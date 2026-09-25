Η εμπειρία και η ποιότητα «μίλησαν» στο τέλος και η Φενέρμπαχτσε με σημαντικά καλάθια του Τάλεν Χόρτον-Τάκερ και τη συνδρομή των Γουέιντ Μπάλντουιν, Μπράξτον Κι και Σέβιον Σιλντς επικράτησε (78-68) της Βίρτους Μπολόνια στην πρεμιέρα της Euroleague στην Ulker Sports Hall. Ο Χόρτον Τάκερ με 13 πόντους, ο Σέβιον Σιλντς με 12 πόντους, ο Μπράξτον Κι με 11 πόντους και ο Γουέιντ Μπάλντουιν με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ έκαμψαν την αντίσταση της μαχητικής Ιταλικής ομάδας η οποία είχε τον Μάρκους Καρ με 12 πόντους και τον Ντέρικ Άλστον με 10 πόντους.
Φενέρμπαχτσε-Βίρτους Μπολόνια: Η εξέλιξη του αγώνα
Η Φενέρμπαχτσε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον έλεγχο με τον Γουέιντ Μπάλντουιν βρέθηκε στο +7 (19-12 στο 7.30'') κάνοντας δύσκολη τη ζωή της Βίρτους από τα πρώτα λεπτά, ενώ πολύ καλή παρουσία είχαν ο Μπράξτον Κι (7 πόντους στο πρώτο 20λεπτο) και ο Σέβιον Σιλντς (8 πόντους).
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκλεισε το πρώτο 10λεπτο στο +6 (23-17), αλλά στη συνέχεια οι Ιταλοί πίεσαν περισσότερο και βρήκαν σκορ από τους Γουέντελ Μουρ και τον Μουχάμεντ Ντιούφ και από 7 πόντους έκαστος επέτρεψαν στην Βίρτους του Άλεξ Μουμπρού να «ροκανίσει» τη διαφορά (31-30 στο 15.30'') και να προσπεράσει (37-38) στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους με καλάθι του Φρανσέσκο Φεράρι, πριν ο Γουέιντ Μπάλντουιν βάλει ξανά σε θέση... οδηγού (39-38 στο 20') τη Φενέρμπαχτσε πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.
Η τουρκική ομάδα ήταν απελπιστικά άστοχη από την περιφέρεια (είχε 1/11 τρίποντα, 9.1%!) στο πρώτο μέρος, αλλά είχε περισσότερα ριμπάουντ (22 έναντι 17 των Ιταλών). Την ίδια στιγμή η Βίρτους μετρούσε 2/12 τρίποντα (16.7%) και 10 ασίστ για 5 λάθη, όμως η καλή λειτουργία στην άμυνα τη βοήθησε να βρει πόντους στο ανοικτό γήπεδο και να μείνει σε απόσταση... βολής από τον αντίπαλο.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Βίρτους αιφνιδίασε τη Φενέρμπαχτσε και με τους Ντιαρά και Άλστον να σκοράρουν βρέθηκε στο +7 (46-53 στο 25.20''), την ώρα που ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναζητούσε λύσεις για το παιχνίδι της ομάδας του. Αύξησε την πίεση αμυντικά από την πρώτη πάσα και με επιμέρους σκορ 13-0 προηγήθηκε με 59-53 (στο 29'), ενώ το τρίτο 10λεπτο έκλεισε με την τουρκική ομάδα να έχει μια διαφορά 4 πόντων (59-55 στο 30') με τον Μπάλντουιν, τον Σαργιούνας και τον Χόρτον-Τάκερ να σκοράρουν.
Στην τελευταία περίοδο, το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (62-62 στο 33') με την ομάδα του Άλεξ Μουμπρού να αντέχει. Τα καλάθια των Σιλντς, Χόρτον-Τάκερ και Κι έδωσαν... οξυγόνο στους Τούρκους (74-68 στο 37'). Στη συνέχεια κακές επιλογές των Ιταλών και ένα καλάθι του Τρεντ Φόρεστ έδωσε... αέρα 8 πόντων (76-68 στο 39') στη Φενέρμπαχτσε που έφτασε στη νίκη, καθώς δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλο της στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ έβαλε μεγάλα σουτ στο τέλος και αμυντικά η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κράτησε στο μηδέν την Βίρτους Μπολόνια στο τελευταίο 3λεπτο!
MVP: Ο Μπράξτον Κι τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:48 λεπτά που έμεινε στο παρκέ συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος είχε 13 πόντους (2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22:56 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο PIR.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Γουέντελ Μουρ με 9 πόντους και 7 ριμπάουντ ξεχώρισε από την ιταλική ομάδα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μάρκους Καρ είχε μεν 12 πόντους, αλλά σούταρε με 5/13 σουτ εντός παιδιάς!
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η Φενέρμπαχτσε κέρδισε παρότι είχε μόλις 14.3% στα τρίποντα (3/21!).
Τα δεκάλεπτα: 23-17, 39-38, 59-55, 78-68.
|Fenerbahce Tarfin Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Saras Jasikevicius
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|W. Baldwin IV
|23:16
|12
|3/7
|42.9%
|3/4
|75.0%
|0/4
|0.0%
|6/8
|75.0%
|0
|4
|4
|6
|2
|4
|0
|0
|13
|4
|N. Melli
|24:56
|4
|2/5
|40.0%
|2/4
|50.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|4
|5
|1
|3
|2
|2
|3
|8
|5
|S. Sanli *
|10:01
|5
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100.0%
|0
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|4
|8
|T. Horton Tucker *
|22:56
|13
|3/7
|42.9%
|1/4
|25.0%
|2/3
|66.7%
|5/5
|100.0%
|0
|3
|3
|1
|3
|2
|1
|0
|15
|9
|J. Juzang
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|T. Forrest *
|25:19
|4
|2/7
|28.6%
|2/4
|50.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3
|2
|5
|3
|1
|1
|1
|0
|7
|12
|B. Key *
|24:48
|11
|4/5
|80.0%
|4/5
|80.0%
|0/0
|0.0%
|3/6
|50.0%
|3
|7
|10
|3
|1
|1
|1
|0
|22
|17
|O. Bitim
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|W. Clyburn
|19:06
|8
|2/8
|25.0%
|2/5
|40.0%
|0/3
|0.0%
|4/4
|100.0%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|10
|30
|C. Silva
|06:30
|3
|2/1
|200.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1
|1
|2
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|31
|S. Shields *
|26:49
|12
|4/8
|50.0%
|4/6
|66.7%
|0/2
|0.0%
|4/5
|80.0%
|0
|2
|2
|3
|2
|0
|1
|0
|14
|43
|I. Sargiunas
|16:19
|6
|2/4
|50.0%
|2/2
|100.0%
|0/2
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|TOTAL
|200:00
|78
|24/70
|34.3%
|21/35
|60.0%
|3/21
|14.3%
|27/34
|79.4%
|10
|31
|41
|18
|19
|13
|8
|3
|100
|Virtus Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Alex Mumbru
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|R. Bello
|12:43
|6
|3/9
|33.3%
|3/6
|50.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|0
|-4
|1
|T. Frazier
|17:20
|8
|2/12
|16.7%
|2/5
|40.0%
|0/7
|0.0%
|4/4
|100.0%
|0
|2
|2
|3
|1
|3
|0
|0
|2
|2
|M. Carr *
|20:00
|12
|5/13
|38.5%
|4/9
|44.4%
|1/4
|25.0%
|1/2
|50.0%
|0
|0
|0
|4
|3
|2
|0
|0
|4
|8
|W. Moore *
|25:46
|9
|4/9
|44.4%
|3/4
|75.0%
|1/5
|20.0%
|0/0
|0.0%
|1
|6
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|11
|9
|K. Edwards
|23:54
|2
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|6
|7
|1
|1
|0
|0
|1
|12
|11
|T. Baldasso
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|D. Alston Jr. *
|25:53
|10
|4/10
|40.0%
|2/5
|40.0%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|23
|D. Hackett
|15:05
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|24
|F. Ferrari
|03:58
|2
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|31
|A. Diarra *
|21:44
|8
|3/5
|60.0%
|3/5
|60.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|10
|34
|B. Klintman *
|21:00
|4
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|2
|5
|1
|0
|0
|3
|35
|M. Diouf
|12:37
|7
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|5/6
|83.3%
|2
|1
|3
|0
|3
|1
|1
|0
|9
|Team/Coaches
|3
|1
|4
|0
|0
|4
|TOTAL
|200:00
|68
|26/66
|39.4%
|22/40
|55.0%
|4/26
|15.4%
|12/14
|85.7%
|10
|26
|36
|14
|25
|12
|2
|2
|59
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.