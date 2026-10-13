Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 99-80: Ξέσπασε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και... διέλυσε τους Λιθουανούς
Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, η Φενέρμπαχτσε ξέσπασε πάνω στη Ζάλγκιρις, επικρατώντας της λιθουανικής ομάδας με 99-80.
Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είχε τον έλεγχο καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, διατηρώντας τη διαφορά σε διψήφιες τιμές.
Πολυτιμότερος για τους γηπεδούχους ο Σέιβον Σίλντς με 17 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Έντουαρντς με 20 πόντους.
Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: Η εξέλιξη του αγώνα
Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα για τη Φενέρμπαχτσε, σουτάροντας με πολύ καλό ποσοστό (6/7 δίποντα, 4/7 τρίποντα) με τον Μέλι να έχει 10 πόντους. Η τούρκικη ομάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +13 (27-14, 10').
Στην έναρξη της 2ης περιόδου, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι εύστοχοι και ο Σανλί έστειλε το ματς στους 18 πόντους (36-18, 12'). Η Ζάλγκιρις ήταν άστοχη, κάνοντας λάθος επιλογές στο μπροστινό μέρος του παρκέ και η Φενέρ πήρε... αέρα 22 πόντων, μετά από βολές του Χόρτον Τάκερ (42-20, 14').
SHANE is back yall! 🫡 @shanelarkin gets his first EuroLeague bucket with @FBBasketbol 🔥 https://t.co/0pHvrCcfuJ— EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2026
Στη συνέχεια η λιθουανική ομάδα πραγματοποίησε επιμέρους σερί (6-19) και μείωσε στους 9 πόντους (48-39, 18'), δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μάλιστα η αντεπίθεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και ο Γκριγκόνις με καλάθι στην εκπνοή, έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με την απόσταση του σκορ στους επτά πόντους (50-43, 20').
Wade Baldwin IV ➡️ Braxton Key! 🔥 @FBBasketbol 🟡🔵 https://t.co/sMCNbC2tlM— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) October 13, 2026
Μετά την ανάπαυλα, το σύνολο του Γιασικεβίτσιους επέβαλε και πάλι τον ρυθμό του και πήρε εκ νέου... διψήφια διαφορά (62-49, 24'). Οι Τούρκοι δεν άφησαν στους αντιπάλους τους περιθώρια αντίδρασης και με .. όπλο τους την επίθεση και την ευστοχία, έστειλαν την απόσταση του σκορ στους 19 πόντους (73-54, 28').
Wade Baldwin IV ➡️ Braxton Key! 🔥 @FBBasketbol 🟡🔵 https://t.co/sMCNbC2tlM— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) October 13, 2026
Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, η Φενέρμπαχτσε είχε τον έλεγχο, βρίσκοντας λύσεις μέσω της καλής κυκλοφορίας στην επίθεσή της και διατηρούσε το προβάδισμά της (81-62, 33').
Πλησιάζοντας προς το φινάλε του αγώνα, οι γηπεδούχοι δεν χαλάρωσαν και αύξησαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά (94-71, 36'), κάνοντας τα τελευταία λεπτά διαδικαστικού χαρακτήρα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε τον έλεγχο καθόλη της διάρκεια του αγώνα και αύξησε τη διαφορά ακόμα και όταν η Ζάλγκιρις επέστρεψε.
MVP ΗΤΑΝ Ο...Σέιβον Σίλντς με 17 πόντους (4/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/3 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίσ, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Μπράξτον Κι με 13 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Φοβερός ο Κάρσεν Έντουαρντς που 20 πέτυχε πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Τουμπέλις έμεινε στους 6 πόντους σε λεπτά 17:31 συμμετοχής
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 10 ριμπάουντ του Βαλαντσιούνας.
Τα δεκάλεπτα: 27-14, 50-43, 78-56, 99-80
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