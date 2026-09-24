Πήρε τη... «σκυλομαχία» στο Βελιγράδι η Ζαλγκίρις

Με σπουδαίο διπλό έκανε πρεμιέρα στη φετινή Euroleague η Ζαλγκίρις, επικρατώντας με 77-83 του Ερυθρού Αστέρα, σε ένα σκληρό και κλειστό παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια.

Με τον Βαλαντσιούνας μπαίνει δυναμικά, αλλά στη συνέχεια να μην έχει ανάλογη συνέχεια (13π., 8 ριμπ.), με τον Γουίλιαμς-Γκος να είναι καθοριστικός στο δεύτερο μέρος (14π.). τον Τουμπέλις να κυριαρχεί και να σημειώνει double-double (10π., 12 ριμπ.) και τον Έντουαρντς να φωνάζει "παρών" στο τέλος (13π.), η Ζαλγκίρις μπήκε με το δεξί στη Euroleague, επικρατώντας με 77-83 του Ερυθρού Αστέρα.

Για τους γηπεδούχους ο Τζόουνς με 15 πόντους και 8 ασίστ, ήταν η πιο σταθερή παρουσία, με τους περισσότερους παίκτες του Ναβάρο, να κινούνται σε ρηχά νερά, επιθετικά...

Ο αγώνας:

H Ζαλγκίρις μπήκε με τον Βαλαντσιούνας όχι απλά να κάνει τη διαφορά, αλλά να κυριαρχεί με το «καλημέρα» στις δύο ρακέτες. Ο έμπειρος σέντερ είχε 11 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, οι Λιθουανοί πήγαν μέχρι και το +10 (11-21) μετά από τρίποντο του Μπράουν και προηγήθηκαν με 21-28.

Ο Ερυθρός Αστέρας, άρχισε να γίνεται πιο επιθετικός στην άμυνα του, ο Βαλαντσιούνας είχε πάει στον πάγκο για ανάσες και με τον Τζόουνς να παίρνει πρωτοβουλίες, εκτελεστικά και δημιουργικά για τους γηπεδούχους, ήρθε το προσπέρασμα με τρίποντο του Οτζελέγε (34-33). Η Ζαλγκίρις είχε ένα άμεσο 0-6, με τον Τουμπέλις να φτάνει τα 7 ριμπάουντ και τους 8 πόντους, με τα τρίποντα των Μπάτλερ και Κράμερ να βάζουν... «φωτιά» στη «Belgrade Arena» και το πρώτο μέρος να κλείνει στο 45-43 για τον Ερυθρό Αστέρα.

O Γκος άρχισε να γίνεται παράγοντας για τη Ζαλγκίρις, οι γηπεδούχοι ζορίζονταν επιθετικά, αλλά έμεναν κοντά (51-53), κάτι που δεν άλλαξε ως το τέλος του τρίτου δεκάλεπτου (57-59). Τα ίδια και στο ξεκίνημα του τέταρτου, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν αρχικά, αλλά με τρίποντα από Μπράουν και Λο, η Ζαλγκίρις, πήγε στο 66-72. Οι Σέρβοι επέστρεψαν με Τζόουνς και Οτζελέγε (72-72), με τον Γκος να βάζει ένα μεγάλο τρίποντο και τον Έντουαρντς, να είναι ψύχραιμος στις βολές (73-77). Η Ζαλγκίρις έβγαλε άμυνα σε τρανζίσιον των γηπεδούχων και στη συνέχεια έκανε το 75-80 με τον Έντουαρντς, με την κατάσταση να μην αλλάζει ως το τέλος (77-83).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Στο τέλος είχε πιο καθαρό μυαλό τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση

MVP O… Γουίλιαμς-Γκος ο οποίος σημείωσε τους 12 από τους 14 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο και είχε κι ένα μεγάλο τρίποντο στο 72-75.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τουμπέλις και Βαλαντσιούνας κυριάρχησαν στις δύο ρακέτες.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Τζόουνς μπορεί να μην είχε διάρκεια, αλλά με 15 πόντους και 8 ασίστ, ήταν ο πιο αξιόπιστος στην περιφέρεια του Ερυθρού Αστέρα.



ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μονέκε έμεινε στους 9 πόντους, με 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και μία ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... O Μότλεϊ βγήκε με 5 φάουλ, όλα επιθετικά όλα σε προσπάθεια να κάνει σκριν!

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ GAZZETTA Παίκτης ΧΡ. ΠΟΝΤ. 2Π. 3Π. ΒΟΛ. ΡIΜΠ. (Ε-Α) ΑΣ. ΚΛ. ΛΑΘ. ΚΟΨ. ΦΑΟΥΛ (ΥΠ-ΚΕΡ) PIR * Τζ. Μότλι 09:01 2 1/3 0/1 0/0 0 (0-0) 2 0 4 0 2 - 0 -5 * Κ. Τζόουνς 07:14 10 4/4 0/1 2/2 0 (0-0) 3 1 0 0 1 - 1 13 Σ. Μιλγιένοβιτς 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 (0-0) 0 0 0 0 0 - 0 0 Ν. Ουάιλερ-Μπαμπ 08:46 0 0/1 0/1 0/0 1 (0-1) 0 0 2 0 1 - 1 -3 Τζ. Μπάτλερ 05:58 3 0/1 1/1 0/0 1 (1-0) 1 0 1 0 0 - 2 5 * Τ. Κάρτερ 05:17 3 0/0 1/1 0/0 0 (0-0) 0 1 0 0 1 - 0 3 Ο. Ντόμπριτς 04:45 0 0/0 0/1 0/0 1 (1-0) 0 0 0 0 1 - 0 -1 Ε. Ιζούντου 04:35 3 1/3 0/0 1/2 2 (2-0) 0 0 0 0 2 - 1 2 * Τζ. Νουόρα 09:57 4 1/2 0/1 2/2 1 (0-1) 1 0 0 0 1 - 1 3 * Σ. Οτζελέγε 10:33 7 0/1 2/2 1/2 3 (0-3) 0 1 0 0 1 - 3 10 ΝΤ. Κρέμερ 06:03 2 0/1 0/1 2/2 0 (0-0) 0 0 0 0 0 - 1 1 ΤΣ. Μονέκε 07:51 0 0/0 0/1 0/0 0 (0-0) 0 0 0 0 2 - 1 -2 ΣΥΝΟΛΟ 80:00 34 7/16 4/11 8/10 13 (5-8) 7 3 7 0 12 - 11 30