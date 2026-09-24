Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74: «Πάτησε» την ομάδα του Κάτας με τους πρώην NBAερς Κράουντερ και Μιλς

Παναγιώτης Αρταβάνης
Η Βιλερμπάν επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 84-74 για την 1η αγωνιστική της EuroLeague.

Έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τζέι Κράουντερ, η Βιλερμπάν επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 84-74 στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Η ομάδα του Πάρκερ είχε τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο ο ισραηλινός σύλλογος αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Βιλερμπάν είχε την απάντησή της στην τελευταία περίοδο και πήρε τελικά τη νίκη με

Πρώτος σκόρερ για τους Γάλλους ο Τζέι Κράουντερ με 19 πόντους, ενώ ο Πάτι Μιλς σκόραρε 15π.

Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Η εξέλιξη του αγώνα

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν παρόμοια την αναμέτρηση,πηγαίνοντας «χέρι - χέρι» στο σκορ, πετυχαίνοντας από 19 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

 

Στο ξεκίνημα της δευτέρης περιόδου, η Βιλερμπάν βρήκε σκορ από τον Πάτι Μιλς και πήρε προβάδισμα οκτώ πόντων (27-19, 14'), ενώ λίγο αργότερα η γαλλική ομάδα διεύρυνε το προβάδισμά της με τον Κράουντερ (9π.)και τον Μιλς (8π.) να διαμορφώνουν το (41-27, 18').

Μετά την ανάπαυλα, η Μακάμπι είχε αντίδραση και... τρέχοντας επιμέρους σερί 17-5, πήρε το προβάδισμα με το μέρος της (49-51, 24'), έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Μαντάρ και Σόρκιν.

Η Βιλερμπάν στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου πήρε πίσω το προβάδισμά της, αποκτώντας... αέρα πέντε πόντων (64-59). Η γαλλική ομάδα συνέχισε να έχει τον έλεγχο, παίρνοντας προβάδισμα νίκης (74-64, 36'), έχοντας τον Κράουντερ... καυτό (14π.).

Στο φινάλε η ομάδα του Πάρκερ έλεγξε το ματς και ο Μπολομπόι με κάρφωμα... σφράγισε τη νίκη για τη Βιλερμπάν.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 42-32, 62-57, 84-74

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Διατήρησε το προβάδισμά της ακόμα και όταν το γύρισε η Μάκαμπι.
  • MVP ΗΤΑΝ Ο...Τζέι Κράουντερ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Πάτι Μιλς με 15 πόντους.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Πολύ καλός ο Χορντ με 15 πόντους
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Κέιτον Γουάλας που πέτυχε μόλις 2 πόντους.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 16/34 τρίποντα της Βιλερμπάν

LDLC ASVEL VilleurbanneFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Tony ParkerMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0M. Cale09:0300/30.0%0/10.0%0/20.0%0/00.0%01110100-2
1M. Fodzo Dada *21:32144/580.0%2/366.7%2/2100.0%4/944.4%0115842117
8P. Mills *23:49154/850.0%1/250.0%3/650.0%4/4100.0%0113520018
10B. Massa14:1900/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%01103100-1
14B. Gach *17:0652/450.0%1/333.3%1/1100.0%0/00.0%000131002
21J. Bolomboy *25:4121/250.0%1/250.0%0/00.0%0/00.0%156032305
23D. Lighty15:52103/560.0%1/250.0%2/366.7%2/2100.0%0001200011
25H. Besson17:0183/933.3%1/333.3%2/633.3%0/00.0%033452017
35Y. Pons11:4893/475.0%1/1100.0%2/366.7%1/1100.0%2020201011
51T. Waters15:3721/714.3%1/250.0%0/50.0%0/00.0%01115110-3
77N. Sestina03:2000/10.0%0/00.0%0/10.0%0/00.0%022030000
99J. Crowder *24:52196/1060.0%2/540.0%4/580.0%3/475.0%0444611125
Team/Coaches3470007
TOTAL200:008427/5846.6%11/2445.8%16/3447.1%14/2070.0%623292045158397

Maccabi Rapyd Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Oded KattashMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0I. Lundberg *22:0551/616.7%0/30.0%1/333.3%2/2100.0%11226200-3
1J. Hoard *28:33157/1163.6%6/785.7%1/425.0%0/00.0%2460713020
2J. Clark Iii13:3294/850.0%3/560.0%1/333.3%0/00.0%134653007
5A. Bacot Jr.03:1700/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000100001
9R. Sorkin *24:10136/966.7%5/771.4%1/250.0%0/10.0%2352311016
10O. Brissett26:0483/1127.3%3/560.0%0/60.0%2/2100.0%0770302010
11W. Rayman10:5700/10.0%0/10.0%0/00.0%0/00.0%101040101
12J. Dibartolomeo07:3400/10.0%0/00.0%0/10.0%0/00.0%00001100-3
17K. Wallace12:1421/425.0%1/250.0%0/20.0%0/00.0%02204220-3
23D. Theis16:4997/977.8%2/2100.0%0/10.0%5/683.3%123064109
26Y. Madar *25:58134/850.0%1/250.0%3/650.0%2/450.0%0338540016
50B. Colson *08:4700/10.0%0/00.0%0/10.0%0/00.0%011010001
Team/Coaches2240022
TOTAL200:007428/6344.4%21/3461.8%7/2924.1%11/1573.3%10283819452010074

@Photo credits: x_ldlc
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     