Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε από το -15 και επικράτησε (89-82) της Εφές στη Βαρκελώνη με παίκτη της τελευταίας στιγμής τον Τζάστιν Ρόμπινσον και κορυφαίο τον Κέβιν Πάντερ.

Οι καλές άμυνες του τελευταίου τριλέπτου σε συνδυασμό με τα μεγάλα σουτ που έβαλε έδωσαν στην Μπαρτσελόνα τη νίκη επί της Εφές. Οι Καταλανοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με διαφορά 15 πόντων στην πρώτη περίοδο αλλά επέστρεψαν και στο τέλος ήταν πιο σκληροί από την τουρκική ομάδα η οποία τα περίμενε όλα από τον Μάικ Τζέιμς.

Ο αγώνας

Καθώς η διαφορά έφτασε έως και στο -15 (4-19, 4’) στο καταπληκτικό ξεκίνημα της Έφες, το -9 (16-25) στο τέλος της περιόδου μάλλον κρίθηκε ικανοποιητικό για την Μπαρτσελόνα η οποία – τουλάχιστον – βελτίωσε την άμυνά της και μάζεψε τη διαφορά.

Οι Καταλανοί κατέγραψαν και δεύτερη επιστροφή καθώς εκεί που (ξανά) βρέθηκαν στο -12 (24-36) έτρεξαν 10-0 σερί παίρνοντας λύσεις από τους Γκίμπσον-Μπριθουέλα. Η Έφες λειτούργησε με τσαπατσουλιά στο παρκέ μπερδεύοντας το γρήγορο με το επιπόλαιο παιχνίδι. Κι αυτό είχε συνέπεια στο τέλος του ημιχρόνου (45-44). Το ύφος του εκνευρισμένου Μάικ Τζέιμς κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, μάλλον σχημάτισε την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Αμερικανός πήρε την κατάσταση στα χέρια του στο τρίτο δεκάλεπτο, έως και κόψιμο στον Πάρα έκανε, αλλά πλην του Ντάριο Σάριτς δεν βρήκε συμπαραστάτες (58-61, 27'). Ασταθής παρέμεινε και η Μπαρτσελόνα στην επίθεση έχοντας αρκετές βιαστικές αποφάσεις και μετά από ένα σημείο ο Μπριθουέλα ήταν η μοναδική σταθερή λύση (63-67, 30').

Το overplay του Λόιντ στον Πάντερ δεν είχε αποτέλεσμα, το ίδιο όμως και η άμυνα στον Μάικ Τζέιμς (72-73, 34'). Οι δύο ομάδες μπήκαν ισόπαλες στα τελευταία τρία λεπτά (77-77) και από το πουθενά, ο Μπαλτσερόφσκι έγινε θετικός πρωταγωνιστής μ' ένα κλέψιμο κι ένα κάρφωμα (83-80, 39') αλλά και αρνητικός με τις τρεις βολές που έδωσε στον Τζέιμς. Ωστόσο, το τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον έριξε στο καναβάτσο την Εφές σε συνδυασμό με το κλέψιμο του Πάντερ.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... χάλασε το παιχνίδι της Εφές και σούταρε καλύτερα από μακρινή απόσταση βάζοντας και το σουτ του αγώνα με τον Τζάστιν Ρίμοπινσον

MVP… Ο Κέβιν Πάντερ (και) για το κλέψιμο στον Τζέιμς στο τέλος.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… Προφανώς ο Μπριθουέλα καθώς ο Τζάστιν Ρόμπινσον εξιλεώθηκε με το μεγάλο σουτ που έβαλε.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μάικ Τζέιμς έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Βέβαια τα τρία λάθη του στα τελευταία τρία λεπτά έπαιξαν ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Σίγουρα ο Μάρτιν για την Μπαρτσελόνα. Λίγα πράγματα και από τους Ντόζιερ, Λόιντ για την Εφές.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Κέβιν Πάντερ ξεπέρασε τους 3.000 πόντους στην Euroleague καθώς ο Μάικ Τζέιμς απέχει 62 πόντους από τους 6.000.

Τα δεκάλεπτα: 16-25, 45-44, 63-67, 89-82

Photo Credits: x_barcabasket

FC Barcelona FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Aleksander Sekulic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 K. Punter * 25:09 19 7/12 58.3% 5/9 55.6% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 0 1 1 1 5 1 2 0 22 1 U. Gibson 17:40 10 4/6 66.7% 2/2 100.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 2 4 6 2 1 0 0 0 15 2 T. Martin 17:34 3 1/6 16.7% 0/2 0.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1 2 3 2 2 3 0 0 -2 3 S. Umude * 17:42 7 3/7 42.9% 3/5 60.0% 0/2 0.0% 1/3 33.3% 1 2 3 1 5 0 1 1 6 5 J. Robinson * 22:20 10 3/7 42.9% 1/2 50.0% 2/5 40.0% 2/2 100.0% 0 2 2 2 3 3 0 0 10 8 D. Brizuela 19:23 20 8/10 80.0% 5/6 83.3% 3/4 75.0% 1/2 50.0% 0 2 2 0 3 3 1 0 16 10 A. Ubal 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 O. Nkamhoua 14:53 2 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 4 0 4 0 4 0 0 0 6 17 J. Nunez 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 O. Balcerowski * 25:07 10 3/4 75.0% 3/4 75.0% 0/0 0.0% 4/4 100.0% 1 3 4 2 7 1 0 1 14 24 J. Minaya 13:27 3 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 4 44 J. Parra * 26:45 5 2/10 20.0% 1/4 25.0% 1/6 16.7% 0/0 0.0% 0 2 2 3 4 0 0 1 0 Team/Coaches 0 3 3 0 0 1 0 TOTAL 200:00 89 33/64 51.6% 21/35 60.0% 12/29 41.4% 11/14 78.6% 9 22 31 14 37 12 4 3 93