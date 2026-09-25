Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την πρεμιέρα της Euroleague και τις νίκες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού απέναντι σε Παρί και Μπασκόνια αντίστοιχα.

Με τρία παιχνίδια την Παρασκευή 25/09 ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της φετινής Euroleague. Τη νίκη της βραδιάς σημείωσε η Βαλένθια που πέρασε από την Πόλη κερδίζοντας την Μπεσίκτας στις λεπτομέρειες με 96-94.

Η Φενέρμπαχτσε δυσκολεύτηκε απέναντι στην Βίρτους αλλά επικράτησε με 78-68 ενώ η Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο στο Βελιγράδι με 92-76.

Το αποτελέσματα της αγωνιστικής

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου 84-86

Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης 78-77

Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις Κάουνας 77-83

Παναθηναϊκός - Παρί 91-72

Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές 89-82

Μπασκόνια - Ολυμπιακός 89-106

Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Μπεσίκτας - Βαλένθια 94-96

Φενέρ - Βίρτους 78-68

Παρτίζαν - Αρμάνι 92-76

Η βαθμολογία

Παναθηναϊκός 1-0 Ολυμπιακός 1-0 Παρτίζαν 1-0 Βιλερμπάν 1-0 Φενέρ 1-0 Μπαρτσελόνα 1-0 Ζάλγκιρις 1-0 Βαλένθια 1-0 Mπάγερν 1-0 Ντουμπάι 1-0 Ρεάλ 0-1 Μπεσίκτας 0-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1 Ερυθρός Αστέρας 0-1 Εφές 0-1 Μακάμπι 0-1 Βίρτους 0-1 Αρμάνι 0-1 Μπασκόνια 0-1 Παρί 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η)

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

19:00 Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα

20:00 Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός

20:00 Εφές - Ρεάλ

20:45 Φενέρ - Μπάγερν

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι - Βίρτους

21:30 Βαλένθια - Μπασκόνια

21:45 Παρί - Παρτίζαν

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου