Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε της Παρί με 96-94 εκτός έδρας, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Την τρίτη σερί νίκη της στη EuroLeague πέτυχε η Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας της Παρί με 96-94 στη Γαλλία.

Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι, με το ματς να κρίνεται στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αφού ο Ετιέν αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και η ιταλική ομάδα κατάφερε να... αποδράσει από το Παρίσι.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές, ο Άλστον ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Στον αντίποδα για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Ετιέν με 23 πόντους.

Παρί - Βίρτους Μπολόνια: Η εξέλιξη του αγώνα

Παρόμοια ξεκίνησαν οι δύο ομάδες στην αναμέτρηση, με τις επιθέσεις να κυριαρχούν των αμυνών και να σκοράρουν αμφότερες από 26 πόντους στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, (26-26, 10').

Στη 2η περίοδο, η Βίρτους βελτίωσε την άμυνά της και πάτησε... γκάζι στην επίθεση, πραγματοποιώντας (9-0) σερί στα τελευταία τρία λεπτά και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (38-46, 20'), με τον Ντιούφ να είναι ο πρώτος σκόρερ για τους Ιταλούς, έχοντας 9 πόντους.

ENCORE TOI SEEEBAAAA 🔥 QT2 @ParisBasketball 38 @VirtusBo 37 https://t.co/EDvwZlxvTh — Paris Basketball (@ParisBasketball) October 14, 2026

Μετά την ανάπαυλα, ένα γρήγορο 10-2 της Παρί έφερε το ματς στα ίσια (48-48, 23'), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι απάντησαν γρήγορα με τον Ντιούφ να σκοράρει και να δίνει +5 στην ομάδα του (48-53, 23').

Ο γρήγορος ρυθμός του αγώνα βοήθησε στη συνέχεια την ομάδα του Μουμπρού να διατηρήσει το υπέρ της προβάδισμα (54-62, 27'). Οι Παριζιάνοι για ακόμη μία φορά επέστρεψαν στον αγώνα, βρίσκοντας τα σουτ, με τον Ετιέν να ευστοχεί σε δύο σερί τρίποντα και να διαμορφώνει το (65-64, 29'), βάζοντας τους Γάλλους μπροστά με το επιμέρους σερί των γηπεδούχων να είναι (11-2).

On adore quand Tyson est dans celle là 👀 QT3 @ParisBasketball 65 @VirtusBo 64 https://t.co/40837GhJW6 — Paris Basketball (@ParisBasketball) October 14, 2026

Στην έναρξη της τελευταίας περιόδου, οι δύο ομάδες σκόραραν αλλεπάλληλα καλάθια στην επίθεσή τους και πηγαίναν «χέρι-χέρι» στο σκορ (74-75, 33'). Η Βίρτους μέσω της καλής της άμυνας, βρήκε σκορ στο μπροστινό μέρος του παρκέ, με τον Άλστον να διαμορφώνει το (74-80, 34'), μετά από εύστοχο σουτ τριών πόντων.

Κάθε φορά που η Βίρτους πέρναγε μπροστά στο σκορ, η Παρί είχε άμεση αντίδραση και για ακόμη μία φορά, πραγματοποίησε επιμέρους σερί 10-4, ισοφαρίζοντας τον αγώνα (84-84, 36'), κάνοντας... δραματικά τα τελευταία λεπτά.

DIIIINNNGGGGGUUUEEE 🤯 QT4 @ParisBasketball 84 @VirtusBo 84 https://t.co/RG2sFHVS4U — Paris Basketball (@ParisBasketball) October 14, 2026

Ο Μουρ με γκολφ φάουλ, διαμόρφωσε το (87-89, 37'), ενώ λίγο αργότερα ο Άλστον (23π.) έκανε το (89-92, 39'), μετά από νέο εύστοχο τρίποντο. Η Παρί με εύστοχο σουτ του Ετιέν ισοφάρισε (92-92, 39'), ωστόσο ο Γουόρεν με νέο «τρελό» τρίποντο έβαλε και πάλι μπροστά την ιταλική ομάδα (92-95), με 36.5 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του αγώνα.

Η Παρί σκόραρε με τον Ετιέν, μειώνοντας στον πόντο (94-95), 27 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Η γαλλική ομάδα έκανε φάουλ και ο Καρ από τη γραμμή των βολών, διαμόρφωσε το (94-96), με 1/2.

Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή με 24 δευτερόλεπτα να απομένουν, όμως οι φιλοξενούμενοι με το +2, έκαναν φάουλ. Η Παρί είχε την τελευταία επίθεση με 6.7 δευτερόλεπτα, με τον Ετιέν να αστοχεί σε τρίποντο, με τη Βίρτους να πανηγυρίζει τη νίκη στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 38-46, 65-64, 94-96



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Έβγαλε την τελευταία άμυνα πάνω στον Ετιέν, ο οποίος αστόχησε σε σουτ τριών πόντων.

MVP ΗΤΑΝ Ο...Ντέρικ Άλστον με 23 πόντους (2/5 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 4/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Μουρ με 14 πόντους.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΗΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο...Τρομερός Ετιέν με 23 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τάρπεϊ που έμεινε στους 5 πόντους σε 19:30 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 11 ριμπάουντ του Ντιαρά.





Paris Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 1 T. Warren * 24:57 19 9/15 60.0% 8/11 72.7% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0 4 4 2 0 4 3 0 -9 20 3 T. Tarpey 19:30 5 2/4 50.0% 1/3 33.3% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1 5 6 1 0 1 2 0 +16 12 4 L. Cavaliere * 09:33 2 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 -11 4 7 S. Herrera * 22:56 12 4/7 57.1% 0/1 0.0% 4/6 66.7% 0/0 0.0% 0 3 3 1 4 0 0 0 +15 9 8 J. Rhoden 17:30 9 4/12 33.3% 3/10 30.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 1 1 2 1 2 1 0 -18 3 9 T. Etienne * 27:50 23 8/19 42.1% 1/2 50.0% 7/17 41.2% 0/0 0.0% 1 1 2 7 2 0 1 0 +20 27 11 J. Ayayi 13:45 2 1/7 14.3% 1/6 16.7% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 3 2 5 3 2 1 0 0 -20 -1 13 A. Dokossi 16:42 6 3/7 42.9% 3/7 42.9% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 1 4 1 2 0 3 1 -16 10 15 M. Faye * 21:10 10 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 4 3 7 3 3 0 0 3 +21 18 20 J. Morgan 12:53 3 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0 1 1 3 2 0 1 0 -13 4 34 D. Hommes 13:14 3 1/6 16.7% 0/1 0.0% 1/5 20.0% 0/0 0.0% 1 1 2 4 2 1 0 0 +5 2 45 M. Pereira 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ομάδα 6 1 7 0 0 1 0 0 6 TOTAL 200:00 94 38/87 43.7% 22/47 46.8% 16/40 40.0% 2/2 100.0% 19 25 44 27 19 10 11 4 -10 114

* Starters

Virtus Bologna FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 R. Bello 11:46 12 4/6 66.7% 2/3 66.7% 2/3 66.7% 2/2 100.0% 0 0 0 4 4 1 1 0 +6 11 1 T. Frazier 18:33 8 2/8 25.0% 0/1 0.0% 2/7 28.6% 2/2 100.0% 0 1 1 2 3 2 1 0 +2 3 2 M. Carr * 22:34 11 3/8 37.5% 2/6 33.3% 1/2 50.0% 4/5 80.0% 1 1 2 6 3 2 1 0 -6 12 3 K. Kokila 05:09 2 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 +1 6 7 D. Casarin 05:24 2 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 8 W. Moore * 26:23 14 6/14 42.9% 4/8 50.0% 2/6 33.3% 0/1 0.0% 3 4 7 3 1 3 2 0 +10 15 9 K. Edwards * 19:53 5 2/8 25.0% 2/6 33.3% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 3 4 7 1 1 1 0 0 -6 5 11 T. Baldasso 12:23 0 0/2 0.0% 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 -13 3 21 D. Alston Jr. * 23:52 23 7/12 58.3% 2/5 40.0% 5/7 71.4% 4/4 100.0% 0 3 3 2 1 2 1 0 +9 22 31 A. Diarra 17:48 8 4/7 57.1% 4/7 57.1% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 8 11 1 2 3 0 4 +3 18 34 B. Klintman 19:37 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 1 3 2 1 1 0 1 +6 3 35 M. Diouf * 16:38 11 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 2 2 4 1 1 0 1 0 -2 16 Ομάδα 2 1 3 0 0 1 0 0 2 TOTAL 200:00 96 35/74 47.3% 23/46 50.0% 12/28 42.9% 14/18 77.8% 17 30 47 23 18 16 8 6 +10 118

* Starters

Coach: Alex Mumbru

Coach: Maxime Lefevre