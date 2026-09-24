Πήρε τη... «σκυλομαχία» στο Βελιγράδι η Ζαλγκίρις

Με τον Βαλαντσιούνας μπαίνει δυναμικά, αλλά στη συνέχεια να μην έχει ανάλογη συνέχεια (13π., 8 ριμπ.), με τον Γουίλιαμς-Γκος να είναι καθοριστικός στο δεύτερο μέρος (14π.). τον Τουμπέλις να κυριαρχεί και να σημειώνει double-double (10π., 12 ριμπ.) και τον Έντουαρντς να φωνάζει "παρών" στο τέλος (13π.), η Ζαλγκίρις μπήκε με το δεξί στη Euroleague, επικρατώντας με 77-83 του Ερυθρού Αστέρα.
Για τους γηπεδούχους ο Τζόουνς με 15 πόντους και 8 ασίστ, ήταν η πιο σταθερή παρουσία, με τους περισσότερους παίκτες του Ναβάρο, να κινούνται σε ρηχά νερά, επιθετικά...
Ο αγώνας:
H Ζαλγκίρις μπήκε με τον Βαλαντσιούνας όχι απλά να κάνει τη διαφορά, αλλά να κυριαρχεί με το «καλημέρα» στις δύο ρακέτες. Ο έμπειρος σέντερ είχε 11 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, οι Λιθουανοί πήγαν μέχρι και το +10 (11-21) μετά από τρίποντο του Μπράουν και προηγήθηκαν με 21-28.
Ο Ερυθρός Αστέρας, άρχισε να γίνεται πιο επιθετικός στην άμυνα του, ο Βαλαντσιούνας είχε πάει στον πάγκο για ανάσες και με τον Τζόουνς να παίρνει πρωτοβουλίες, εκτελεστικά και δημιουργικά για τους γηπεδούχους, ήρθε το προσπέρασμα με τρίποντο του Οτζελέγε (34-33). Η Ζαλγκίρις είχε ένα άμεσο 0-6, με τον Τουμπέλις να φτάνει τα 7 ριμπάουντ και τους 8 πόντους, με τα τρίποντα των Μπάτλερ και Κράμερ να βάζουν... «φωτιά» στη «Belgrade Arena» και το πρώτο μέρος να κλείνει στο 45-43 για τον Ερυθρό Αστέρα.
O Γκος άρχισε να γίνεται παράγοντας για τη Ζαλγκίρις, οι γηπεδούχοι ζορίζονταν επιθετικά, αλλά έμεναν κοντά (51-53), κάτι που δεν άλλαξε ως το τέλος του τρίτου δεκάλεπτου (57-59). Τα ίδια και στο ξεκίνημα του τέταρτου, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν αρχικά, αλλά με τρίποντα από Μπράουν και Λο, η Ζαλγκίρις, πήγε στο 66-72. Οι Σέρβοι επέστρεψαν με Τζόουνς και Οτζελέγε (72-72), με τον Γκος να βάζει ένα μεγάλο τρίποντο και τον Έντουαρντς, να είναι ψύχραιμος στις βολές (73-77). Η Ζαλγκίρις έβγαλε άμυνα σε τρανζίσιον των γηπεδούχων και στη συνέχεια έκανε το 75-80 με τον Έντουαρντς, με την κατάσταση να μην αλλάζει ως το τέλος (77-83).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Στο τέλος είχε πιο καθαρό μυαλό τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση
MVP O… Γουίλιαμς-Γκος ο οποίος σημείωσε τους 12 από τους 14 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο και είχε κι ένα μεγάλο τρίποντο στο 72-75.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τουμπέλις και Βαλαντσιούνας κυριάρχησαν στις δύο ρακέτες.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Τζόουνς μπορεί να μην είχε διάρκεια, αλλά με 15 πόντους και 8 ασίστ, ήταν ο πιο αξιόπιστος στην περιφέρεια του Ερυθρού Αστέρα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μονέκε έμεινε στους 9 πόντους, με 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και μία ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... O Μότλεϊ βγήκε με 5 φάουλ, όλα επιθετικά όλα σε προσπάθεια να κάνει σκριν!
|Παίκτης
|ΧΡ.
|ΠΟΝΤ.
|2Π.
|3Π.
|ΒΟΛ.
|ΡIΜΠ. (Ε-Α)
|ΑΣ.
|ΚΛ.
|ΛΑΘ.
|ΚΟΨ.
|ΦΑΟΥΛ (ΥΠ-ΚΕΡ)
|PIR
|*Τζ. Μότλι
|09:01
|2
|1/3
|0/1
|0/0
|0 (0-0)
|2
|0
|4
|0
|2 - 0
|-5
|*Κ. Τζόουνς
|07:14
|10
|4/4
|0/1
|2/2
|0 (0-0)
|3
|1
|0
|0
|1 - 1
|13
|Σ. Μιλγιένοβιτς
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0 (0-0)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Ν. Ουάιλερ-Μπαμπ
|08:46
|0
|0/1
|0/1
|0/0
|1 (0-1)
|0
|0
|2
|0
|1 - 1
|-3
|Τζ. Μπάτλερ
|05:58
|3
|0/1
|1/1
|0/0
|1 (1-0)
|1
|0
|1
|0
|0 - 2
|5
|*Τ. Κάρτερ
|05:17
|3
|0/0
|1/1
|0/0
|0 (0-0)
|0
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Ο. Ντόμπριτς
|04:45
|0
|0/0
|0/1
|0/0
|1 (1-0)
|0
|0
|0
|0
|1 - 0
|-1
|Ε. Ιζούντου
|04:35
|3
|1/3
|0/0
|1/2
|2 (2-0)
|0
|0
|0
|0
|2 - 1
|2
|*Τζ. Νουόρα
|09:57
|4
|1/2
|0/1
|2/2
|1 (0-1)
|1
|0
|0
|0
|1 - 1
|3
|*Σ. Οτζελέγε
|10:33
|7
|0/1
|2/2
|1/2
|3 (0-3)
|0
|1
|0
|0
|1 - 3
|10
|ΝΤ. Κρέμερ
|06:03
|2
|0/1
|0/1
|2/2
|0 (0-0)
|0
|0
|0
|0
|0 - 1
|1
|ΤΣ. Μονέκε
|07:51
|0
|0/0
|0/1
|0/0
|0 (0-0)
|0
|0
|0
|0
|2 - 1
|-2
|ΣΥΝΟΛΟ
|80:00
|34
|7/16
|4/11
|8/10
|13 (5-8)
|7
|3
|7
|0
|12 - 11
|30
|Παίκτης
|ΧΡ.
|ΠΟΝΤ.
|2Π.
|3Π.
|ΒΟΛ.
|ΡIΜΠ. (Ε-Α)
|ΑΣ.
|ΚΛ.
|ΛΑΘ.
|ΚΟΨ.
|ΦΑΟΥΛ (ΥΠ-ΚΕΡ)
|PIR
|ΣΤ. ΜΠΡΑΟΥΝ
|05:04
|3
|0/0
|1/1
|0/0
|1 (0-1)
|0
|0
|0
|0
|2 - 0
|2
|*Ν. ΟΥΙΛΙΑΜΣ-ΓΚΟΣ
|08:57
|0
|0/3
|0/1
|0/0
|1 (0-1)
|4
|1
|2
|0
|1 - 1
|0
|*Κ. ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΣ
|03:23
|6
|0/1
|2/2
|0/0
|0 (0-0)
|0
|1
|0
|0
|2 - 0
|4
|ΝΤ. ΓΚΙΕΝΤΡΑΪΤΙΣ
|01:57
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0 (0-0)
|0
|0
|1
|0
|0 - 1
|0
|*Α. ΤΟΥΜΠΕΛΙΣ
|11:00
|4
|2/4
|0/1
|0/0
|5 (0-5)
|3
|0
|0
|0
|0 - 2
|11
|Μ. ΛΟ
|05:06
|0
|0/0
|0/1
|0/0
|2 (0-2)
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|1
|ΝΤ. ΣΛΕΒΑ
|06:35
|4
|0/0
|1/1
|1/4
|2 (2-0)
|0
|0
|0
|0
|1 - 2
|4
|*Γ. ΒΑΛΑΝΤΣΙΟΥΝΑΣ
|08:33
|11
|5/6
|0/0
|1/1
|2 (1-1)
|0
|0
|0
|1
|0 - 1
|14
|Μ. ΜΠΛΑΖΕΒΙΤΣ
|05:52
|4
|2/3
|0/0
|0/0
|0 (0-0)
|0
|0
|1
|0
|1 - 1
|2
|Μ. ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ
|07:23
|2
|1/1
|0/1
|0/0
|0 (0-0)
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|*Α. ΜΠΟΥΤΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ
|10:56
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|1 (1-0)
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|2
|Ε. ΟΥΛΑΝΟΒΑΣ
|05:14
|1
|0/0
|0/0
|1/2
|2 (1-1)
|0
|0
|0
|0
|0 - 2
|2
|ΣΥΝΟΛΟ
|80:00
|35
|10/18
|4/8
|3/7
|17 (5-12)
|11
|3
|9
|1
|10 - 12
|44
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