Η Ντουμπάι BC επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 78-77 για την 1η αγωνιστική της EuroLeague.

Με το... δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη νέα EuroLeague η Ντουμπάι BC, που επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 78-77. στο «θρίλερ» της πρεμιέρας

Η ισπανική ομάδα είχε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη στο φινάλε, ωστόσο ο Φελίς αστόχησε και οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Τρομερή εμφάνιση από τον Μπέικον, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 24 πόντους!

Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης: Η εξέλιξη του αγώνα

Παρά το ισορροπημένο ξεκίνημα των ομάδων στην αναμέτρηση, η Ντουμπάι BC πάτησε το... γκάζι στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου και μπόρεσε να πάρει μικρό προβάδισμα (15-7, 7'), μετά από συνεχόμενα καλάθια του Μπέικον (8π.).

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε άμεση αντίδραση και... τρέχοντας επιμέρους σερί (0-9), ανάκτησε το προβάδισμα (15-16,9'). Το ξεκίνημα της 2ης περιόδου είχε πολύ γρήγορο ρυθμό με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ (23-23, 12') και να σκοράρουν αλλεπάλληλα καλάθια (33-35, 17').

Το πρώτο ημίχρονο, ολοκληρώθηκε με τους Ισπανούς να έχουν πάρει διψήφιο προβάδισμα, (35-44, 19'), ωστόσο ο Καμπενγκέλε με εύστοχο τρίποντο μείωσε στο φινάλε του πρώτου μέρος (38-44, 20').

Μετά την ανάπαυλα, η Ντουμπάι BC ξεκίνησε εξαιρετικά, ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση στους 44 πόντους (23'), ενώ λίγο αργότερα πέρασε και μπροστά (51-48, 25'), έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μπέικον. Αμφότερες ήταν κοντά στο σκορ καθόλη τη διάρκεια της τρίτης περιόδου και έκλεισαν το δεκάλεπτο με την ομάδα των Εμιράτων να προηγείται (63-62, 30').

Στην τέταρτη περίοδο το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι, όμως η Ρεάλ μέσω της καλής κυκλοφορίας στην επίθεσή της, βρήκε σκορ και πήρε... αέρα πέντε πόντων (65-70, 35'), πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Ο Μπέικον και ο Πετρούσεφ όμως είχαν αντίθετη άποψη, με τον Σέρβο να μειώνει στο καλάθι (70-72, 36'), ωστόσο ο Φέλις διεύρυνε ξανά την απόσταση του σκορ για τη «βασίλισσα» (70-75, 36').

Η Ντουμπάι BC αστόχησε σε συνεχόμενες επιθέσεις, χάνοντας την ευκαιρία να μειώσει περαιτέρω. Ο Καμπενγκέλε με δύο εύστοχες βολές διαμόρφωσε το (75-77), 01:23 πριν τη λήξη, ενώ λίγο αργότερα οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά, έπειτα από τρίποντο του Ράιτ (78-77, 39'). Η Ρεάλ αστόχησε στην επίθεσή της και η Ντουμπάι είχε την κατοχή, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει και να «κλειδώσει» τη νίκη.

Την τελευταία επίθεση του αγώνα είχε η Ρεάλ Μαδρίτης με 10.2 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Την ευθύνη πήρε ο Φελίς όμως δεν σκόραρε και η Ντουμπάι πήρε τη νίκη με το τελικό 78-77.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-44, 63-62, 78-77