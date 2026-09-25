Επιβλητική ήταν η εμφάνιση της Παρτίζαν κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο επικρατώντας με 92-76 με απίστευτη... παράσταση του Κάρλικ Τζόουνς.

Για την πρεμιέρα της EuroLeague, το Βελιγράδι φιλοξένησε ένα παιχνίδι που ανέδειξε απόλυτο πρωταγωνιστή τον Κάρλικ Τζόουνς. Η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και πήρε τη νίκη στην πρώτη αγωνιστική κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο επικρατώντας με 92-76.

Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο: Η εξέλιξη του αγώνα

Η Παρτίζαν ξεκίνησε με 4-0, όμως η Αρμάνι χρειάστηκε τρία λεπτά για να βρει τους πρώτους της πόντους, με τον Χολ να ευστοχεί από την περιφέρεια για το 4-3. Ο Γκούντουριτς ακολούθησε για το 4-6, πριν οι γηπεδούχοι απαντήσουν με σερί 7-0, δια χειρός Κάρλικ Τζόουνς και Πάγιολα, για το 11-6. Ο Πίτερς άνοιξε λογαριασμό για την Αρμάνι από τα 6,75μ., με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν κοντά στο σκορ και την Παρτίζαν να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο 20-16.

Στη δεύτερη περίοδο, ένα επιμέρους 11-4, με τρία τρίποντα, έστειλε τους Σέρβους στο +11 (41-30), με τον Βιλντόζα να ευστοχεί από την περιφέρεια. Η Αρμάνι προσπάθησε να μείνει κοντά, όμως Λάκιτς και Τόμπσον διατηρούσαν το προβάδισμα της Παρτίζαν. Πίτερς και Ράιτ με πέντε βολές μείωσαν σε 39-33, όμως ο Λάκιτς απάντησε για το 42-33, πριν ο Πίτερς διαμορφώσει με τρίποντο το 42-36 του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, οι Χολ και Ράιτ μείωσαν σε 44-41, αλλά η Παρτίζαν αντέδρασε με σερί 8-2 για το 52-43. Ο Γκούντουριτς πήρε την Αρμάνι από το χέρι, ευστοχώντας σε δύο διαδοχικά τρίποντα για το 52-49. Οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα με τον Μπούκερ (57-57), όμως ο Άλμαν με καλάθι και φάουλ έδωσε ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους, πριν ευστοχήσει και στο buzzer για το 63-58 της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Τζόουνς ανέλαβε δράση και με συνεχόμενες προσπάθειες ανέβασε τη διαφορά στο +9 (70-61), ενώ ο Χολ απάντησε για το 72-64. Ένα ακόμη τρίποντο του Τζόουνς έστειλε την Παρτίζαν ξανά σε διψήφια διαφορά (75-64), με τους Τανκοβιτς και Άλμαν να διαμορφώνουν το 81-68, τέσσερα λεπτά πριν από το φινάλε και ουσιαστικά να κλειδώνουν τη νίκη των γηπεδούχων. Το απίθανο σερί των Βιλντόζα και Στίβενς με την δημιουργία του Τζόουνς έκλεισε το ματς και χάρισε στην Παρτίζαν τη νίκη με 92-76.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 42-36, 63-58, 92-76

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έκλεισε το ματς με 12 κλεψίματα έναντι των μόλις 2 της Αρμάνι δείχνοντας τη μαχητικότητα της Παρτίζαν και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

MVP O… Ο Κάρλικ Τζόουνς ήταν ασταμάτητος με double double 20 πόντων και 10 ασίστ, ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ μένοντας αλάνθαστος!

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κεβάριους Χέιζ με τον οποίο συνεργάστηκε καλά και ο Κάρλικ Τζόουνς ολοκληρώνοντας το ματς με 10 πόντους και 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Άλεκ Πίτερς με 17 πόντους, 2/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μόουζες Ράιτ που υπέπεσε σε λάθη στο φινάλε και σε που αγωνίστηκε σημείωσε 6 πόντους, 7 βριμπάουντ3 ασίστ και 4 λάθη.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Oι 15-6 πόντοι που κατάφερε να πάρει η Παρτίζαν από τα λάθη του αντιπάλου.

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE Coach: Joan Penarroya Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT REB (O-D) AST STL TO BLK F (C-D) PIR +/- K. Allman 16:10 8 4/5 (80%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 2 (0-2) 1 0 1 0 2 (2-0) 6 3 * C. Jones 26:52 20 2/5 (40%) 4/6 (66.7%) 4/4 (100%) 4 (2-2) 1 0 0 0 1 (1-0) 23 9 L. Vildoza 17:16 7 0/0 (0%) 2/5 (40%) 1/2 (50%) 1 (0-1) 0 3 4 0 1 (1-0) 3 -10 * E. Thompson 11:36 5 1/2 (50%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 1 (1-0) 2 0 0 0 5 (5-0) 9 14 M. Nakic 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 (0-0) 1 0 0 0 2 (2-0) -1 2 N. Tanaskovic 23:02 7 3/6 (50%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 6 (2-4) 0 0 1 0 2 (2-0) 7 3 * L. Stevens 23:33 11 5/9 (55.6%) 0/1 (0%) 1/1 (100%) 5 (0-5) 0 0 2 0 3 (3-0) 7 14 * K. Hayes 16:38 10 5/6 (83.3%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3 (1-2) 0 1 0 0 0 (0-0) 12 5 A. Lakic 20:55 7 0/0 (0%) 2/4 (50%) 1/2 (50%) 1 (0-1) 0 0 0 0 0 (0-0) 5 13 T. Jekiri 20:18 7 2/3 (66.7%) 0/0 (0%) 3/4 (75%) 1 (0-1) 1 3 3 0 1 (1-0) 9 0 * D. Willis 03:09 3 0/0 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1 (0-1) 2 0 0 0 1 (1-0) 5 13 A. Pajola 20:31 7 1/2 (50%) 1/3 (33.3%) 2/2 (100%) 4 (0-4) 2 0 0 0 0 (0-0) 11 7 ΣΥΝΟΛΟ 200:00 92 23/38 (60.5%) 11/24 (45.8%) 13/18 (72.2%) 30 (8-22) 10 7 11 0 18 (18-0) 96 -