Με τον Τάλεν Χόρτον-Τάκερ να βάζει μεγάλα σουτ και τους Μπάλντουιν, Κι και Σιλντς να συνδράμουν επιθετικά η Φενέρμπαχτσε έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Βίρτους Μπολόνια.

Η εμπειρία και η ποιότητα «μίλησαν» στο τέλος και η Φενέρμπαχτσε με σημαντικά καλάθια του Τάλεν Χόρτον-Τάκερ και τη συνδρομή των Γουέιντ Μπάλντουιν, Μπράξτον Κι και Σέβιον Σιλντς επικράτησε (78-68) της Βίρτους Μπολόνια στην πρεμιέρα της Euroleague στην Ulker Sports Hall. Ο Χόρτον Τάκερ με 13 πόντους, ο Σέβιον Σιλντς με 12 πόντους, ο Μπράξτον Κι με 11 πόντους και ο Γουέιντ Μπάλντουιν με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ έκαμψαν την αντίσταση της μαχητικής Ιταλικής ομάδας η οποία είχε τον Μάρκους Καρ με 12 πόντους και τον Ντέρικ Άλστον με 10 πόντους.

Φενέρμπαχτσε-Βίρτους Μπολόνια: Η εξέλιξη του αγώνα

Η Φενέρμπαχτσε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον έλεγχο με τον Γουέιντ Μπάλντουιν βρέθηκε στο +7 (19-12 στο 7.30'') κάνοντας δύσκολη τη ζωή της Βίρτους από τα πρώτα λεπτά, ενώ πολύ καλή παρουσία είχαν ο Μπράξτον Κι (7 πόντους στο πρώτο 20λεπτο) και ο Σέβιον Σιλντς (8 πόντους).

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκλεισε το πρώτο 10λεπτο στο +6 (23-17), αλλά στη συνέχεια οι Ιταλοί πίεσαν περισσότερο και βρήκαν σκορ από τους Γουέντελ Μουρ και τον Μουχάμεντ Ντιούφ και από 7 πόντους έκαστος επέτρεψαν στην Βίρτους του Άλεξ Μουμπρού να «ροκανίσει» τη διαφορά (31-30 στο 15.30'') και να προσπεράσει (37-38) στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους με καλάθι του Φρανσέσκο Φεράρι, πριν ο Γουέιντ Μπάλντουιν βάλει ξανά σε θέση... οδηγού (39-38 στο 20') τη Φενέρμπαχτσε πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Η τουρκική ομάδα ήταν απελπιστικά άστοχη από την περιφέρεια (είχε 1/11 τρίποντα, 9.1%!) στο πρώτο μέρος, αλλά είχε περισσότερα ριμπάουντ (22 έναντι 17 των Ιταλών). Την ίδια στιγμή η Βίρτους μετρούσε 2/12 τρίποντα (16.7%) και 10 ασίστ για 5 λάθη, όμως η καλή λειτουργία στην άμυνα τη βοήθησε να βρει πόντους στο ανοικτό γήπεδο και να μείνει σε απόσταση... βολής από τον αντίπαλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Βίρτους αιφνιδίασε τη Φενέρμπαχτσε και με τους Ντιαρά και Άλστον να σκοράρουν βρέθηκε στο +7 (46-53 στο 25.20''), την ώρα που ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναζητούσε λύσεις για το παιχνίδι της ομάδας του. Αύξησε την πίεση αμυντικά από την πρώτη πάσα και με επιμέρους σκορ 13-0 προηγήθηκε με 59-53 (στο 29'), ενώ το τρίτο 10λεπτο έκλεισε με την τουρκική ομάδα να έχει μια διαφορά 4 πόντων (59-55 στο 30') με τον Μπάλντουιν, τον Σαργιούνας και τον Χόρτον-Τάκερ να σκοράρουν.

Στην τελευταία περίοδο, το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (62-62 στο 33') με την ομάδα του Άλεξ Μουμπρού να αντέχει. Τα καλάθια των Σιλντς, Χόρτον-Τάκερ και Κι έδωσαν... οξυγόνο στους Τούρκους (74-68 στο 37'). Στη συνέχεια κακές επιλογές των Ιταλών και ένα καλάθι του Τρεντ Φόρεστ έδωσε... αέρα 8 πόντων (76-68 στο 39') στη Φενέρμπαχτσε που έφτασε στη νίκη, καθώς δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλο της στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ έβαλε μεγάλα σουτ στο τέλος και αμυντικά η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κράτησε στο μηδέν την Βίρτους Μπολόνια στο τελευταίο 3λεπτο!

MVP: Ο Μπράξτον Κι τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:48 λεπτά που έμεινε στο παρκέ συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος είχε 13 πόντους (2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22:56 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο PIR.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Γουέντελ Μουρ με 9 πόντους και 7 ριμπάουντ ξεχώρισε από την ιταλική ομάδα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μάρκους Καρ είχε μεν 12 πόντους, αλλά σούταρε με 5/13 σουτ εντός παιδιάς!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η Φενέρμπαχτσε κέρδισε παρότι είχε μόλις 14.3% στα τρίποντα (3/21!).

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 39-38, 59-55, 78-68.

Fenerbahce Tarfin Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Saras Jasikevicius MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 W. Baldwin IV 23:16 12 3/7 42.9% 3/4 75.0% 0/4 0.0% 6/8 75.0% 0 4 4 6 2 4 0 0 13 4 N. Melli 24:56 4 2/5 40.0% 2/4 50.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 4 5 1 3 2 2 3 8 5 S. Sanli * 10:01 5 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 0 3 3 0 3 0 0 0 4 8 T. Horton Tucker * 22:56 13 3/7 42.9% 1/4 25.0% 2/3 66.7% 5/5 100.0% 0 3 3 1 3 2 1 0 15 9 J. Juzang 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 T. Forrest * 25:19 4 2/7 28.6% 2/4 50.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 3 2 5 3 1 1 1 0 7 12 B. Key * 24:48 11 4/5 80.0% 4/5 80.0% 0/0 0.0% 3/6 50.0% 3 7 10 3 1 1 1 0 22 17 O. Bitim 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 W. Clyburn 19:06 8 2/8 25.0% 2/5 40.0% 0/3 0.0% 4/4 100.0% 0 3 3 1 0 0 2 0 10 30 C. Silva 06:30 3 2/1 200.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 1 1 2 0 3 2 0 0 0 31 S. Shields * 26:49 12 4/8 50.0% 4/6 66.7% 0/2 0.0% 4/5 80.0% 0 2 2 3 2 0 1 0 14 43 I. Sargiunas 16:19 6 2/4 50.0% 2/2 100.0% 0/2 0.0% 2/2 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 4 Team/Coaches 2 1 3 0 0 0 0 3 TOTAL 200:00 78 24/70 34.3% 21/35 60.0% 3/21 14.3% 27/34 79.4% 10 31 41 18 19 13 8 3 100