Μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, η Ντουμπάι BC έβγαλε αντίδραση και επικράτησε στην Ισπανία της Μπασκόνια με 93-79.
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, παρουσίασε διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να «χτίσει» διαφορά και να πανηγυρίσει την 3η νίκη της στη EuroLeague.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Καμπενγκέλε με 16 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Σεντεκέρσκις με 13 πόντους.
Μπασκόνια - Ντουμπάι BC: Η εξέλιξη του αγώνα
Η Μπασκόνια ξεκίνησα εμφατικά την αναμέτρηση, παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα 12 πόντων (14-2), έχοντας τον έλεγχο. Η Ντουμπάι BC έβγαλε αντίδραση και μπόρεσε να επιστρέψει στο παιχνίδι, ενώ μάλιστα πέρασε και μπροστά μετά από τρίποντο του Πετρούσεφ (23-25, 10').
Η ομάδα από τα Εμιράτα συνέχισε την επίθεσή της και στην έναρξη του 2ου δεκαλέπτου (27-31, 13'), ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν άφηναν τους αντιπάλους τους να ξεφύγουν (34-33, 15'). Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με αμφότερες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ και τους φιλοξενούμενους να έχουν προβάδισμα ενός πόντου (43-44, 20').
WATCH HIM WORK 👀 https://t.co/9DPySpZ6kP— Dubai Basketball (@dubaibasket) October 13, 2026
Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν σερί (2-11), αυξάνοντας τη διαφορά στους 10 πόντους (45-55). Με γρήγορο 6-0 η Μπασκόνια αντέδρασε και έφερε και πάλι το ματς στα μέτρα της (51-55, 16΄), έχοντας βελτιώσει την άμυνά της. Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την Ντουμπάι να έχει το +8, μετά από εύστοχο δίποντο του Μπέικον (15π.), (62-70, 30').
Με δύο βολές του Οκόμπο, στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, οι φιλοξενούμενοι πήραν εκ νέου... αέρα 10 πόντων (62-72, 31'), ενώ λίγο αργότερα ο Γουόκαπ διαμόρφωσε το (62-75, 32'), βρίσκοντας τους πρώτους του πόντους στο ματς, έπειτα από τρίποντό του.
Η ομάδα του Πασκουάλ συνέχισε το επιθετικό της κρεσέντο, φτάνοντας το ματς στους 16 (62-78, 33'). Προς το φινάλε της αναμέτρησης, η Ντουμπάι κρατούσε την υπέρ της διαφορά (72-87, 37'), διατηρώντας τον έλεγχο στον αγώνα. Ο Πετρούσεφ με δίποντο... εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 (72-92, 37'), δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο.
MVP ΗΤΑΝ Ο...Καμπενγκέλε με 16 πόντους (5/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο Μπέικον με 15 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Πολύ καλός ο Σεντεκέρσκις με 13 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Τόμας Γουόκαπ που έμεινε στους 3 πόντους
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 10 ριμπάουντ του Καμπενγκέλε.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 43-44, 62-70, 79-93
|Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|DEFENSE
|FOULS
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|+/-
|1
|A. Lawson *
|23:49
|12
|3/4
|75.0%
|2/8
|25.0%
|0/1
|0.0%
|0
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|8
|2
|K. Simmons *
|25:37
|7
|1/3
|33.3%
|1/5
|20.0%
|2/2
|100.0%
|0
|3
|3
|2
|0
|3
|0
|4
|5
|3
|D. Stewart *
|27:03
|4
|1/3
|33.3%
|0/2
|0.0%
|2/3
|66.7%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|4
|0
|5
|C. Duarte
|18:56
|11
|1/3
|33.3%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2
|5
|7
|4
|0
|2
|0
|7
|14
|6
|S. Joksimovic
|04:44
|0
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-1
|7
|R. Kurucs
|17:14
|9
|0/0
|0.0%
|2/3
|66.7%
|3/3
|100.0%
|1
|0
|1
|2
|0
|2
|0
|5
|8
|8
|T. Sedekerskis *
|24:09
|13
|4/4
|100.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|1
|3
|4
|1
|1
|0
|0
|2
|18
|10
|M. Spagnolo
|05:26
|0
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|4
|-3
|12
|D. Baugh
|14:44
|7
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|3/5
|60.0%
|0
|3
|3
|2
|1
|4
|0
|7
|7
|21
|M. Santos
|22:06
|10
|3/4
|75.0%
|0/1
|0.0%
|4/4
|100.0%
|3
|3
|6
|0
|1
|0
|0
|4
|17
|25
|C. Frisch
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|K. Faried *
|16:12
|6
|3/5
|60.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|0
|5
|6
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|TOTAL
|200:00
|79
|18/29
|62.1%
|9/30
|30.0%
|16/20
|80.0%
|11
|22
|33
|17
|3
|15
|1
|47
|80
Coach: Paolo Galbiati
* Starting five
|Dubai Basketball
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|DEFENSE
|BLOCKS
|FOULS
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|Against
|C
|D
|PIR
|+/-
|0
|E. Okobo
|19:16
|14
|1/3
|33.3%
|2/2
|100.0%
|6/6
|100.0%
|0
|0
|0
|4
|1
|0
|0
|0
|3
|4
|18
|3
|D. Bacon *
|26:56
|15
|4/9
|44.4%
|1/2
|50.0%
|4/5
|80.0%
|0
|2
|2
|5
|0
|2
|0
|0
|2
|5
|16
|4
|J. Blossomgame
|13:23
|2
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|6
|D. Mintz *
|29:24
|8
|1/2
|50.0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|8
|8
|D. Bertans
|03:52
|0
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|-3
|11
|K. Kondic
|01:51
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|17
|M. Kabengele *
|20:25
|16
|5/8
|62.5%
|1/3
|33.3%
|3/3
|100.0%
|6
|4
|10
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|23
|21
|M. Diakite
|13:17
|11
|4/4
|100.0%
|0/1
|0.0%
|3/3
|100.0%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|1
|13
|23
|T. Shengelia *
|09:36
|0
|0/4
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|-4
|25
|M. Wright IV *
|24:52
|7
|2/5
|40.0%
|0/2
|0.0%
|3/3
|100.0%
|0
|3
|3
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|3
|12
|30
|F. Petrusev
|23:19
|17
|5/7
|71.4%
|1/3
|33.3%
|4/4
|100.0%
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|20
|44
|T. Walkup
|13:49
|3
|0/1
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|2
|1
|1
|0
|1
|4
|2
|4
|Team/Coaches
|0
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|93
|23/46
|50.0%
|8/18
|44.4%
|23/24
|95.8%
|11
|21
|32
|20
|7
|8
|1
|1
|23
|24
|111
Coach: Xavi Pascual
* Starting five
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