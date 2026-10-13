Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-98: Θύμισε... Βασίλισσα

Βασίλης Βλαχόπουλος
Μια εκπληκτική παράσταση διάρκειας 15 αγωνιστικών λεπτών έδωσε στη Ρεάλ τη νίκη (89-98) μέσα στο Μιλάνο επί της Αρμάνι και μόλις την πρώτη της μακριά από τη Μαδρίτη!

Η Ρεάλ θύμισε κάτι από Βασίλισσα στο Μιλάνο καθώς ήταν εκπληκτική από τα μέσα της δεύτερης περιόδου έως και το τέλος της 3ης. Σε αυτό το διάστημα έκανε επιμέρους σκορ 52-28 κι έτσι κέρδισε στο Μιλάνο έπειτα από τέσσερα χρόνια. Φελίς, Καμπάτσο και Μαλεντόν ήταν οι ηγέτες της ομάδας του Μαρτίνεθ. Η Αρμάνι ξέμεινε από πρωταγωνιστές καθώς εκτός των Μπολμάρο και Μάθιους δεν βρήκε κανέναν άλλον.

Ο αγώνας

Τρελό και απίθανο ήταν το πρώτο ημίχρονο με διαδοχικές ανατροπές σκορ και ψυχολογίας του αγώνα. Μετά την απόλυτη ισορροπία στη συντριπτική διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου ήρθαν τα διαδοχικά μακρινά του Μπολμάρο στα τελευταία 30’’ τα οποία έδωσαν αέρα τεσσάρων πόντων (25-21) στην Αρμάνι. Κι ενώ η ιταλική ομάδα είχε την ψυχολογία με το μέρος της, η Ρεάλ απάντησε με επιμέρους σκορ 11-3 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου.

Η άμεση αντίδραση της Αρμάνι με το 8-0 σερί (36-32, 15’) έδειξε νέα αλλαγή στην... ψυχολογία του παιχνιδιού αλλά η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στη Βασίλισσα και στον Φακούντο Καμπάτσο. Ο Αργεντίνος έκανε τα πάντα στο γήπεδο. Δημιουργία, εκτέλεση και σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή ευστοχία της Ρεάλ από μακρινή απόσταση (8/12 τρίποντα) η διαφορά έφτασε έως το +14 (39-53, 19’).

Έχοντας βρει ρυθμό στην επίθεση, η κατάσταση έγινε ακόμα ευκολότερη για τη Ρεάλ στις αρχές του δεύτερου μέρους (44-65, 23'), επί τούτου φρόντισε και ο Φελίς. Μέσα από τη φιλότιμη προσπάθεια των Ράιτ, Μπολμάρο η Αρμάνι επιχείρησε να μαζέψει τη διαφορά αλλά η Ρεάλ ήταν αποτελεσματική σε δίποντα (70%) και τρίποντα (52.4) και δεν ένιωσε απειλή έως το τέλος της περιόδου.

 

Η Ρεάλ χαλάρωσε υπερβολικά κι αυτό φάνηκε μέσα από τα ελεύθερα σουτ που έδωσε σ' έναν κατ' εξοχήν σουτ, τον Γκάρισον Μάθιους. Κι έτσι μπήκε στο τελευταίο πεντάλεπτο με +11 (79-90) και κλείδωσε τη νίκη μέσα από τρεις διαδοχικές καλές άμυνες.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Ρεάλ βρήκε τρομερό ρυθμό στην επίθεση για 15 λεπτά (15'-30') κι έκανε επιμέρους σκορ 52-28!

MVP… ο Αντρέ Φελίς καθώς έδωσε σκορ και δημιουργία.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΑΤΕΣ… ο Φακούντο Καμπάτσο ο οποίος έκανε τη διαφορά στο διάστημα που η Ρεάλ ξέφυγε με +14 αλλά και ο Μαλεντόν.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μπολμάρο έκανε καταπληκτικό παιχνίδι. Τον ακολούθησε ο Μάθιους.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… Αλεκ Πίτερς και Αρ Τζέι Κόουλ ήταν εντελώς εκτός παιχνιδιού.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… 123 βαθμούς συγκέντρωσε η Ρεάλ στο σύστημα αξιολόγησης και η Αρμάνι μόλις 84.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 40-53, 67-84, 89-98

Armani Olimpia Milan2PT FG3PT FGFTREBBLKFOULS
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFACDPIR+/-
0J. Burnell15:3230/00.0%1/250.0%0/00.0%12311100226
2R. Cole11:0672/540.0%1/1100.0%0/00.0%10140100404
5M. Wright17:51113/560.0%0/10.0%5/771.4%213020001414
7S. Tonut00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
10L. Bolmaro *26:14216/1154.5%3/475.0%0/20.0%123512013117
13D. Thompson10:5500/20.0%0/30.0%0/00.0%2021010010-4
17G. Ricci11:5200/00.0%0/20.0%0/00.0%14510000202
22D. Hall *26:49173/560.0%2/540.0%5/5100.0%011120002216
23M. Guduric *21:4282/450.0%0/30.0%4/4100.0%00021300333
24G. Mathews23:14141/333.3%4/666.7%0/10.0%033101004210
25A. Peters *14:4710/10.0%0/10.0%1/250.0%12310101110
31D. Booker19:5871/333.3%0/20.0%5/683.3%066100012511
Team32500100004
TOTAL200:008918/3946.2%11/3036.7%20/2774.1%1223351871103252083

Head coach: Giuseppe Poeta

* Starters

Real Madrid2PT FG3PT FGFTREBBLKFOULS
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFACDPIR+/-
1N. Smith Jr *08:5820/20.0%0/10.0%2/2100.0%10100000220
3T. Luwawu-Cabarrot13:5530/10.0%1/616.7%0/10.0%0221010031-4
4J. Pradilla16:0283/475.0%0/00.0%2/2100.0%044112001212
6A. Abalde22:5360/00.0%2/366.7%0/00.0%00002100105
7F. Campazzo24:24131/425.0%3/650.0%2/2100.0%134602001216
8C. Okeke13:3460/00.0%2/450.0%0/00.0%02201000007
9G. Procida *06:3610/10.0%0/10.0%1/250.0%01100000010
12T. Maledon *23:53162/450.0%1/333.3%9/9100.0%033402001723
20M. Jantunen *21:2261/250.0%0/00.0%4/4100.0%22400100349
22W. Tavares *17:02104/580.0%0/00.0%2/450.0%156000202316
24A. Feliz19:21155/771.4%1/250.0%2/2100.0%145512101324
30D. Jones12:00123/3100.0%2/366.7%0/00.0%011201003010
Team43700000007
TOTAL200:009819/3357.6%12/2941.4%24/2885.7%10304019512301825125

Head coach: Pedro Martinez

* Starters

     

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