4 +12 18 20 B. FERNANDO * 26:51 10 5/7 0/1 0/2 62.5% 4 8 12 0 1 1 2 3 6 -3 18 BENCH 3 J. LOYD 21:40 10 2/3 2/8 0/0 36.4% 1 0 1 3 1 2 0 1 0 +7 7 4 S. YUSTA 07:27 2 0/0 0/1 2/2 0.0% 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 2 88 K. JONES 05:29 2 1/1 0/0 0/0 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 +1 0 11 D. RUSSELL 08:32 2 1/1 0/4 0/0 20.0% 0 2 2 2 1 0 0 2 0 +8 -1 15 P. DOZIER 04:17 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 1 24 E. OSMANI 14:27 0 0/0 0/0 0/0 - 0 1 1 1 5 0 0 2 1 0 0 33 E. YILMAZ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 93 21/32 8/28 27/30 48.3% 15 21 36 20 20 7 2 18 27 - 111