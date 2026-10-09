Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού εις βάρος της Φενέρμπαχτσε στάθηκε στον Λεσόρ και στην άμυνα της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός υπέταξε τη Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο «Τelekom Center Athens» και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου έκανε ειδική μνεία στον Ματίας Λεσόρ, στάθηκε στην άμυνα της ομάδας του και τόνισε πως οι προπονήσεις βοηθούν διαρκώς το σύνολό του να γίνεται καλύτερο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αρχίσαμε πολύ σοβαρά και επιθετικά. Είδαμε την ποιότητα της ομάδας. Η Φενέρ δεν τα παράτησε ποτέ και στο τέλος έπαιξε με παγίδες. Ένα πρόβλημα ήταν τα ριμπάουντ, αλλά οι παίκτες είναι εδώ για να παίζουν τέτοια παιχνίδια. Αυτό που θέλω να κρατήσω είναι το ομαδικό πνεύμα γιατί τα στατιστικά δεν δείχνουν πόσο ομαδική προσπάθεια κάναμε».

Για το πόσο μακριά είναι ο Παναθηναϊκός που οραματίζεται ο ίδιος:

«Είναι ακόμα η αρχή της σεζόν έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Όσο περισσότερες προπονήσεις έχουμε τόσο καλύτερα. Ακολουθεί διαβολοβδομάδα για εμάς. Τα πράγματα που με κάνουν ικανοποιημένο είναι πως οι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι και όταν αρέσει στους παίκτες το παιχνίδι. Όλοι είχαν συνεισφορά και αυτό ήταν σημαντικό για εμάς».

Για τον Λεσόρ:

«Παίζει καλά, έπαιξε σοβαρά και προπονείται πολύ καλά όπως όλοι. Κατανοεί το παιχνίδι και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ας δύομε πώς θα συνεχίσει τη χρονιά. Ανέφερα κάποια ονόματα αλλά δεν μου αρέσει να το κάνω γιατί η ομάδα είναι πιο σημαντική. Είναι πολύ σημαντικοί και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Η ομάδα είναι πιο σημαντική. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαμε μόλις 9 παίκτες διαθέσιμους. Κάθε μέρα είμαστε χαρούμενοι που έχουμε επιστροφές. Ο Μουσταφά έπαιξε μετά από μεγάλο διάστημα. Η σεζόν θα είναι μεγάλη και κάθε παίκτης θα έχει την ευκαιρία του. Θέλω να πω κάτι... Αναφέρθηκα σε μερικά ονόματα και δεν το θέλω αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικό να σταθώ σε αυτό τώρα, ας πούμε π.χ για τους δημιουργούς μας. Όλοι ξέρουμε την αξία τους και πόσο σημαντικοί είναι. Όλοι αναγνωρίζουν όμως πως η ομάδα είναι το πιο σημαντικό».

Για την άμυνα του Παναθηναϊκού:

«Πάντα θέλω παραπάνω. Έτσι είναι η ζωή. Αν είμαστε ικανοποιημένοι τώρα δεν είναι καλό. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν φθηνοί πόντοι που δέχεται η ομάδα. Δεν είναι εύκολο να το πετύχεις. Εμείς αναζητούμε την τελειότητα. Πρέπει να επιμείνουμε στις λεπτομέρειες που έχουν φέρει τα αποτελέσματα έως τώρα».

Για το δώρο του Γιασικεβίτσιους:

«Έχουμε μια ξεχωριστή σχέση. Τον αγαπώ. Για χρόνια είμαστε μαζί και θεωρώ ότι κάνει καταπληκτική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Κάναμε πλάκα. Είναι η πρώτη φορά που δεν φοράω γραβάτα και μου έφερε μια πράσινη γραβάτα. Αυτός είναι ο Σάρας. Ευχαριστώ τον Σαρούνας. Χωρίς να υπόσχομαι κάτι θα προσπαθήσω να προετοιμάσω κάτι για όταν παίξουμε στην έδρα τους».