Η Μπασκόνια επικράτησε της Μπασκόνια με 93-79 στην Ισπανία, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, η Ντουμπάι BC έβγαλε αντίδραση και επικράτησε στην Ισπανία της Μπασκόνια με 93-79.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, παρουσίασε διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να «χτίσει» διαφορά και να πανηγυρίσει την 3η νίκη της στη EuroLeague.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Καμπενγκέλε με 16 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Σεντεκέρσκις με 13 πόντους.

Μπασκόνια - Ντουμπάι BC: Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μπασκόνια ξεκίνησα εμφατικά την αναμέτρηση, παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα 12 πόντων (14-2), έχοντας τον έλεγχο. Η Ντουμπάι BC έβγαλε αντίδραση και μπόρεσε να επιστρέψει στο παιχνίδι, ενώ μάλιστα πέρασε και μπροστά μετά από τρίποντο του Πετρούσεφ (23-25, 10').

Η ομάδα από τα Εμιράτα συνέχισε την επίθεσή της και στην έναρξη του 2ου δεκαλέπτου (27-31, 13'), ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν άφηναν τους αντιπάλους τους να ξεφύγουν (34-33, 15'). Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με αμφότερες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ και τους φιλοξενούμενους να έχουν προβάδισμα ενός πόντου (43-44, 20').

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Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν σερί (2-11), αυξάνοντας τη διαφορά στους 10 πόντους (45-55). Με γρήγορο 6-0 η Μπασκόνια αντέδρασε και έφερε και πάλι το ματς στα μέτρα της (51-55, 16΄), έχοντας βελτιώσει την άμυνά της. Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την Ντουμπάι να έχει το +8, μετά από εύστοχο δίποντο του Μπέικον (15π.), (62-70, 30').

Με δύο βολές του Οκόμπο, στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, οι φιλοξενούμενοι πήραν εκ νέου... αέρα 10 πόντων (62-72, 31'), ενώ λίγο αργότερα ο Γουόκαπ διαμόρφωσε το (62-75, 32'), βρίσκοντας τους πρώτους του πόντους στο ματς, έπειτα από τρίποντό του.

Η ομάδα του Πασκουάλ συνέχισε το επιθετικό της κρεσέντο, φτάνοντας το ματς στους 16 (62-78, 33'). Προς το φινάλε της αναμέτρησης, η Ντουμπάι κρατούσε την υπέρ της διαφορά (72-87, 37'), διατηρώντας τον έλεγχο στον αγώνα. Ο Πετρούσεφ με δίποντο... εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 (72-92, 37'), δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο.

MVP ΗΤΑΝ Ο...Καμπενγκέλε με 16 πόντους (5/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο Μπέικον με 15 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Πολύ καλός ο Σεντεκέρσκις με 13 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Τόμας Γουόκαπ που έμεινε στους 3 πόντους

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 10 ριμπάουντ του Καμπενγκέλε.



Τα δεκάλεπτα: 23-25, 43-44, 62-70, 79-93

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 2PT FG 3PT FG FT REB DEFENSE FOULS # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF PIR +/- 1 A. Lawson * 23:49 12 3/4 75.0% 2/8 25.0% 0/1 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 4 8 2 K. Simmons * 25:37 7 1/3 33.3% 1/5 20.0% 2/2 100.0% 0 3 3 2 0 3 0 4 5 3 D. Stewart * 27:03 4 1/3 33.3% 0/2 0.0% 2/3 66.7% 0 0 0 1 0 1 1 4 0 5 C. Duarte 18:56 11 1/3 33.3% 3/6 50.0% 0/0 0.0% 2 5 7 4 0 2 0 7 14 6 S. Joksimovic 04:44 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 7 R. Kurucs 17:14 9 0/0 0.0% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 1 0 1 2 0 2 0 5 8 8 T. Sedekerskis * 24:09 13 4/4 100.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 1 3 4 1 1 0 0 2 18 10 M. Spagnolo 05:26 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 0 2 0 4 -3 12 D. Baugh 14:44 7 2/3 66.7% 0/0 0.0% 3/5 60.0% 0 3 3 2 1 4 0 7 7 21 M. Santos 22:06 10 3/4 75.0% 0/1 0.0% 4/4 100.0% 3 3 6 0 1 0 0 4 17 25 C. Frisch 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 K. Faried * 16:12 6 3/5 60.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 5 6 Team/Coaches 1 1 2 0 0 1 0 0 1 TOTAL 200:00 79 18/29 62.1% 9/30 30.0% 16/20 80.0% 11 22 33 17 3 15 1 47 80

Coach: Paolo Galbiati

* Starting five

Dubai Basketball 2PT FG 3PT FG FT REB DEFENSE BLOCKS FOULS # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Against C D PIR +/- 0 E. Okobo 19:16 14 1/3 33.3% 2/2 100.0% 6/6 100.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 3 4 18 3 D. Bacon * 26:56 15 4/9 44.4% 1/2 50.0% 4/5 80.0% 0 2 2 5 0 2 0 0 2 5 16 4 J. Blossomgame 13:23 2 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6 D. Mintz * 29:24 8 1/2 50.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 2 1 3 0 1 1 0 0 3 2 8 8 D. Bertans 03:52 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 11 K. Kondic 01:51 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 17 M. Kabengele * 20:25 16 5/8 62.5% 1/3 33.3% 3/3 100.0% 6 4 10 1 1 1 0 0 2 3 23 21 M. Diakite 13:17 11 4/4 100.0% 0/1 0.0% 3/3 100.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 2 1 13 23 T. Shengelia * 09:36 0 0/4 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 -4 25 M. Wright IV * 24:52 7 2/5 40.0% 0/2 0.0% 3/3 100.0% 0 3 3 5 1 0 0 0 2 3 12 30 F. Petrusev 23:19 17 5/7 71.4% 1/3 33.3% 4/4 100.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 1 4 20 44 T. Walkup 13:49 3 0/1 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 1 4 2 4 Team/Coaches 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 TOTAL 200:00 93 23/46 50.0% 8/18 44.4% 23/24 95.8% 11 21 32 20 7 8 1 1 23 24 111

Coach: Xavi Pascual

* Starting five