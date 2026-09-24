Το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή Euroleague έκανε ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στο «Telekom Center Athens» με 91-72 έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Ξεχώρισαν Φρανσίσκο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας.

Λένε (και ισχύει) ότι οι πρεμιέρες είναι πονηρές και κρύβουν παγίδες. Όμως όταν μια ομάδα παρουσιάζεται όπως πρέπει και είναι σοβαρή, δεν... καταλαβαίνει ούτε από απουσίες ούτε από τίποτε άλλο. Όπως και ο νέος Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Με κύριο άξονα και πάλι την άμυνα, ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει στο... ρελαντί της γαλλικής ομάδας και να πάει με ηρεμία στο κλειστό του Περιστερίου το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου προκειμένου να διεκδικήσει το Super Cup.

Ο Φρανσίσκο σκόραρε «σβηστά» 18 πόντους, σ' ένα ματς όπου υπήρχε πλουραλισμός από πλευράς Παναθηναϊκού. Κάτι που αποτυπώθηκε και από τους «διψήφιους» Λεσόρ (15π., 9ριμπ., 2ασ., 2κλ.), Γιαμπουσέλε (13π., 5ριμπ.), Μαντζούκα (10π.)

Παναθηναϊκός - Παρί: Ο αγώνας

Κάτι παραπάνω από αποτελεσματικός ήταν ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα του αγώνα θέλοντας να δείξει τις διαθέσεις του και στις δύο πλευρές του παρκέ. Τόσο στην επίθεση όπου οι «πράσινοι» είχαν 31 πόντους στο δεκάλεπτο (31-17) με 6/12 δίποντα και 5/10 τρίποντα όσο και στην άμυνα έχοντας υποχρεώσει την Παρί σε 6/15 εντός παιδιάς. Η έκπληξη με το «καλημέρα» ήταν ο Λευτέρης Μαντζούκας (8π., με 3/3 σουτ στην 1η περίοδο) ο οποίος συνέχισε να βγάζει ασπροπρόσωπο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την εμπιστοσύνη που του δείχνει.

Η διαφορά έφτασε και στο +19 για τον Παναθηναϊκό (42-23) κατά τη διάρκεια του β’ δεκαλέπτου έχοντας γίνει το απόλυτο αφεντικό του αγώνα. Όμως στο τελευταίο τρίλεπτο «χάλασε» κάπως την πολύ καλή εικόνα που είχε φτιάξει με αποτέλεσμα να δεχθεί σερί 8-0 και να κλείσει το ημίχρονο με το σκορ στο 42-31. Στο πρώτο μισό οι «πράσινοι» είχαν 10/20 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 7/7 βολές, 17-10 ριμπάουντ και 9 ασίστ για 8 λάθη, ενώ η Παρί 7/26 σουτ (3/11 δίποντα, 4/15 τρίποντα) και 17 ριμπάουντ λιγότερα (27 ο Παναθηναϊκός και 10 Παρί).

Βέβαια ένα γρήγορο 6-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν αρκετό για να δώσει εκ νέου στην ελληνική ομάδα το μομέντουμ και να βρεθεί και για πρώτη φορά και στο +20 (55-35) στα μέσα της 3ης περιόδου. Δείγμα και των όσων συνέβαιναν συνολικά στο T-Center. Έκτοτε το «τριφύλλι» συνέχισε να κυριαρχεί στο Glass Floor με αποτέλεσμα η διαφορά να φτάσει και στο +26 (61-35) έχοντας μπει για τα καλά στην εξίσωση και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο στη συνέχεια ήρθε η χαλάρωση, ο Παναθηναϊκός έριξε ταχύτητα αλλά σε καμία περίπτωση δεν ένιωσε τον κίνδυνο. Αν και η Παρί στην τελευταία περίοδο κατάφερε να μειώσει στους 14 πόντους (72-58) αλλά χωρίς να απειλήσει περισσότερο την ελληνική ομάδα. Απλούστατα θα μπορούσαν οι «πράσινοι», εάν έπαιζαν με την ίδια ένταση να κρατήσουν την διαφορά σε πολύ υψηλά επίπεδα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ήταν για άλλη μια φορά (μετά και τα φιλικά όπου έδειξε τις προθέσεις του ο Παναθηναϊκός) επιβλητικός στην άμυνα! Οι Γάλλοι έπρεπε να περάσουν από… 40 κύμματα προκειμένου να σκοράρουν και είναι αξιοσημείωτο ότι είχαν περιοριστεί στους 44 πόντους έως και το 30’.

ήταν για άλλη μια φορά (μετά και τα φιλικά όπου έδειξε τις προθέσεις του ο Παναθηναϊκός) επιβλητικός στην άμυνα! Οι Γάλλοι έπρεπε να περάσουν από… 40 κύμματα προκειμένου να σκοράρουν και είναι αξιοσημείωτο ότι είχαν περιοριστεί στους 44 πόντους έως και το 30’. MVP O … Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος ναι μεν έκανε κάποια λάθη, αλλά κάθε φορά που χρειαζόταν να ανέβει η διαφορά, ήταν «εκεί» και «καθάριζε» για την ομάδα του (18π., 4ασ.)

… Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος ναι μεν έκανε κάποια λάθη, αλλά κάθε φορά που χρειαζόταν να ανέβει η διαφορά, ήταν «εκεί» και «καθάριζε» για την ομάδα του (18π., 4ασ.) ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Λευτέρης Μαντζούκας (10π.), Ματίας Λεσόρ (15π., 9ριμπ., 2κλ., 2ασ.), Γκέρσον Γιαμπουσέλε (13π., 5ριμπ.)

Λευτέρης Μαντζούκας (10π.), Ματίας Λεσόρ (15π., 9ριμπ., 2κλ., 2ασ.), Γκέρσον Γιαμπουσέλε (13π., 5ριμπ.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τάισον Ετιέν ήταν σταθερός με 17 πόντους και 4/10 τρίποντα.

ο Τάισον Ετιέν ήταν σταθερός με 17 πόντους και 4/10 τρίποντα. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ναδίρ Ιφί, ο οποίος ναι μεν είχε 11 πόντους αλλά δεν βοήθησε ουσιαστικά την Παρί σε αυτό το ματς.

ο Ναδίρ Ιφί, ο οποίος ναι μεν είχε 11 πόντους αλλά δεν βοήθησε ουσιαστικά την Παρί σε αυτό το ματς. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Η μεγάλη διαφορά στα ριμπάουντ με την απόλυτη κυριαρχία των «πρασίνων» έχοντας 45 ριμπάουντ έναντι 31 της Παρί .

Τα δεκάλεπτα: 31-17, 42-31, 69-44, 91-72.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: Zeljko Obradovic) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 72 MANTZOUKAS, ELEFTHERIOS * 22:04 10 2/2 2/5 0/0 57.1% 0 4 4 1 2 0 0 2 0 1 12 44 MITOGLOU, KONSTANTINOS * 17:07 11 4/7 0/1 3/3 50.0% 2 2 4 0 0 0 0 1 2 2 14 28 YABUSELE, GUERSCHON * 19:38 13 3/5 2/5 1/1 50.0% 2 3 5 0 1 1 0 2 1 1 13 22 GRANT, JERIAN * 17:07 7 2/4 1/4 0/0 37.5% 1 0 1 3 0 1 0 1 0 9 9 0 KALAITZAKIS, PANAGIOTIS * 19:06 3 0/2 1/3 0/0 20.0% 1 2 3 2 0 2 0 5 1 18 2 BENCH 26 LESSORT, MATHIAS 21:53 15 2/7 0/0 11/12 28.6% 3 6 9 2 4 2 3 1 9 8 28 3 FRANCISCO, SYLVAIN 21:53 18 3/4 3/7 3/3 54.5% 0 2 2 4 2 0 0 0 3 7 18 41 HERNANGOMEZ, JUANCHO 19:22 5 1/1 1/2 0/0 66.7% 2 4 6 1 1 0 0 1 1 11 11 32 BONGA, ISAAC 16:56 5 2/2 0/2 1/1 50.0% 1 1 2 0 1 1 0 1 1 3 5 7 BADIO, BRANCOU 19:54 4 1/3 0/0 2/2 33.3% 0 0 0 2 2 0 0 1 2 2 2 6 MORAITIS, DIMITRIS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 ROGKAVOPOULOS, NIKOS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 91 20/37 10/29 21/22 45.5% 15 30 45 16 17 10 8 22 22 - 119