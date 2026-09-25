Φενέρμπαχτσε-Βίρτους Μπολόνια 78-68: Ζορίστηκε, αλλά στο τέλος «μίλησε» η ποιότητα

Γιάννης Πάλλας
Με τον Τάλεν Χόρτον-Τάκερ να βάζει μεγάλα σουτ και τους Μπάλντουιν, Κι και Σιλντς να συνδράμουν επιθετικά η Φενέρμπαχτσε έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Βίρτους Μπολόνια.

Η εμπειρία και η ποιότητα «μίλησαν» στο τέλος και η Φενέρμπαχτσε με σημαντικά καλάθια του Τάλεν Χόρτον-Τάκερ και τη συνδρομή των Γουέιντ Μπάλντουιν, Μπράξτον Κι και Σέβιον Σιλντς επικράτησε (78-68) της Βίρτους Μπολόνια στην πρεμιέρα της Euroleague στην Ulker Sports Hall. Ο Χόρτον Τάκερ με 13 πόντους, ο Σέβιον Σιλντς με 12 πόντους, ο Μπράξτον Κι με 11 πόντους και ο Γουέιντ Μπάλντουιν με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ έκαμψαν την αντίσταση της μαχητικής Ιταλικής ομάδας η οποία είχε τον Μάρκους Καρ με 12 πόντους και τον Ντέρικ Άλστον με 10 πόντους.

Φενέρμπαχτσε-Βίρτους Μπολόνια: Η εξέλιξη του αγώνα

Η Φενέρμπαχτσε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον έλεγχο με τον Γουέιντ Μπάλντουιν βρέθηκε στο +7 (19-12 στο 7.30'') κάνοντας δύσκολη τη ζωή της Βίρτους από τα πρώτα λεπτά, ενώ πολύ καλή παρουσία είχαν ο Μπράξτον Κι (7 πόντους στο πρώτο 20λεπτο) και ο Σέβιον Σιλντς (8 πόντους).

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκλεισε το πρώτο 10λεπτο στο +6 (23-17), αλλά στη συνέχεια οι Ιταλοί πίεσαν περισσότερο και βρήκαν σκορ από τους Γουέντελ Μουρ και τον Μουχάμεντ Ντιούφ και από 7 πόντους έκαστος επέτρεψαν στην Βίρτους του Άλεξ Μουμπρού να «ροκανίσει» τη διαφορά (31-30 στο 15.30'') και να προσπεράσει (37-38) στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους με καλάθι του Φρανσέσκο Φεράρι, πριν ο Γουέιντ Μπάλντουιν βάλει ξανά σε θέση... οδηγού (39-38 στο 20') τη Φενέρμπαχτσε πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Η τουρκική ομάδα ήταν απελπιστικά άστοχη από την περιφέρεια (είχε 1/11 τρίποντα, 9.1%!) στο πρώτο μέρος, αλλά είχε περισσότερα ριμπάουντ (22 έναντι 17 των Ιταλών). Την ίδια στιγμή η Βίρτους μετρούσε 2/12 τρίποντα (16.7%) και 10 ασίστ για 5 λάθη, όμως η καλή λειτουργία στην άμυνα τη βοήθησε να βρει πόντους στο ανοικτό γήπεδο και να μείνει σε απόσταση... βολής από τον αντίπαλο.

 

Στο δεύτερο ημίχρονο η Βίρτους αιφνιδίασε τη Φενέρμπαχτσε και με τους Ντιαρά και Άλστον να σκοράρουν βρέθηκε στο +7 (46-53 στο 25.20''), την ώρα που ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναζητούσε λύσεις για το παιχνίδι της ομάδας του. Αύξησε την πίεση αμυντικά από την πρώτη πάσα και με επιμέρους σκορ 13-0 προηγήθηκε με 59-53 (στο 29'), ενώ το τρίτο 10λεπτο έκλεισε με την τουρκική ομάδα να έχει μια διαφορά 4 πόντων (59-55 στο 30') με τον Μπάλντουιν, τον Σαργιούνας και τον Χόρτον-Τάκερ να σκοράρουν.

Στην τελευταία περίοδο, το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (62-62 στο 33') με την ομάδα του Άλεξ Μουμπρού να αντέχει. Τα καλάθια των Σιλντς, Χόρτον-Τάκερ και Κι έδωσαν... οξυγόνο στους Τούρκους (74-68 στο 37'). Στη συνέχεια κακές επιλογές των Ιταλών και ένα καλάθι του Τρεντ Φόρεστ έδωσε... αέρα 8 πόντων (76-68 στο 39') στη Φενέρμπαχτσε που έφτασε στη νίκη, καθώς δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλο της στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ έβαλε μεγάλα σουτ στο τέλος και αμυντικά η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κράτησε στο μηδέν την Βίρτους Μπολόνια στο τελευταίο 3λεπτο!

MVP: Ο Μπράξτον Κι τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:48 λεπτά που έμεινε στο παρκέ συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος είχε 13 πόντους (2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22:56 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο PIR.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Γουέντελ Μουρ με 9 πόντους και 7 ριμπάουντ ξεχώρισε από την ιταλική ομάδα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μάρκους Καρ είχε μεν 12 πόντους, αλλά σούταρε με 5/13 σουτ εντός παιδιάς!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η Φενέρμπαχτσε κέρδισε παρότι είχε μόλις 14.3% στα τρίποντα (3/21!).

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 39-38, 59-55, 78-68.

Fenerbahce Tarfin IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Saras JasikeviciusMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2W. Baldwin IV23:16123/742.9%3/475.0%0/40.0%6/875.0%0446240013
4N. Melli24:5642/540.0%2/450.0%0/10.0%0/00.0%145132238
5S. Sanli *10:0151/333.3%0/00.0%1/333.3%2/2100.0%033030004
8T. Horton Tucker *22:56133/742.9%1/425.0%2/366.7%5/5100.0%0331321015
9J. Juzang00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
11T. Forrest *25:1942/728.6%2/450.0%0/30.0%0/00.0%325311107
12B. Key *24:48114/580.0%4/580.0%0/00.0%3/650.0%37103111022
17O. Bitim00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
21W. Clyburn19:0682/825.0%2/540.0%0/30.0%4/4100.0%0331002010
30C. Silva06:3032/1200.0%1/1100.0%0/00.0%1/250.0%112032000
31S. Shields *26:49124/850.0%4/666.7%0/20.0%4/580.0%0223201014
43I. Sargiunas16:1962/450.0%2/2100.0%0/20.0%2/2100.0%011011004
Team/Coaches21300003
TOTAL200:007824/7034.3%21/3560.0%3/2114.3%27/3479.4%10314118191383100
Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Alex MumbruMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0R. Bello12:4363/933.3%3/650.0%0/30.0%0/00.0%01104310-4
1T. Frazier17:2082/1216.7%2/540.0%0/70.0%4/4100.0%022313002
2M. Carr *20:00125/1338.5%4/944.4%1/425.0%1/250.0%000432004
8W. Moore *25:4694/944.4%3/475.0%1/520.0%0/00.0%1671200011
9K. Edwards23:5421/1100.0%1/1100.0%0/00.0%0/00.0%1671100112
11T. Baldasso00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
21D. Alston Jr. *25:53104/1040.0%2/540.0%2/540.0%0/00.0%022131004
23D. Hackett15:0500/10.0%0/00.0%0/10.0%0/00.0%134121001
24F. Ferrari03:5821/1100.0%1/1100.0%0/00.0%0/00.0%101000003
31A. Diarra *21:4483/560.0%3/560.0%0/00.0%2/2100.0%0111100110
34B. Klintman *21:0042/366.7%2/2100.0%0/10.0%0/00.0%134251003
35M. Diouf12:3771/250.0%1/250.0%0/00.0%5/683.3%213031109
Team/Coaches314004
TOTAL200:006826/6639.4%22/4055.0%4/2615.4%12/1485.7%1026361425122259
@Photo credits: Euroleague
     

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