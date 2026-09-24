Έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τζέι Κράουντερ, η Βιλερμπάν επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 84-74 στην πρεμιέρα της EuroLeague.
Η ομάδα του Πάρκερ είχε τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο ο ισραηλινός σύλλογος αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Βιλερμπάν είχε την απάντησή της στην τελευταία περίοδο και πήρε τελικά τη νίκη με
Πρώτος σκόρερ για τους Γάλλους ο Τζέι Κράουντερ με 19 πόντους, ενώ ο Πάτι Μιλς σκόραρε 15π.
Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Η εξέλιξη του αγώνα
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν παρόμοια την αναμέτρηση,πηγαίνοντας «χέρι - χέρι» στο σκορ, πετυχαίνοντας από 19 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.
Στο ξεκίνημα της δευτέρης περιόδου, η Βιλερμπάν βρήκε σκορ από τον Πάτι Μιλς και πήρε προβάδισμα οκτώ πόντων (27-19, 14'), ενώ λίγο αργότερα η γαλλική ομάδα διεύρυνε το προβάδισμά της με τον Κράουντερ (9π.)και τον Μιλς (8π.) να διαμορφώνουν το (41-27, 18').
נתן והלך pic.twitter.com/RBD1LvZQFa— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) September 24, 2026
Μετά την ανάπαυλα, η Μακάμπι είχε αντίδραση και... τρέχοντας επιμέρους σερί 17-5, πήρε το προβάδισμα με το μέρος της (49-51, 24'), έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Μαντάρ και Σόρκιν.
Η Βιλερμπάν στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου πήρε πίσω το προβάδισμά της, αποκτώντας... αέρα πέντε πόντων (64-59). Η γαλλική ομάδα συνέχισε να έχει τον έλεγχο, παίρνοντας προβάδισμα νίκης (74-64, 36'), έχοντας τον Κράουντερ... καυτό (14π.).
Στο φινάλε η ομάδα του Πάρκερ έλεγξε το ματς και ο Μπολομπόι με κάρφωμα... σφράγισε τη νίκη για τη Βιλερμπάν.
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 42-32, 62-57, 84-74
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Διατήρησε το προβάδισμά της ακόμα και όταν το γύρισε η Μάκαμπι.
- MVP ΗΤΑΝ Ο...Τζέι Κράουντερ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Πάτι Μιλς με 15 πόντους.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Πολύ καλός ο Χορντ με 15 πόντους
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Κέιτον Γουάλας που πέτυχε μόλις 2 πόντους.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 16/34 τρίποντα της Βιλερμπάν
|LDLC ASVEL Villeurbanne
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Tony Parker
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|M. Cale
|09:03
|0
|0/3
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|-2
|1
|M. Fodzo Dada *
|21:32
|14
|4/5
|80.0%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|4/9
|44.4%
|0
|1
|1
|5
|8
|4
|2
|1
|17
|8
|P. Mills *
|23:49
|15
|4/8
|50.0%
|1/2
|50.0%
|3/6
|50.0%
|4/4
|100.0%
|0
|1
|1
|3
|5
|2
|0
|0
|18
|10
|B. Massa
|14:19
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|0
|0
|-1
|14
|B. Gach *
|17:06
|5
|2/4
|50.0%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|21
|J. Bolomboy *
|25:41
|2
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|5
|6
|0
|3
|2
|3
|0
|5
|23
|D. Lighty
|15:52
|10
|3/5
|60.0%
|1/2
|50.0%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|11
|25
|H. Besson
|17:01
|8
|3/9
|33.3%
|1/3
|33.3%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|4
|5
|2
|0
|1
|7
|35
|Y. Pons
|11:48
|9
|3/4
|75.0%
|1/1
|100.0%
|2/3
|66.7%
|1/1
|100.0%
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|11
|51
|T. Waters
|15:37
|2
|1/7
|14.3%
|1/2
|50.0%
|0/5
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|1
|0
|-3
|77
|N. Sestina
|03:20
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|99
|J. Crowder *
|24:52
|19
|6/10
|60.0%
|2/5
|40.0%
|4/5
|80.0%
|3/4
|75.0%
|0
|4
|4
|4
|6
|1
|1
|1
|25
|Team/Coaches
|3
|4
|7
|0
|0
|0
|7
|TOTAL
|200:00
|84
|27/58
|46.6%
|11/24
|45.8%
|16/34
|47.1%
|14/20
|70.0%
|6
|23
|29
|20
|45
|15
|8
|3
|97
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Oded Kattash
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|I. Lundberg *
|22:05
|5
|1/6
|16.7%
|0/3
|0.0%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100.0%
|1
|1
|2
|2
|6
|2
|0
|0
|-3
|1
|J. Hoard *
|28:33
|15
|7/11
|63.6%
|6/7
|85.7%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|2
|4
|6
|0
|7
|1
|3
|0
|20
|2
|J. Clark Iii
|13:32
|9
|4/8
|50.0%
|3/5
|60.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|6
|5
|3
|0
|0
|7
|5
|A. Bacot Jr.
|03:17
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|R. Sorkin *
|24:10
|13
|6/9
|66.7%
|5/7
|71.4%
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|2
|3
|5
|2
|3
|1
|1
|0
|16
|10
|O. Brissett
|26:04
|8
|3/11
|27.3%
|3/5
|60.0%
|0/6
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|7
|7
|0
|3
|0
|2
|0
|10
|11
|W. Rayman
|10:57
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|4
|0
|1
|0
|1
|12
|J. Dibartolomeo
|07:34
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-3
|17
|K. Wallace
|12:14
|2
|1/4
|25.0%
|1/2
|50.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|4
|2
|2
|0
|-3
|23
|D. Theis
|16:49
|9
|7/9
|77.8%
|2/2
|100.0%
|0/1
|0.0%
|5/6
|83.3%
|1
|2
|3
|0
|6
|4
|1
|0
|9
|26
|Y. Madar *
|25:58
|13
|4/8
|50.0%
|1/2
|50.0%
|3/6
|50.0%
|2/4
|50.0%
|0
|3
|3
|8
|5
|4
|0
|0
|16
|50
|B. Colson *
|08:47
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|0
|0
|2
|2
|TOTAL
|200:00
|74
|28/63
|44.4%
|21/34
|61.8%
|7/29
|24.1%
|11/15
|73.3%
|10
|28
|38
|19
|45
|20
|10
|0
|74
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