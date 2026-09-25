Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής
Με τρία παιχνίδια την Παρασκευή 25/09 ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της φετινής Euroleague. Τη νίκη της βραδιάς σημείωσε η Βαλένθια που πέρασε από την Πόλη κερδίζοντας την Μπεσίκτας στις λεπτομέρειες με 96-94.
Η Φενέρμπαχτσε δυσκολεύτηκε απέναντι στην Βίρτους αλλά επικράτησε με 78-68 ενώ η Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο στο Βελιγράδι με 92-76.
Το αποτελέσματα της αγωνιστικής
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου 84-86
- Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης 78-77
- Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις Κάουνας 77-83
- Παναθηναϊκός - Παρί 91-72
- Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές 89-82
- Μπασκόνια - Ολυμπιακός 89-106
- Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
Η βαθμολογία
- Παναθηναϊκός 1-0
- Ολυμπιακός 1-0
- Παρτίζαν 1-0
- Βιλερμπάν 1-0
- Φενέρ 1-0
- Μπαρτσελόνα 1-0
- Ζάλγκιρις 1-0
- Βαλένθια 1-0
- Mπάγερν 1-0
- Ντουμπάι 1-0
- Ρεάλ 0-1
- Μπεσίκτας 0-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1
- Ερυθρός Αστέρας 0-1
- Εφές 0-1
- Μακάμπι 0-1
- Βίρτους 0-1
- Αρμάνι 0-1
- Μπασκόνια 0-1
- Παρί 0-1
Επόμενη αγωνιστική (2η)
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
- 19:00 Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα
- 20:00 Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός
- 20:00 Εφές - Ρεάλ
- 20:45 Φενέρ - Μπάγερν
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Αρμάνι - Βίρτους
- 21:30 Βαλένθια - Μπασκόνια
- 21:45 Παρί - Παρτίζαν
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
- 21:05 Μακάμπι - Μπεσίκτας
- 21:15 Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν
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