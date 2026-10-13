Μια εκπληκτική παράσταση διάρκειας 15 αγωνιστικών λεπτών έδωσε στη Ρεάλ τη νίκη (89-98) μέσα στο Μιλάνο επί της Αρμάνι και μόλις την πρώτη της μακριά από τη Μαδρίτη!

Η Ρεάλ θύμισε κάτι από Βασίλισσα στο Μιλάνο καθώς ήταν εκπληκτική από τα μέσα της δεύτερης περιόδου έως και το τέλος της 3ης. Σε αυτό το διάστημα έκανε επιμέρους σκορ 52-28 κι έτσι κέρδισε στο Μιλάνο έπειτα από τέσσερα χρόνια. Φελίς, Καμπάτσο και Μαλεντόν ήταν οι ηγέτες της ομάδας του Μαρτίνεθ. Η Αρμάνι ξέμεινε από πρωταγωνιστές καθώς εκτός των Μπολμάρο και Μάθιους δεν βρήκε κανέναν άλλον.

Ο αγώνας

Τρελό και απίθανο ήταν το πρώτο ημίχρονο με διαδοχικές ανατροπές σκορ και ψυχολογίας του αγώνα. Μετά την απόλυτη ισορροπία στη συντριπτική διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου ήρθαν τα διαδοχικά μακρινά του Μπολμάρο στα τελευταία 30’’ τα οποία έδωσαν αέρα τεσσάρων πόντων (25-21) στην Αρμάνι. Κι ενώ η ιταλική ομάδα είχε την ψυχολογία με το μέρος της, η Ρεάλ απάντησε με επιμέρους σκορ 11-3 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου.

Η άμεση αντίδραση της Αρμάνι με το 8-0 σερί (36-32, 15’) έδειξε νέα αλλαγή στην... ψυχολογία του παιχνιδιού αλλά η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στη Βασίλισσα και στον Φακούντο Καμπάτσο. Ο Αργεντίνος έκανε τα πάντα στο γήπεδο. Δημιουργία, εκτέλεση και σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή ευστοχία της Ρεάλ από μακρινή απόσταση (8/12 τρίποντα) η διαφορά έφτασε έως το +14 (39-53, 19’).

Έχοντας βρει ρυθμό στην επίθεση, η κατάσταση έγινε ακόμα ευκολότερη για τη Ρεάλ στις αρχές του δεύτερου μέρους (44-65, 23'), επί τούτου φρόντισε και ο Φελίς. Μέσα από τη φιλότιμη προσπάθεια των Ράιτ, Μπολμάρο η Αρμάνι επιχείρησε να μαζέψει τη διαφορά αλλά η Ρεάλ ήταν αποτελεσματική σε δίποντα (70%) και τρίποντα (52.4) και δεν ένιωσε απειλή έως το τέλος της περιόδου.

Η Ρεάλ χαλάρωσε υπερβολικά κι αυτό φάνηκε μέσα από τα ελεύθερα σουτ που έδωσε σ' έναν κατ' εξοχήν σουτ, τον Γκάρισον Μάθιους. Κι έτσι μπήκε στο τελευταίο πεντάλεπτο με +11 (79-90) και κλείδωσε τη νίκη μέσα από τρεις διαδοχικές καλές άμυνες.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Ρεάλ βρήκε τρομερό ρυθμό στην επίθεση για 15 λεπτά (15'-30') κι έκανε επιμέρους σκορ 52-28!

MVP… ο Αντρέ Φελίς καθώς έδωσε σκορ και δημιουργία.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΑΤΕΣ… ο Φακούντο Καμπάτσο ο οποίος έκανε τη διαφορά στο διάστημα που η Ρεάλ ξέφυγε με +14 αλλά και ο Μαλεντόν.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μπολμάρο έκανε καταπληκτικό παιχνίδι. Τον ακολούθησε ο Μάθιους.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… Αλεκ Πίτερς και Αρ Τζέι Κόουλ ήταν εντελώς εκτός παιχνιδιού.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… 123 βαθμούς συγκέντρωσε η Ρεάλ στο σύστημα αξιολόγησης και η Αρμάνι μόλις 84.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 40-53, 67-84, 89-98

Armani Olimpia Milan 2PT FG 3PT FG FT REB BLK FOULS # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D PIR +/- 0 J. Burnell 15:32 3 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 2 2 6 2 R. Cole 11:06 7 2/5 40.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1 0 1 4 0 1 0 0 4 0 4 5 M. Wright 17:51 11 3/5 60.0% 0/1 0.0% 5/7 71.4% 2 1 3 0 2 0 0 0 1 4 14 7 S. Tonut 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 L. Bolmaro * 26:14 21 6/11 54.5% 3/4 75.0% 0/2 0.0% 1 2 3 5 1 2 0 1 3 1 17 13 D. Thompson 10:55 0 0/2 0.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 -4 17 G. Ricci 11:52 0 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 2 0 2 22 D. Hall * 26:49 17 3/5 60.0% 2/5 40.0% 5/5 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 2 16 23 M. Guduric * 21:42 8 2/4 50.0% 0/3 0.0% 4/4 100.0% 0 0 0 2 1 3 0 0 3 3 3 24 G. Mathews 23:14 14 1/3 33.3% 4/6 66.7% 0/1 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 4 2 10 25 A. Peters * 14:47 1 0/1 0.0% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 1 2 3 1 0 1 0 1 1 1 0 31 D. Booker 19:58 7 1/3 33.3% 0/2 0.0% 5/6 83.3% 0 6 6 1 0 0 0 1 2 5 11 Team 3 2 5 0 0 1 0 0 0 0 4 TOTAL 200:00 89 18/39 46.2% 11/30 36.7% 20/27 74.1% 12 23 35 18 7 11 0 3 25 20 83

Head coach: Giuseppe Poeta

* Starters

Real Madrid 2PT FG 3PT FG FT REB BLK FOULS # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D PIR +/- 1 N. Smith Jr * 08:58 2 0/2 0.0% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 3 T. Luwawu-Cabarrot 13:55 3 0/1 0.0% 1/6 16.7% 0/1 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 1 -4 4 J. Pradilla 16:02 8 3/4 75.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 4 4 1 1 2 0 0 1 2 12 6 A. Abalde 22:53 6 0/0 0.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 5 7 F. Campazzo 24:24 13 1/4 25.0% 3/6 50.0% 2/2 100.0% 1 3 4 6 0 2 0 0 1 2 16 8 C. Okeke 13:34 6 0/0 0.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 7 9 G. Procida * 06:36 1 0/1 0.0% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 12 T. Maledon * 23:53 16 2/4 50.0% 1/3 33.3% 9/9 100.0% 0 3 3 4 0 2 0 0 1 7 23 20 M. Jantunen * 21:22 6 1/2 50.0% 0/0 0.0% 4/4 100.0% 2 2 4 0 0 1 0 0 3 4 9 22 W. Tavares * 17:02 10 4/5 80.0% 0/0 0.0% 2/4 50.0% 1 5 6 0 0 0 2 0 2 3 16 24 A. Feliz 19:21 15 5/7 71.4% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 1 4 5 5 1 2 1 0 1 3 24 30 D. Jones 12:00 12 3/3 100.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0 10 Team 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 7 TOTAL 200:00 98 19/33 57.6% 12/29 41.4% 24/28 85.7% 10 30 40 19 5 12 3 0 18 25 125

Head coach: Pedro Martinez

* Starters