Η Βιλερμπάν επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 84-74 για την 1η αγωνιστική της EuroLeague.

Έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τζέι Κράουντερ, η Βιλερμπάν επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 84-74 στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Η ομάδα του Πάρκερ είχε τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο ο ισραηλινός σύλλογος αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Βιλερμπάν είχε την απάντησή της στην τελευταία περίοδο και πήρε τελικά τη νίκη με

Πρώτος σκόρερ για τους Γάλλους ο Τζέι Κράουντερ με 19 πόντους, ενώ ο Πάτι Μιλς σκόραρε 15π.

Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Η εξέλιξη του αγώνα

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν παρόμοια την αναμέτρηση,πηγαίνοντας «χέρι - χέρι» στο σκορ, πετυχαίνοντας από 19 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στο ξεκίνημα της δευτέρης περιόδου, η Βιλερμπάν βρήκε σκορ από τον Πάτι Μιλς και πήρε προβάδισμα οκτώ πόντων (27-19, 14'), ενώ λίγο αργότερα η γαλλική ομάδα διεύρυνε το προβάδισμά της με τον Κράουντερ (9π.)και τον Μιλς (8π.) να διαμορφώνουν το (41-27, 18').

נתן והלך pic.twitter.com/RBD1LvZQFa — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) September 24, 2026

Μετά την ανάπαυλα, η Μακάμπι είχε αντίδραση και... τρέχοντας επιμέρους σερί 17-5, πήρε το προβάδισμα με το μέρος της (49-51, 24'), έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Μαντάρ και Σόρκιν.

Η Βιλερμπάν στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου πήρε πίσω το προβάδισμά της, αποκτώντας... αέρα πέντε πόντων (64-59). Η γαλλική ομάδα συνέχισε να έχει τον έλεγχο, παίρνοντας προβάδισμα νίκης (74-64, 36'), έχοντας τον Κράουντερ... καυτό (14π.).

Στο φινάλε η ομάδα του Πάρκερ έλεγξε το ματς και ο Μπολομπόι με κάρφωμα... σφράγισε τη νίκη για τη Βιλερμπάν.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 42-32, 62-57, 84-74

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ.. . Διατήρησε το προβάδισμά της ακόμα και όταν το γύρισε η Μάκαμπι.

. Διατήρησε το προβάδισμά της ακόμα και όταν το γύρισε η Μάκαμπι. MVP ΗΤΑΝ Ο...Τζέι Κράουντερ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Πάτι Μιλς με 15 πόντους.

με 15 πόντους. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ.. .Πολύ καλός ο Χορντ με 15 πόντους

.Πολύ καλός ο Χορντ με 15 πόντους ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ...Κέιτον Γουάλας που πέτυχε μόλις 2 πόντους.

...Κέιτον Γουάλας που πέτυχε μόλις 2 πόντους. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 16/34 τρίποντα της Βιλερμπάν

LDLC ASVEL Villeurbanne FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Tony Parker MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 M. Cale 09:03 0 0/3 0.0% 0/1 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 -2 1 M. Fodzo Dada * 21:32 14 4/5 80.0% 2/3 66.7% 2/2 100.0% 4/9 44.4% 0 1 1 5 8 4 2 1 17 8 P. Mills * 23:49 15 4/8 50.0% 1/2 50.0% 3/6 50.0% 4/4 100.0% 0 1 1 3 5 2 0 0 18 10 B. Massa 14:19 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 3 1 0 0 -1 14 B. Gach * 17:06 5 2/4 50.0% 1/3 33.3% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 2 21 J. Bolomboy * 25:41 2 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 5 6 0 3 2 3 0 5 23 D. Lighty 15:52 10 3/5 60.0% 1/2 50.0% 2/3 66.7% 2/2 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 11 25 H. Besson 17:01 8 3/9 33.3% 1/3 33.3% 2/6 33.3% 0/0 0.0% 0 3 3 4 5 2 0 1 7 35 Y. Pons 11:48 9 3/4 75.0% 1/1 100.0% 2/3 66.7% 1/1 100.0% 2 0 2 0 2 0 1 0 11 51 T. Waters 15:37 2 1/7 14.3% 1/2 50.0% 0/5 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 5 1 1 0 -3 77 N. Sestina 03:20 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 0 99 J. Crowder * 24:52 19 6/10 60.0% 2/5 40.0% 4/5 80.0% 3/4 75.0% 0 4 4 4 6 1 1 1 25 Team/Coaches 3 4 7 0 0 0 7 TOTAL 200:00 84 27/58 46.6% 11/24 45.8% 16/34 47.1% 14/20 70.0% 6 23 29 20 45 15 8 3 97