Ο Λουίτζι Ντατόμε μίλησε στη Mozzart Sport για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, πλέκοντας το εγκώμιο τόσο του Σέρβου προπονητή όσο και του Παναθηναϊκού.

Ο Λουίτζι Ντατόμε έγραψε τη δική του ιστορία δίπλα στον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, καθώς μαζί κατέκτησαν τη EuroLeague του 2017, όντες μέλη της Φενέρμπαχτσε. Ο Ντατόμε μίλησε εκτενώς στη Mozzart Sport τόσο για τον πρώην τεχνικό του αλλά και για τον Παναθηναϊκό του σήμερα αλλά και του χθες. Ο πάλαι ποτέ σπουδαίος Ιταλός καλαθοσφαιριστής αποθέωσε τον «Ζοτς», χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο όλων των εποχών, υπογράμμισε πως το Τριφύλλι έχει μια σπουδαία ομάδα και τόνισε πως μεγάλωσε βλέποντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην πρώτη του θητεία στους Πράσινους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντατόμε:

«Δεν με εξέπληξε η αποχώρησή του από την Παρτίζαν, επειδή είδα ότι η κατάσταση εδώ δεν ήταν ιδανική όσον αφορά τα αποτελέσματα της ομάδας και όλα τα άλλα. Και πάλι, είναι πάντα μια προσωπική απόφαση και ξέρω ότι υπήρχε τεράστια πίεση πάνω του να μείνει. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, που οι οπαδοί να θέλουν τόσο πολύ να μείνει κάποιος.

Αλλά, φυσικά, είναι ο Ζέλικο, ο καλύτερος όλων των εποχών, και όλοι τον αγαπούν, όχι μόνο ως προπονητή, αλλά και ως άνθρωπο. Αν πήρε μια τέτοια απόφαση, σίγουρα δεν την πήρε λόγω εγωισμού ή παρορμητικού συναισθήματος. Το σκέφτηκε καλά, επειδή αγαπάει και την Παρτιζάν. Είμαι σίγουρος ότι επέλεξε αυτό που ήταν καλύτερο για τον σύλλογο, όχι για τον ίδιο προσωπικά, επειδή είναι επίσης πολύ ανιδιοτελής».

Για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό:

«Όσο για τον Παναθηναϊκό, μεγάλωσα βλέποντάς τον εκεί. Δεν νομίζω ότι έχει χάσει ποτέ την επαφή με τους ανθρώπους σε αυτόν τον σύλλογο. Έχουν μια σπουδαία ομάδα και νομίζω ότι είναι καλό γι' αυτόν που έχει την ευκαιρία να ηγηθεί μιας ομάδας που διεκδικεί τον τίτλο. Ήταν στα πρόθυρα να κάνει ένα θαύμα και να οδηγήσει την Παρτιζάν στο Final Four, όλοι θυμόμαστε πολύ καλά εκείνη τη σεζόν.

Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος και του αξίζει μια ομάδα με την οποία μπορεί να αγωνιστεί για τον τίτλο. Η EuroLeague είναι πολύ υψηλού επιπέδου και υπάρχουν αρκετές ομάδες που έχουν τη φιλοδοξία να φτάσουν στο Final Four, ίσως η κατάσταση να είναι ακόμη χειρότερη από ό,τι στα παράθυρα της FIBA, επειδή είναι πολύ σκληρή και κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο. Αλλά, όταν μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπατε, και τον Γιαν Βέσελι, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του φέτος, τους θεωρώ απίστευτους. Εύχομαι στους φίλους μου και σε όλους τους τα καλύτερα».

Η κοινή ιστορία με τον Ομπράντοβιτς:

«Είναι δύσκολο να ξεχωρίσω κάτι. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πέρυσι τον κάλεσα στη Ρώμη για να πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο προπονητικής για την Ομοσπονδία μας. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ξέρετε, δεν έχουμε πλέον επαγγελματική σχέση, αλλά περάσαμε υπέροχα μαζί, πήγαμε σε δείπνα, μιλήσαμε για μπάσκετ, για τη ζωή. Φυσικά, τα τρόπαια είναι σημαντικά, αλλά μετά από δέκα χρόνια, αυτό είναι που μένει για πάντα. Η σχέση που χτίζεις και η εγγύτητα που νιώθεις με έναν άνθρωπο. Θεωρώ πραγματικά τον εαυτό μου τυχερό που ήμουν ένας από τους παίκτες του και που κερδίσαμε μαζί. Και τώρα που μπορούμε να αποκαλούμε ο ένας τον άλλον φίλο, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό».