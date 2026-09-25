Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην Euroleague έκανε η Βαλένθια καθώς επικράτησε δια πυρός και σιδήρου της Μπεσίκτας μέσα στην Πόλη (94-96) έχοντας ως κορυφαίο τον Τι Τζέι Σορτς (26π.).

Και ναι. Ξεκίνησε η Euroleague! Πραγματική ματσάρα στο «Turkcell Basketball Development Center» της Κωνσταντινούπολης, με την Βαλένθια να παίρνει στις λεπτομέρειες τη νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας ή αν προτιμάτε να έχασε η Μπεσίκτας το παιχνίδι από τις λεπτομέρειες.

Εκείνος που έκανε την μεγάλη διαφορά για την Βαλένθια ήταν ο Τι Τζέι Σορτς! Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν «όλα τα λεφτά» για την ισπανική ομάδα, δίνοντας την ώθηση με τρομερό 3ο δεκάλεπτο! Συνολικά αγωνίστηκε 22:33 και είχε 26 πόντους με 9/17 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Έδειξε με το «καλημέρα» ότι θα έχει πολλές αρμοδιότητες τη φετινή σεζόν στην Βαλένθια. Θετικότατο ντεμπούτο και για τον Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος σε 13:45 είχε 13 πόντους με 2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, την ώρα που άλλοι τέσσερις παίκτες της Βαλένθια ήταν «διψήφιοι.

Μπεσίκτας – Βαλένθια: Ο αγώνας

Τρία ήταν τα στοιχεία που ξεχώρισαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη. Πρώτον η διαφορά που πήρε η Μπεσίκτας (27-20) και η άμεση ανατροπή της Βαλένθια με σερί 0-8 για το «πορτοκαλί» προβάδισμα με τη λήξη της πρώτης περιόδου (27-28). Δεύτερον η εμφάνιση του Ομορούγι ο οποίος οδηγούσε την Μπεσίκτας στο πρώτο μισό του αγώνα με 13 πόντους και τρίτον ο πλουραλισμός των φιλοξενούμενων, καθώς τέσσερις παίκτες είχαν πετύχει από 10 πόντους (Σορτς, Μπρουκς, Τέιλορ, Ριβέρο) με αποτέλεσμα να προηγηθεί η Βαλένθια στο ημίχρονο με 51-54.

Αντίστοιχα στην 3η περίοδο εκείνος που «όπλισε» και έμοιαζε να ήταν ασταμάτητος δεν ήταν άλλος από τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος πέτυχε 14 πόντους σε αυτό διάστημα. Έφτασε τους 24 προσωπικούς πόντους στο σύνολο και έφερε την Βαλένθια στο +11 (69-81) λίγο πριν κλείσει η 3η περίοδος στο +10 (71-81). Όμως υπήρξε αντίδραση. Και άμεση. Η Μπεσίκτας «απάντησε» με επιμέρους σκορ 22-5 (!) και βρέθηκε να προηγείται με 91-86 στο 35'! Η Βαλένθια και πάλι αντέδρασε και έφτασε στο σημείο να κριθεί το παιχνίδι στο τέλος. Και μάλιστα με... αξιοπερίεργο τρόπο καθώς στα τελευταία δευτερόλεπτα και με το σκορ στο 94-96 οι δύο ομάδες είχαν από 0/2 βολές (με Ομορούγι και Τέιλορ) ενώ η Μπεσίκτας έχασε την ευκαιρία να «κλέψει» τη νίκη με buzzer beater τρίποντο του Νόουελ καθώς το σουτ που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… δεν πανικοβλήθηκε όταν η Μπεσίκτας με επιμέρους σκορ 22-5 μπόρεσε να ανατρέψει την διαφορά από τους 11 πόντους και να προηγηθεί με +5 στα μέσα της τελευταίας περιόδου. Είχε καθαρό μυαλό και μπόρεσε να επιστρέψει και να φτάσει στη νίκη. Φυσικά και στο χαμένο τρίποντο του Νόουελ με την εκπνοή το οποίο θα «έκλεβε» τη νίκη μέσα από τα χέρια των Ισπανών.

δεν πανικοβλήθηκε όταν η Μπεσίκτας με επιμέρους σκορ 22-5 μπόρεσε να ανατρέψει την διαφορά από τους 11 πόντους και να προηγηθεί με +5 στα μέσα της τελευταίας περιόδου. Είχε καθαρό μυαλό και μπόρεσε να επιστρέψει και να φτάσει στη νίκη. Φυσικά και στο χαμένο τρίποντο του Νόουελ με την εκπνοή το οποίο θα «έκλεβε» τη νίκη μέσα από τα χέρια των Ισπανών. MVP O… Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην Πόλη έχοντας 26 πόντους με 9/17 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην Πόλη έχοντας 26 πόντους με 9/17 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Νίκολα Μίροτιτς (13π.) και Κάμερον Τέιλορ (12π., 7ριμπ., 2ασ.)

Νίκολα Μίροτιτς (13π.) και Κάμερον Τέιλορ (12π., 7ριμπ., 2ασ.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γιουτζίν Ομορούγι ο οποίος είχε 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ο Γιουτζίν Ομορούγι ο οποίος είχε 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Άντονι Μπράουν ο οποίος είχε 3/8 εντός παιδιάς σε 25 λεπτά συμμετοχής.

ο Άντονι Μπράουν ο οποίος είχε 3/8 εντός παιδιάς σε 25 λεπτά συμμετοχής. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα +11 ριμπάουντ της Βαλένθια (40 έναντι 29) απέναντι στην Μπεσίκτας.

Τα δεκάλεπτα: 27-28, 51-54, 71-81, 94-96.

BESIKTAS ISTANBUL (Coach: Dusan Alimpijevic) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 20 E. OMORUYI * 26:16 17 4/5 1/6 6/8 45.5% 0 4 4 3 4 1 0 4 6 15 17 24 J. NOWELL * 28:14 17 4/8 2/4 3/3 50.0% 0 4 4 2 2 0 0 4 2 14 13 41 A. ZIZIC * 15:48 4 1/1 0/0 2/3 100% 4 1 5 0 0 0 0 0 2 0 10 5 D. DEJULIUS * 12:39 4 2/4 0/0 0/0 50.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 1 6 6 2 D. JEFFRIES * 05:27 0 0/0 0/1 0/0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 3 0 -3 -3 BENCH 9 C. MORGAN 20:13 15 0/1 5/6 0/0 71.4% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 12 15 12 S. WILBEKIN 24:10 12 3/6 2/6 0/1 41.7% 0 1 1 5 0 1 0 2 4 13 13 1 D. DOTSON 22:07 9 1/1 1/2 4/6 66.7% 0 0 0 4 1 0 0 3 6 -1 12 21 A. BROWN 24:52 7 2/3 1/5 0/0 37.5% 1 2 3 1 2 1 0 3 1 7 3 32 W. GABRIEL 15:00 6 2/2 0/0 2/2 100% 0 2 2 0 0 0 0 3 1 5 5 6 B. UGURLU 05:14 3 0/0 1/1 0/0 100% 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 3 11 M. BIRSEN 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 94 19/31 13/31 17/23 51.6% 5 24 29 23 13 5 1 26 24 - 103