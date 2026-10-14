Την τρίτη σερί νίκη της στη EuroLeague πέτυχε η Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας της Παρί με 96-94 στη Γαλλία.
Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι, με το ματς να κρίνεται στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αφού ο Ετιέν αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και η ιταλική ομάδα κατάφερε να... αποδράσει από το Παρίσι.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές, ο Άλστον ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Στον αντίποδα για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Ετιέν με 23 πόντους.
Παρί - Βίρτους Μπολόνια: Η εξέλιξη του αγώνα
Παρόμοια ξεκίνησαν οι δύο ομάδες στην αναμέτρηση, με τις επιθέσεις να κυριαρχούν των αμυνών και να σκοράρουν αμφότερες από 26 πόντους στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, (26-26, 10').
Στη 2η περίοδο, η Βίρτους βελτίωσε την άμυνά της και πάτησε... γκάζι στην επίθεση, πραγματοποιώντας (9-0) σερί στα τελευταία τρία λεπτά και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (38-46, 20'), με τον Ντιούφ να είναι ο πρώτος σκόρερ για τους Ιταλούς, έχοντας 9 πόντους.
ENCORE TOI SEEEBAAAA 🔥 QT2 @ParisBasketball 38 @VirtusBo 37 https://t.co/EDvwZlxvTh— Paris Basketball (@ParisBasketball) October 14, 2026
Μετά την ανάπαυλα, ένα γρήγορο 10-2 της Παρί έφερε το ματς στα ίσια (48-48, 23'), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι απάντησαν γρήγορα με τον Ντιούφ να σκοράρει και να δίνει +5 στην ομάδα του (48-53, 23').
Ο γρήγορος ρυθμός του αγώνα βοήθησε στη συνέχεια την ομάδα του Μουμπρού να διατηρήσει το υπέρ της προβάδισμα (54-62, 27'). Οι Παριζιάνοι για ακόμη μία φορά επέστρεψαν στον αγώνα, βρίσκοντας τα σουτ, με τον Ετιέν να ευστοχεί σε δύο σερί τρίποντα και να διαμορφώνει το (65-64, 29'), βάζοντας τους Γάλλους μπροστά με το επιμέρους σερί των γηπεδούχων να είναι (11-2).
On adore quand Tyson est dans celle là 👀 QT3 @ParisBasketball 65 @VirtusBo 64 https://t.co/40837GhJW6— Paris Basketball (@ParisBasketball) October 14, 2026
Στην έναρξη της τελευταίας περιόδου, οι δύο ομάδες σκόραραν αλλεπάλληλα καλάθια στην επίθεσή τους και πηγαίναν «χέρι-χέρι» στο σκορ (74-75, 33'). Η Βίρτους μέσω της καλής της άμυνας, βρήκε σκορ στο μπροστινό μέρος του παρκέ, με τον Άλστον να διαμορφώνει το (74-80, 34'), μετά από εύστοχο σουτ τριών πόντων.
Κάθε φορά που η Βίρτους πέρναγε μπροστά στο σκορ, η Παρί είχε άμεση αντίδραση και για ακόμη μία φορά, πραγματοποίησε επιμέρους σερί 10-4, ισοφαρίζοντας τον αγώνα (84-84, 36'), κάνοντας... δραματικά τα τελευταία λεπτά.
DIIIINNNGGGGGUUUEEE 🤯 QT4 @ParisBasketball 84 @VirtusBo 84 https://t.co/RG2sFHVS4U— Paris Basketball (@ParisBasketball) October 14, 2026
Ο Μουρ με γκολφ φάουλ, διαμόρφωσε το (87-89, 37'), ενώ λίγο αργότερα ο Άλστον (23π.) έκανε το (89-92, 39'), μετά από νέο εύστοχο τρίποντο. Η Παρί με εύστοχο σουτ του Ετιέν ισοφάρισε (92-92, 39'), ωστόσο ο Γουόρεν με νέο «τρελό» τρίποντο έβαλε και πάλι μπροστά την ιταλική ομάδα (92-95), με 36.5 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του αγώνα.
Η Παρί σκόραρε με τον Ετιέν, μειώνοντας στον πόντο (94-95), 27 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Η γαλλική ομάδα έκανε φάουλ και ο Καρ από τη γραμμή των βολών, διαμόρφωσε το (94-96), με 1/2.
Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή με 24 δευτερόλεπτα να απομένουν, όμως οι φιλοξενούμενοι με το +2, έκαναν φάουλ. Η Παρί είχε την τελευταία επίθεση με 6.7 δευτερόλεπτα, με τον Ετιέν να αστοχεί σε τρίποντο, με τη Βίρτους να πανηγυρίζει τη νίκη στο φινάλε.
Τα δεκάλεπτα: 26-26, 38-46, 65-64, 94-96
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Έβγαλε την τελευταία άμυνα πάνω στον Ετιέν, ο οποίος αστόχησε σε σουτ τριών πόντων.
MVP ΗΤΑΝ Ο...Ντέρικ Άλστον με 23 πόντους (2/5 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 4/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Μουρ με 14 πόντους.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΗΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο...Τρομερός Ετιέν με 23 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τάρπεϊ που έμεινε στους 5 πόντους σε 19:30 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 11 ριμπάουντ του Ντιαρά.
|Paris Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|T. Warren *
|24:57
|19
|9/15
|60.0%
|8/11
|72.7%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|2
|0
|4
|3
|0
|-9
|20
|3
|T. Tarpey
|19:30
|5
|2/4
|50.0%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1
|5
|6
|1
|0
|1
|2
|0
|+16
|12
|4
|L. Cavaliere *
|09:33
|2
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|-11
|4
|7
|S. Herrera *
|22:56
|12
|4/7
|57.1%
|0/1
|0.0%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|+15
|9
|8
|J. Rhoden
|17:30
|9
|4/12
|33.3%
|3/10
|30.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|0
|-18
|3
|9
|T. Etienne *
|27:50
|23
|8/19
|42.1%
|1/2
|50.0%
|7/17
|41.2%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|7
|2
|0
|1
|0
|+20
|27
|11
|J. Ayayi
|13:45
|2
|1/7
|14.3%
|1/6
|16.7%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3
|2
|5
|3
|2
|1
|0
|0
|-20
|-1
|13
|A. Dokossi
|16:42
|6
|3/7
|42.9%
|3/7
|42.9%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3
|1
|4
|1
|2
|0
|3
|1
|-16
|10
|15
|M. Faye *
|21:10
|10
|5/6
|83.3%
|5/6
|83.3%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|4
|3
|7
|3
|3
|0
|0
|3
|+21
|18
|20
|J. Morgan
|12:53
|3
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|3
|2
|0
|1
|0
|-13
|4
|34
|D. Hommes
|13:14
|3
|1/6
|16.7%
|0/1
|0.0%
|1/5
|20.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|4
|2
|1
|0
|0
|+5
|2
|45
|M. Pereira
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ομάδα
|6
|1
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|6
|TOTAL
|200:00
|94
|38/87
|43.7%
|22/47
|46.8%
|16/40
|40.0%
|2/2
|100.0%
|19
|25
|44
|27
|19
|10
|11
|4
|-10
|114
* Starters
|Virtus Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|R. Bello
|11:46
|12
|4/6
|66.7%
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|4
|4
|1
|1
|0
|+6
|11
|1
|T. Frazier
|18:33
|8
|2/8
|25.0%
|0/1
|0.0%
|2/7
|28.6%
|2/2
|100.0%
|0
|1
|1
|2
|3
|2
|1
|0
|+2
|3
|2
|M. Carr *
|22:34
|11
|3/8
|37.5%
|2/6
|33.3%
|1/2
|50.0%
|4/5
|80.0%
|1
|1
|2
|6
|3
|2
|1
|0
|-6
|12
|3
|K. Kokila
|05:09
|2
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|+1
|6
|7
|D. Casarin
|05:24
|2
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|8
|W. Moore *
|26:23
|14
|6/14
|42.9%
|4/8
|50.0%
|2/6
|33.3%
|0/1
|0.0%
|3
|4
|7
|3
|1
|3
|2
|0
|+10
|15
|9
|K. Edwards *
|19:53
|5
|2/8
|25.0%
|2/6
|33.3%
|0/2
|0.0%
|1/2
|50.0%
|3
|4
|7
|1
|1
|1
|0
|0
|-6
|5
|11
|T. Baldasso
|12:23
|0
|0/2
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|-13
|3
|21
|D. Alston Jr. *
|23:52
|23
|7/12
|58.3%
|2/5
|40.0%
|5/7
|71.4%
|4/4
|100.0%
|0
|3
|3
|2
|1
|2
|1
|0
|+9
|22
|31
|A. Diarra
|17:48
|8
|4/7
|57.1%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3
|8
|11
|1
|2
|3
|0
|4
|+3
|18
|34
|B. Klintman
|19:37
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|1
|3
|2
|1
|1
|0
|1
|+6
|3
|35
|M. Diouf *
|16:38
|11
|5/6
|83.3%
|5/6
|83.3%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|2
|2
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|-2
|16
|Ομάδα
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|TOTAL
|200:00
|96
|35/74
|47.3%
|23/46
|50.0%
|12/28
|42.9%
|14/18
|77.8%
|17
|30
|47
|23
|18
|16
|8
|6
|+10
|118
* Starters
Coach: Alex Mumbru
Coach: Maxime Lefevre
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