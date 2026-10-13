Με την άμυνα να... τσακίζει για άλλη μια φορά κόκκαλα και την ιδιαιτερότητα της επιστροφής του Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από την «Beogradska Arena» κάνοντας... φύλλο και φτερό την Παρτίζαν με 55-72 για την 5η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια της Euroleague.

Άλλη μια παράσταση, άλλη μια απολαυστική αμυντική εμφάνιση του Παναθηναϊκού, με την οποία έφυγε με την εύκολη νίκη από το Βελιγράδι διατηρώντας το απόλυτο (5/5) μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές της Euroleague. Επιθετικά μπορεί να μην κινήθηκε στα ίδια επίπεδα, αλλά φρόντισε με την άμυνά του να γίνει απόλυτο αφεντικό του αγώνα.

Η διαφορά στην 3η περίοδο έφτασε και στους 21 πόντους, δείγμα και της συνολικής κυριαρχίας των «πρασίνων» στην σερβική πρωτεύουσα. Υποχρέωσε την Παρτίζαν σε μόλις 55 πόντους παθητικό και 21/63 εντός παιδιάς! Οι εν λόγω αριθμοί αποτυπώνουν και τον κύριο λόγο που ο Παναθηναϊκός έβαλε μία ακόμα νίκη στο «σακούλι» του.

Και όλα αυτά σε μια μέτρια επιθετικά βραδιά, από την οποία ωστόσο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα κρατήσει την παρουσία του Μουστάφα Φαλ (6π., 7ριμπ., 2ασ., 1ταπ. σε 13:43') και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (14π., 4/8διπ.,2/4τρ.) να δίνει το έναυσμα για την τελική επικράτηση του Παναθηναϊκού.

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν κάμποσα λεπτά μέχρι να προσαρμοστούν στις ανάγκες του αγώνα και η Παρτίζαν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός. Έως τα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου είχε το προβάδισμα με πέντε πόντους διαφορά (11-6 και 12-7) αλλά οι αλλαγές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνωσαν το επιθετικό στοιχείο, το οποίο δεν πήγαινε καθόλου καλά με την αρχική πεντάδα (Καλαϊτζάκης, Γκραντ, Μαντζούκας, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου). Αποτέλεσμα; Να τρέξει ο Παναθηναϊκός επιμέρους σκορ 9-4 και να ισοφαρίσει την σερβική ομάδα με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.

Η ελληνική ομάδα είχε 6/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/6 βολές αλλά και 4 λάθη, με την Παρτίζαν να προσπαθούσε να ασκήσει πίεση με 3 κλεψίματα στην 1η περίοδο και έχοντας από την πλευρά της 5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, ίδια ριμπάουντ (8 για κάθε ομάδα) και πέντε τελικές πάσες (όλες στο ανοικτό γήπεδο) για τέσσερα λάθη.

Έκτοτε ωστόσο ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει στροφές, έβαλε περισσότερη πίεση στην άμυνα ενώ βρήκε τις επιθετικές λύσεις με τον εξαιρετικό Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (12π., 3/5διπ., 2/3τρ.) έχοντας και την αμέριστη συμπαράσταση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (8π., 2/2διπ., 1/2τρ., 1/2β., 3ιμπ.). Η διαφορά έφτασε και στο +8 για το «τριφύλλι» (27-35) για να κλείσει το ημίχρονο στο 28-35.

Ένα διάστημα όπου οι «πράσινοι» είχαν «γράψει» στην στατιστική τους 11/21 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 4/8 βολές, 13-4 ριμπάουντ, 9 ασίστ για 5 λάθη και 4 κλεψίματα. Αντίστοιχα η Παρτίζαν (Τζόουνς 8π., 1ριμπ., 2ασ., 2κλ., 2λ.) είχε 8/21 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 6/8 βολές, 14-6 ριμπάουντ, 9 ασίστ για 7 λάθη και 4 κλεψίματα.

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην 3η περίοδο καθώς με τρία σερί τρίποντα και αυτά χάρη στην δημιουργία του Μουστάφα Φαλ από μέσα προς τα έξω, εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο +16 (28-44) έχοντας γίνει το απόλυτο αφεντικό του αγώνα. Και να 'ταν μόνο αυτό; Το «πράσινο» πάρτι συνεχίστηκε καθώς ο Παναθηναϊκός έφτασε και στο +21 (33-54) στο 27' έχοντας περάσει χειροπέδες στους γηπεδούχους και... έχοντας «σιγήσει» παράλληλα και την (πάντα φασαριόζα) «Beogradska Arena».

Η 3η περίοδος έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να έχει προβάδισμα 19 πόντων (36-55) και έχοντας δεχθεί μόλις 8 πόντους σε ολόκληρη την περίοδο. Έως το 30' η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε 13/23 δίποντα, 8/20 τρίποντα (σ.σ. εκ των οποίων 5/10 στο γ' δεκάλεπτο), 5/9 βολές, 24-4 ριμπάουντ, 15 ασίστ, 10 λάθη και 6 κλεψίματα, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν μετρήσει 10/27 δίποντα, 3/17 τρίποντα, 7/10 βολές, 17-7 ριμπάουντ, 11 τελικές πάσες, 9 λάθη και 5 κλεψίματα.

Η Παρτίζαν προσπάθησε να αντιδράσει με αποτέλεσμα να μειώσει στους 15 πόντους αλλά δεν υπήρξε συνέχεια και ούτε μπόρεσε στη συνέχεια να απειλήσει περισσότερο τους «πράσινους» οι οποίοι συνέχισαν να είναι τα «αφεντικά» στο Βελιγράδι έως και το τέλος του αγώνα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η άμυνά του ήταν σεμιναριακού επιπέδου. Οι 55 πόντοι παθητικό αποδεικνύουν του λόγου το αληθές και ήταν το στοιχείο που χάρισε στον Παναθηναϊκό την 5η του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.

η άμυνά του ήταν σεμιναριακού επιπέδου. Οι 55 πόντοι παθητικό αποδεικνύουν του λόγου το αληθές και ήταν το στοιχείο που χάρισε στον Παναθηναϊκό την 5η του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια. MVP O… Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις (14π.) γιατί ήταν εκείνος που έβαλε τις βάσεις στην 2η περίοδο προκειμένου να πάρουν οι «πράσινοι» το μομέντουμ του αγώνα.

Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις (14π.) γιατί ήταν εκείνος που έβαλε τις βάσεις στην 2η περίοδο προκειμένου να πάρουν οι «πράσινοι» το μομέντουμ του αγώνα. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... οι Μουστάφα Φαλ (6π., 7ριμπ., 2ασ., 1ταπ.), Ματίας Λεσόρ (4π., 9ριμπ., 4ασ. 3κλ.) και Ερνανγκόμεθ (10π., 4ριμπ.)

οι Μουστάφα Φαλ (6π., 7ριμπ., 2ασ., 1ταπ.), Ματίας Λεσόρ (4π., 9ριμπ., 4ασ. 3κλ.) και Ερνανγκόμεθ (10π., 4ριμπ.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κεβάριους Χέιζ (10π., 3ριμπ.) ήταν εκείνος που δεν σπατάλησε επιθέσεις σε σχέση με τους συμπαίκτες του (4/4 σουτ)

ο Κεβάριους Χέιζ (10π., 3ριμπ.) ήταν εκείνος που δεν σπατάλησε επιθέσεις σε σχέση με τους συμπαίκτες του (4/4 σουτ) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της Παρτίζαν.

όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της Παρτίζαν. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα μόλις 21/63 εντός παιδιάς της Παρτίζαν.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 28-35, 36-55, 55-72.

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE (Coach: Joan Penarroya) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 13 K. HAYES * 20:50 10 3/3 1/1 1/2 100.0% 1 2 3 0 1 0 1 1 7 17 17 1 C. JONES * 26:18 8 2/8 0/3 4/4 18.2% 1 0 1 3 3 2 0 3 3 2 4 66 A. PAJOLA * 13:48 4 2/4 0/2 0/0 33.3% 1 1 2 1 1 1 0 2 0 2 3 5 E. THOMPSON * 16:21 3 0/2 1/3 0/0 20.0% 0 0 0 4 1 0 0 1 0 11 2 77 J. LAUVERGNE * 10:20 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BENCH 23 T. JEKIRI 19:10 9 4/6 0/0 1/2 66.7% 5 2 7 0 2 1 0 3 3 25 15 11 L. STEVENS 24:45 8 2/4 1/2 1/2 50.0% 0 6 6 0 0 0 0 2 2 11 11 3 L. VILDOZA 16:28 5 2/3 0/5 1/1 25.0% 0 0 0 4 2 0 0 1 1 11 1 19 A. LAKIC 12:58 3 0/1 1/5 0/0 16.7% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 5 1 10 N. TANASKOVIC 08:54 2 1/2 0/1 0/0 33.3% 0 5 5 0 0 0 0 2 0 17 5 0 K. ALLMAN 14:59 3 1/3 0/2 1/2 20.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 95 B. SY 15:09 0 0/0 0/2 0/0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 0 5 -2 TEAM TOTALS 55 17/37 4/26 9/13 33.3% 11 24 35 18 12 5 1 18 16 - 50