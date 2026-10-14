Με τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Μπαρτσελόνα επικράτησε (90-87) της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα με τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον στο τελευταίο δευτερόλεπτο επικράτησε (90-87) της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της Euroleague σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στη μια... ανάσα! Οι Ισραηλινοί προσπάθησαν μετά το τάιμ άουτ να σκοράρουν, αλλά το τρίποντο του Μπόνζι Κόλσον δεν βρήκε στόχο.

Η Μπαρτσελόνα που μετράει 3 νίκες και 2 ήττες είχε για πρώτο σκόρερ τον Κέβιν Πάντερ με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ουμόγια Γκίμπσον είχε 13 πόντους και ο Τζάστιν Ρόμπινσον 11 πόντους, 3 ασίστ και το τρίποντο νίκης στο φινάλε.

Από την Μακάμπι που μετράει 1 νίκη και 4 ήττες, ο Γιαμ Μαντάρ είχε 22 πόντους, ο Ίφε Λούντμπεργκ 13 πόντους και ο Μπόνζι Κόλσον πέτυχε 12 πόντους.

