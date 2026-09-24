Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague και με τους Βεζένκοβ, Μοντέρο και Ντόρσεϊ να ξεχωρίζουν, επικράτησε με 106-89.

Ο Ολυμπιακός ήταν το απόλυτο αφεντικό στη Βιτόρια και ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν στη EuroLeague. Οι πρωταθλητές Ευρώπης φιλοξενήθηκαν από την Μπασκόνια και έχοντας τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια, έφτασαν με άνεση στη νίκη με 106-89.

Φανταστική εμφάνιση από τους Σάσα Βεζένκοβ (22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (25 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο) και Γιαν Μοντέρο (15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη) οι οποίοι ξεχώρισαν στη νίκη των «ερυθρόλευκων». Εξαιρετικός επιθετικά ο Ολυμπιακός που έμοιαζε ασταμάτητος σε ορισμένα διαστήματα του αγώνα.

Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Σίμονς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με τρίποντο, με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να απαντάνε με δίποντα για το 4-3 του Ολυμπιακού στο 08:54. Με σερί 10-0, η Μπασκόνια είχε κάνει το 13-4 στο 07:11. Ο Λόσον είχε κάνει το 22-15, όμως με έξι διαδοχικούς πόντους, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μειώσει σε 22-21 στο 03:29. Παρότι οι Βάσκοι ήταν «φωτιά» από τα 6.75μ. με ένα σερί 9-0 από το 02:07 μέχρι τα 00:32, οι Πειραιώτες είχαν περάσει μπροστά με 33-26. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα με 36-29, με τον Ντόρσεϊ πρώτο σκόρερ (13 πόντοι).

Ο Τζόουνς είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τους γηπεδούχους να απαντάνε με δύο δίποντα για το 33-38 στο 07:44. Με πέντε πόντους του Μοντέρο, ο Ολυμπιακός είχε πάρει για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (43-33) στο 07:00. Η Μπασκόνια είχε μειώσει σε 37-43, με τον Φουρνιέ να σκοράρει ένα δίποντο και ένα τρίποντο για το 48-37 στο 04:11. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα και είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 56-46.

Ο Γουόρντ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Ντουάρτε να απαντάει με δίποντο για το 48-58 στο 08:00. Στο 06:14 μετά από τέσσερις διαδοχικούς πόντους, η Μπασκόνια είχε μειώσει σε 55-62, ωστόσο με ένα σερί 10-0 από το 06:02 (Βεζένκοβ) μέχρι το 03:26 (Ντόρσεϊ), η διαφορά είχε ανέβει στους 17 (72-55). Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ με 81-60.

Ο Λόσον είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Εντιάι να απαντάει με μία βολή για το 82-63. Η διαφορά είχε πέσει στους 14 (75-89) στο 07:02, όμως με επιμέρους σκορ 12-3 από το 06:43 (Τζόουνς) μέχρι το 03:26 (Μοντέρο), ο Ολυμπιακός είχε ξεπεράσει τους 100 πόντους και ήταν μπροστά με 101-78. Οι Πειραιώτες είχαν διαχειριστεί τη διαφορά τους και φτάσανε στη νίκη με 106-89.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Σοβαρεύτηκε στην άμυνα μετά τα πρώτα λεπτά και πήρε τρομερές αποφάσεις στην επίθεση. Από τα τέλη του πρώτου δεκαλέπτου μέχρι το φινάλε, είχε τον απόλυτο έλεγχο ο Ολυμπιακός .

. MVP Ο... Κορυφαίος ο Σάσα Βεζένκοβ , ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους (6/6 βολές, 8/9 δίποντα), 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 19 λεπτά.

, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους (6/6 βολές, 8/9 δίποντα), 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 19 λεπτά. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Τρομερός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος είχε 25 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23 λεπτά.

ο οποίος είχε 25 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23 λεπτά. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε για την Μπασκόνια ο Τάντας Σεντεκέρσκις , ο οποίος είχε 15 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 20 λεπτά.

ο , ο οποίος είχε 15 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 20 λεπτά. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ πήρε λίγες επιθετικές προσπάθειες (1/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα), μάζεψε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 6 ασίστ και είχε 4 λάθη σε 20 λεπτά.

πήρε λίγες επιθετικές προσπάθειες (1/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα), μάζεψε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 6 ασίστ και είχε 4 λάθη σε 20 λεπτά. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τρομερά ποσοστά από τον Ντόρσεϊ με 100% στις βολές, 80% στα δίποντα και 67% στα τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 60-81, 89-106

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Paolo Galbiati MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 M. Howard 12:30 9 3/6 50.0% 0/1 0.0% 3/5 60.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 8 1 A. Lawson 24:50 17 4/12 33.3% 1/4 25.0% 3/8 37.5% 6/7 85.7% 2 2 4 2 7 1 0 0 14 2 K. Simmons * 18:08 6 2/9 22.2% 1/4 25.0% 1/5 20.0% 1/1 100.0% 2 0 2 6 2 1 0 0 5 3 D. Stewart * 25:44 8 3/13 23.1% 1/5 20.0% 2/8 25.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 2 0 1 0 -2 5 C. Duarte * 19:03 9 4/10 40.0% 3/4 75.0% 1/6 16.7% 0/0 0.0% 2 3 5 3 3 1 2 0 11 6 S. Joksimovic 08:04 0 0/2 0.0% 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 2 0 3 1 0 -2 7 R. Kurucs * 21:21 5 2/7 28.6% 1/5 20.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 2 3 5 5 4 2 3 0 9 8 T. Sedekerskis * 20:01 15 6/7 85.7% 3/4 75.0% 3/3 100.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 5 0 0 0 14 10 M. Spagnolo 15:31 5 1/3 33.3% 1/1 100.0% 0/2 0.0% 3/3 100.0% 2 1 3 3 4 2 0 0 7 12 D. Baugh 12:17 7 2/5 40.0% 1/3 33.3% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 1 1 2 2 2 0 1 0 9 25 C. Frisch 01:09 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 K. Faried 16:22 5 2/5 40.0% 2/4 50.0% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 1 2 3 0 7 0 0 0 3 Team/Coaches 4 3 7 0 0 1 6 TOTAL 195:00 86 29/79 36.7% 14/36 38.9% 15/43 34.9% 13/15 86.7% 17 18 35 24 37 11 8 0 82