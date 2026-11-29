Η ανακοίνωση- απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε εκείνη της ΚΑΕ Ολυμπιακός που έκανε λόγο για συνολικά οκτώ καταγγελίες από την πράσινη ΚΑΕ.

Ανακοίνωση απάντηση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε εκείνη της ΚΑΕ Ολυμπιακός που έκανε λόγο για συνολικά οκτώ καταγγελίες από την πράσινη ΚΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η κακομαθημένη κόκκινη ΚΑΕ που μηνύει και καταγγέλλει επί χρόνια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ -μεταξύ άλλων- για τις θέσεις μας κατά του Λιόλιου, της Τσαρούχα και του Παπαπέτρου, μετράει θιγμένη… καταγγελίες.

Τόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και ο εκατομμυριούχος προαγωγός φιλάθλου πνεύματος, Μπαρτζώκας, που αναγκάστηκε να… διακανονίσει με το Δημόσιο το 50.000 ευρώ πρόστιμο που του επεβλήθη για την αήθη επίθεσή του κατά θεατών και στελέχους μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΣΕ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΦΙΛΑΘΛΩΝ και εργαζομένων, ΔΕ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΤΗ. Δεν επιτρέπουμε άλλο τη στοχοποίηση της Δικαιοσύνης. Τέλος η ανοχή μας.

Υ.Γ. Καταδίκες να μετράτε…».